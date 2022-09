Befektetői konferencia keretében mutatta be frissített stratégiáját és módosított eredménycéljait kedd délelőtt az építőipari anyagokat gyártó Masterplast.

A társaság már tavaly szintet lépett a legfontosabb azonban az, hogy növekedésünket tartóssá tudjuk tenni

– hangsúlyozta a rendezvényen Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. Szerinte a jelenlegi energiakrízis jelentősen átalakította a piaci lehetőségeket, és felértékelte a lakásfelújítás, energetikai korszerűsítés szerepét, amit hőszigetelőanyag-gyártó cégként lehetőség a társaságnak.

Válságálló szigetelőanyag-ipar, 50 millió eurós beruházások a láthatáron

A vállalat is készül a gazdasági recesszióra, de az épületenergia ebben az időszakban is stratégiai ágazat maradhat. Az újlakás-piacon ugyanakkor lassulás várható. Kevesebb új ingatlan épülhet, ezek viszont már eleve jobb energetikai besorolásúak lesznek. A hőszigetelési piac élénkülhet, itt állami ösztönzőprogramokkal is kalkulálnak.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Tibor Dávid szerint meghatározó szempont lesz, hogy rugalmasan tudjon alkalmazkodni a gyártás a gyorsan változó piachoz, így a Masterplastéhoz hasonló, felhasználáshoz közeli gyártóközpontoknak állhat a zászló.

Az ásványgyapot hőszigetelő-gyártásban erős pozíciót kíván felvenni a társaság, aminek segítségével meghatározó szintű szigetelőanyag-gyártóvá fejlődne. Saját beruházás mellett akvizíciókat is vizsgálnak ezen a területen, de itt elsősorban kisebb célpontok jöhetnek szóba.

Az üvegszövetgyártásban már jelenleg is Európa második, és a világ harmadik legnagyobb gyártója a Masterplast, köszönhetően a szerbiai üzemben végrehajtott fejlesztéseknek. A tetőfólia gyártásban is a top 3-ba kerülés a cél, a jövő évtől itt is számíthatnak a nagyobb kapacitásra.

Húzóágazat az EPS-gyártás is, amelyet három üzemben végez a társaság, emellett két új beruházást is elindított. Kál mellett Olaszországban is előállítanak majd ilyen termékeket, várhatóan már 2023 első negyedévétől. Ugyancsak ekkor indulhat Szabadkán az XPS-gyártás is egy 14 millió eurós beruházás eredményeként, amelyhez 50 százalékos vissza nem térítendő állami támogatást is kaptak.

A következő nagy lépés a kőzetgyapotgyártás elindítása a szerbiai Sremska Mitrovicában, a beruházás értéke várhatóan 20-25 millió euró lesz, állami dotációra itt is pályázott a cég. Az üveggyapotgyártás elindítását egyelőre tervezik, itt is egy 25 millió eurós beruházást vizsgál a vállalat, és 2025 elején indulhat meg a termelés ebben a szegmensben.

További lehetőségek a moduláris házaknál és az egészségiparban

A moduláris építészet egyre meghatározóbb lehet az építőiparban, a vállalat az ebben rejlő lehetőségeket is ki szeretné használni – erről már Ács Balázs alelnök beszélt a befektetői rendezvényen. Az első szállítható modulegységek és tesztelemek már elkészültek, a rendszer pedig jól vizsgázott. Ezzel a termékcsoporttal 2023-tól lépne piacra a Masterplast.

Az egészségiparban is változnak az igények, az egyszer használatos textíliák szerepe itthon is nő, jelenleg a vállalat fejlesztéseinek egészségügyi bevizsgálása zajlik.

Dinamikus növekedés, konzervatív osztalék, jókora részvénykibocsátás

A társaság az elmúlt 14 évben közel 80 millió eurós gyártási beruházást valósított meg, most pedig csak a két új bejelentett projektre további 50 milliót terveznek elkölteni, ez is jelzi a fejlődés ütemét – mondta el Nádasi Róbert vezérigazgató.

Ezek finanszírozásához a tőzsdéhez fordul a vállalat, egy másodlagos részvénykibocsátás keretében. Ennek mértéke 8-10 milliárd forint lehet, és még az év végéig szeretnék ezt a tőkét bevonni.

Az építőipari anyagokat gyártó magyar társaság frissítette a következő évekre vonatkozó tervszámait is. Az idei évre a korábbinál 10 millió euróval magasabb, 225 millió eurós forgalommal, de az eddig várttal lényegében megegyező, 26,7 milliós EBITDA-val számol, miközben a nettó nyereség 18 millió euró fölé futhat be, mintegy másfél millió euróval magasabbra év eleji várakozásnál. A jövő évtől még magasabb fokozatba kapcsolhat a vállalatcsoport, amely 2024-re már 350 millió, 2025-re pedig 450 millió euró közeli bevételt vár. Az adózott nyeresége pedig három év múlva már átlépheti a 40 millió eurót.

A két nagyobb projekt és a tőkeemelés hatását már figyelembe veszi, a tervezett újabb állami támogatásokat azonban nem, kedvező elbírálás esetén ez további javulást eredményezhet – hangsúlyozta Nádasi Róbert.

Az osztalékfizetés területén ennek ellenére továbbra is konzervatív a vállalat, amely évente rendre 11 forinttal tervezi emelni a részvényesi juttatás mértékét.

Ennek megfelelően jövőre 77, 2025-ben pedig 99 forint ütheti a befektetők markát részvényenként. Ez Nádasi Róbert szerint azonban a jövőbeli beruházási lehetőségek tekintetében változhat, és akár nagyobb visszaosztás is elképzelhető.