„Soha többé nem fogunk visszatérni a status quo-hoz” – nyilatkozta rendkívül baljósan Ursula von der Leyen válaszul az amerikai vámok bejelentésére. Tény, hogy az Európai Unió jelentős exporttöbblettel rendelkezik az árukereskedelem terén és ez hatványozottan igaz az élelmiszerek piacára is. Az európai élelmiszeripar szempontjából ugyanis Amerika a második legnagyobb exportpartner, kivitelünk pedig két és félszeresen meghaladja az Amerikából érkező élelmiszerek értékét. Az árupiac egyelőre még kivár, de az már most érzékelhető, hogy a vámháború eszkalálódásával olyan folyamatok indultak el a nemzetközi kereskedelemben, amelyek már jócskán túlmutatnak az EU és Amerika közötti kapcsolatokon.

Az élelmiszerek piaca a vámháború egyik legfőbb frontja / Fotó: BSIP via AFP

Az élelmiszerek esetében hogy állunk most a vámokkal?

Manapság rendesen fel van adva a lecke annak, aki naprakész akar lenni a vámok mértéke tekintetében. Mire hatályba léptek volna a Donald Trump által bejelentett vámok az EU-val szemben (is), addigra az amerikai elnök le is csökkentette azokat 10 százalékra, három hónapra felfüggesztve a korábban bejelentett büntetővámok alkalmazását. Nos, az Európai Unió sem tétlenkedett sokat, a napokban ugyanis egy 21 milliárd eurós kereskedelmi ellenintézkedés bevezetése mellett döntöttek. Ennek keretében vámokat vetnek ki például az Amerikából származó szójára, mandulára, húsra, áfonyára, narancslére és a fehér csokoládére (magyarán a főbb amerikai exporttermékekre), ám a vámok felfüggesztésének hírére az EU is elhalasztotta azok életbe léptetését.

Milyen eszközök vannak az EU kezében?

Ahogy a fentiek is mutatják, az európai élelmiszergyártóknak nem érdeke a konfliktus kiéleződése, hiszen számos termék tekintetében (például a boroknál) Amerika a legfontosabb exportpiacunk. A vámok feloldása érdekében Amerika egyes hírek szerint azt követeli meg az EU-tól, hogy hagyjon fel a Kínával való kereskedelemmel, az EU-nak viszont nem áll érdekében, hogy bármely országgal szemben elköteleződjön. Ha vámokat nem is vezetne be végül az EU, a beavatkozás egyik kézenfekvő terepe a két kontinensen rendkívül eltérő élelmiszerbiztonsági rendszer. Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa az amerikai kollégákkal folytatott többórás találkozóján – többek között – számos ilyen „nem vámjellegű akadályt” helyezett kilátásba, amelyek az amerikai termékek minőségét céloznák.