Ukrajna nem állítja le az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, noha több nyugati partner – köztük uniós szereplők – erre kérte Kijevet az emelkedő olajárak miatt. A kérés ellenére Volodimir Zelenszkij és az ukrán vezetés mégis véghez vitte a támadásokat.

Zelenszkij elszabadult, nem bírnak vele a legfőbb szövetségesei sem: Ukrajna felrobbantotta az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót – hiába kérték, hogy ne tegye / Fotó: Anelo (illusztráció)

Az ukrán hadsereg április 5-én dróncsapást hajtott végre a Lukoil egyik finomítója ellen az oroszországi Ksztovóban, valamint egy olajterminált is célba vett a Leningrádi területen. A támadást Robert Brovdi is megerősítette. Orosz közlések szerint a légvédelem ugyan több drónt megsemmisített, de a lehulló roncsok így is károkat okoztak finomítói létesítményekben és egy kőolajvezetékben.

A támadások időzítése nem véletlen:

az ukránok az orosz olajipari infrastruktúrát katonai célpontnak tekinti, mivel az közvetlenül finanszírozza a háborút.

Az utóbbi hetekben Kijev fokozta az ilyen jellegű akciókat, különösen finomítók, exportvezetékek és tengeri terminálok ellen.

Ezzel párhuzamosan azonban egyre nagyobb a nemzetközi nyomás az ilyen csapások visszafogására. Több partnerország – a háttérben elsősorban az energiapiaci következmények miatt – arra kérte Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajlétesítmények elleni dróntámadásokat, mivel ezek tovább szűkítik a globális kínálatot és felfelé hajtják az árakat.

Volodimir Zelenszkij korábban jelezte, hogy Kijev nyitott lehet az ilyen támadások szüneteltetésére, de csak feltételekkel. Kijelentette:

Ukrajna kész leállítani az orosz energetikai célpontok elleni csapásokat, ha Moszkva is beszünteti az ukrán infrastruktúra támadását.

Hozzátette, hogy akár egy ideiglenes, például húsvéti tűzszünet is szóba jöhet. Azonban nincs ilyen megállapodás, így a támadások folytatódnak.

Eközben iráni háború miatt az olajárak meredeken emelkednek, az energiaszállítások egy része pedig akadozik. Az Egyesült Államok emiatt ideiglenesen még az orosz olaj vásárlását is lazította bizonyos esetekben, hogy mérsékelje az árrobbanást. A kettős hatás – a közel-keleti konfliktus és az ukrán támadások – egyszerre szűkíti a kínálatot. Ez nemcsak az árakat emeli, hanem növeli a piaci bizonytalanságot is, különösen Európában, ahol az ellátási útvonalak már eleve sérülékenyek.