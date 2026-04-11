Az orosz olaj maradhat tovább a piacon, Washington meghosszabbíthatja a mentességet

Lejár szombaton a szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát ideiglenesen feloldó amerikai engedmény, jól értesült források szerint azonban Washington várhatóan meghosszabbítja, mert a Hormuzi-szoros még mindig zárva, így változatlanul szükség van az energiahordozóra.

Az Egyesült Államok március 13-án adott 30 napos felmentést az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ez a lépés azért kell, hogy

az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják.

Az orosz olaj azonnal kapóssá is vált, sorra jelentkeztek be érte az országok

Indiától

Indonézián keresztül

Thaiföldig,

amely a világon elsőként hirdetett energetikai vészhelyzetet.

Százmillió hordó olaj szabadult fel

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin elnök különleges megbízottja szerint a mentesség százmillió hordó orosz olajat szabadított fel – ez nagyjából megegyezett egynapos globális kitermeléssel.

Bár hivatalos bejelentés még nincs, a Reuters értesülései szerint

Bessent csütörtökön egyeztetett a kérdésről a Fehér Házban Donald Trump elnökkel,

és egyetértettek abban, hogy jó ötlet meghosszabbítani az engedményt, annak ellenére, hogy az eredeti döntést az Egyesült Államokban és külföldön is bírálták.

Még ennél is nagyobb kritikát kapott azonban az a lépés, amellyel március 20-án ugyancsak 30 napra feloldották az iráni olajra vonatkozó szankciókat.

„Az olajszankciók alóli mentességek azoknak az országoknak kedveznek, amelyek ártani akarnak nekünk” – dohogott Jerry Moran republikánus szenátor, aki felszólította a kormányt, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességeket.

„Irán és Oroszország aktívan együttműködik, hogy veszélybe sodorják az amerikaiak és más ártatlan emberek életét” – hangsúlyozta.

Chuck Schumer, a szenátus kisebbségi vezetője, és Jeanne Shaheen demokratikus szenátor is sürgette a kormányt, hogy

ne hosszabbítsa meg az orosz olajra vonatkozó engedélyt.

„Egyáltalán nem világos, hogy az Oroszországnak nyújtott szankciókönnyítés rendkívüli lépése bármilyen megkönnyebbülést jelentett-e az amerikai fogyasztók számára, vagy enyhítette-e a globális energiaválságot” – írták nyilatkozatukban.