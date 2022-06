Korábban a számos rejtély által övezett Bermuda-háromszögről, valamint az offshore-iparáról ismert Bermuda egy új területen szerezne világhírnevet magának, meghódítaná a kriptopiacokat – számolt be róla a The Wall Street Journal.

Tisztában vagyunk a kriptoeszközök árának közelmúltbeli drasztikus leértékelődésével, ugyanakkor továbbra is biztosak vagyunk benne, hogy ez nem fenyegeti a sziget azon képességét, hogy kriptoközponttá váljon

– nyilatkozta Bermuda gazdasági és munkaügyi minisztere, Jason Hayward. A tárcavezető szerint a visszaesés előmozdítja azon céljukat, hogy megerősíthessék szerepüket az ágazatban.

Mi áll a nagy árfolyamesések mögött?

A Bitcoin, a világ legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptodevizája, a novemberi rekordértéke óta azonban több mint 50 százalékot esett az értéke.

A TerraUSD és testvér-stabilcoinja, a Luna értékének az elmúlt hetekben bekövetkezett totális összeomlása (mindkét kriptoeszköz értéke lenullázódott) dollármilliárdos veszteségeket rótt a befektetőkre.

Mivel a kereskedők a növekvő kamatlábak és a legtöbb országot sújtó magas infláció miatt fejvesztve menekülnek a kockázatos befektetések elől, így november óta több mint dollármilliárdok hagyták el a piacot.

A kiszámíthatatlan világpiaci események mellett az sem kedvez a sokak szerint spekulatív eszközök kurzusának, hogy sok fontos szereplő egyre szigorúbb monetáris politikai lépéseket kénytelen megtenni – elég csak a Fed kamatemelési ciklusára gondolni.

Tovább tetézi a bajt az is, hogy az elszálló energiaárak miatt a kriptoeszközök bányászata is egyre költségesebbé válik, így az iparág szereplői számára egyre kevésbé éri meg a bányászgépek folyamatos működtetése.

Miért előnyös Bermuda?

Az iparági szakértők szerint a Bermuda egyike azon kevés joghatóságnak a világon, amely átfogó keretrendszert vezetett be a kriptoeszközök szabályozására. Ennek köszönhetően Bermuda versenybe száll más, a kriptoiparból minél nagyobb szeletet kihasítani igyekvő joghatóságokkal, például Máltával és Liechtensteinnel.

Hayward kiemelte, hogy a sziget 2017 óta bővíti pénzügyi technológiai és kriptoiparát, és kitartott a legutóbbi, 2018-as visszaesés idején is, és most is ki fog tartani. A tárcavezető szerint Terra és a Luna összeomlása rávilágított a felügyelet és a kockázatcsökkentés fontosságára, melyekben Bermudának biztosítási és viszontbiztosítási központként széleskörű tapasztalata van.

A közép-amerikai ország azért is népszerű célpont a kripto-vállalkozások számára, mivel sok cég úgy látja, hogy a szabályozási bizonytalanság továbbra is komoly akadálya az iparág szélesebb körű elfogadásának és további fejlődésének. Ezzel szemben a sok mindenre kiterjedő helyi szabályozás ezt a bizonytalanságot mérsékelni tudja, amire a mai kiszámíthatatlan környezetben sok cégvezető vágyik. Az Amerikai Egyesült Államokban a kriptoeszközök szektora továbbra sem rendelkezik jelentős felügyelettel és befektetői védelemmel. Joe Biden amerikai elnök ugyan márciusban aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely a szövetségi ügynökségeket utasítja a digitális valuták tanulmányozására, ez azonban még inkább egy kezdeti lépés, mint tényleges előrehaladás.

Bermudán 2018-ban vezették be a digitális üzleti eszközökre vonatkozó szabályozási rendszert, amely előírja, hogy a kriptodevizákkal foglalkozó vállalkozásoknak engedélyt kell kérniük az ottani működéshez a Bermudai Monetáris Hatóságtól (BMA), amely a sziget biztosítási és viszontbiztosítási ágazatának felügyeletéért is felelős.

A hatóság 14 digitális eszközökkel foglalkozó vállalkozást engedélyezett 2022-ben, köztük négy kriptoeszközökkel foglalkozó céget

– ismertette Craig Swan, a BMA vezérigazgatója.

Bár az engedély megszerzése nem bonyolult Bermudán, számos követelménynek meg kell felelniük a potenciális kriptocégeknek. Ezek közé tartozik a prudenciális felügyelet, amely a kockázatkezelést, az irányítást és a kiberbiztonságot vizsgálja, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályozásoknak való megfelelés, például a szankciók átvilágítása és a tranzakciók ellenőrzése. A szabályozó hatóság a Chainalysis Inc. nevű blokklánc-elemző cég felügyeleti eszközeit is használja a kockázatalapú felügyelethez.

Ugyanakkor továbbra sem hárult el minden akadály a kriptopiac növekedése elől. Az iparág továbbra sem tudja maradéktalanul teljesíteni a pénzmosás elleni normákat. Ráadásul a bankok és biztosítók továbbra is óvatosak a kripto-vállalkozások ügyfélként való befogadásától. Ezen a téren azonban jelentős előrelépés tapasztalható Swan állítása szerint.

A hatóság vezérigazgatója úgy véli, hogy ehhez nagyban hozzájárul az, hogy a BMA online képzéseket biztosít a szolgáltatóknak, melyek keretein belül segít megérteni számukra az iparág működését, és a pénzmosás elleni küzdelem jelentőségét.

Mi történt az eddigi éllovasokkal?

A világ elsőszámú kriptodeviza-laborja El Salvador volt. A szinten közép-amerikai állam hivatalos fizetőeszközzé nevezte ki a bitcoint, amitől a gazdaság felpezsdülését várták. Nayib Bukele elnök a szívügyének tekintette a proektet, és a bevezetést követően a kormány csaknem 105 millió dollár értékben vásárolt be bitcoinből.

A hangzatos történet azonban nem lett happy end. A lakosság már a kezdetekben is inkább szkeptikus volt, és az idő előrehaladtával sem nyerte el szimpátiáját a bitcoin-késérlet. Ráadásul a kormány befektetései is mínuszosnak bizonyultak, amit tetézett a világ első számú kriptodevizájának jelentős értékvesztése is.

A csaknem 50 százalékos esés miatt a kormány által befektetett 105 millió dollár értéke már mindössze 66 millió dollárt taksál. A bitcoin törvényes fizetőeszközzé tételét követően az ország kapcsolata a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) is megromlott. Szakértők az államcsőd lehetőségét 87 százalékra becsülik az elkövetkező 5 év során.

Nem kecsegtet sok jóval a Közép-afrikai Köztársaság projektje sem. Az afrikai állam meglepte a befektetőket is azzal, hogy miközben az ország nagy részén áram sincs, április végén elfogadta hivatalos fizetőeszöznek a bitcoint.

Nem marad sokáig Európa adóparadicsoma Portugália

Európában, és azon belül is az Európai Unióban mindeddig Portugália rendelkezett a legkedvezőbb szabályozással a kriptoeszközökre vonatkozóan. A mediterrán ország 2018 óta a kriptodevizákkal való kereskedelmet nem befektetésnek, hanem pénzcserének tekintette, így a digitális fizetőeszközök mentesültek a 28 százalékos helyi áfa-fizetési kötelezettség alól.

A jó világnak azonban hamarosan vége szakad – írta meg a Bitcoinbázis. A portugál hatóságok május második felében bejelentették, hogy a nemzetközi – elsősorban angolszász – gyakorlatok alapján a kriptoeszközökkel való kereskedés során az árfolyam miatt szerzett nyereséget tőkenyeresének tekinti, így erre hamarosan tőkenyereség-adó fog vonatkozni.

Az ország pénzügyi- és adóügyekért felelős miniszterhelyettese egy parlamenti ülésen azt fejtegette, hogy a kriptoeszközök sokkal összetettebben adózás szempontjából annál, hogy a tőkenyereség-adóban kimerüljön minden ehhez kapcsolódó kötelezettség. Piaci elemzők szerint mindez azt jelentheti, hogy akár áfa, illeték, vagy éppen ingatlanadó is szóba jöhet a kriptók kapcsán.