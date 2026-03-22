Míg mi aludtunk, Ukrajna elintézte az európai uniós csatlakozását – nem akárki jelentette be

A kormányfő kifejtette, hogy a harmadik klaszterről (a versenyképességről), a negyedikről (a fenntartható fejlődésről) és az ötödikről (az erőforrásokról, a mezőgazdaságról és a kohéziós politikáról) van szó az európai uniós csatlakozásban.

„Mostantól Ukrajna rendelkezik a teljes feltételcsomaggal, amelynek teljesítése szükséges az EU-csatlakozáshoz” – emelte ki.

Szviridenko emlékeztetett arra, hogy 2025 végén Kijev már megkapta a feltételeket három klaszterre, amelyek a csatlakozási folyamat alapjaira, a belső piacra és a külkapcsolatokra vonatkoznak. „Magabiztosan haladunk az európai integráció kijelölt útján. A következő lépések a klaszterek sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása, ami az utolsó momentum lesz Ukrajna teljes jogú EU-tagsággá válásához” – szögezte le a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is teljesíti a csatlakozási feltételeket, folytatja a reformokat, amelyekről beszámol az Európai Unió vezetésének.

Moldova sem maradhat ki az európai uniós integrációból

Moldova és Ukrajna is leendő uniós tagállami jogi iránymutatást kapott a csatlakozás előtt lezárandó három tárgyalási „klaszterre” vonatkozóan (a másik három úgynevezett klaszterre vonatkozó iránymutatást decemberben tették közzé). A teljes folyamat hat klasztert foglal magában, amelyek összesen 35 fejezetre oszthatók, és olyan kérdéseket fednek le, amelyekben az országoknak el kell érniük az uniós szabványokat.

Az EU terve az, hogy Ukrajnának és Moldovának előnyt biztosítson a szükséges technikai munkában, annak ellenére, hogy a hivatalos tárgyalások a magyar blokád miatt továbbra is holtponton vannak.

Az EU Tanács soros elnökségét betöltő Ciprus európai ügyekért felelős minisztere, Marilena Raouna az Ukrajnával Brüsszelben tartott munkareggeli után kijelentette: „A bővítés nem csupán szimbolikus gesztus, hanem stratégiai befektetés Európa békéjébe és stabilitásába”, és dicsérte Ukrajna „rendkívüli elkötelezettségét” a reformok iránt az Oroszország által folytatott háború ellenére – fogalmazott a Politico.