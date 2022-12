Szép kis feladattal szembesültek a devizakereskedők reggel: be kellett lőniük a forint árfolyamát, miközben a piac emészti, mit is jelent pontosan a kedd esti bejelentés, amelyet jóval azután tett a kormány és a Mol, hogy a közép-európai irodákban már leoltották a villanyokat.

Fotó: Arkadiusz Fajer / Shutterstock

Kedden este 11 órától megszűnt a lakossági üzemanyagvásárlók támogatása, és szerdán már nem 480 forintért lehet tankolni egy liter benzint, hanem 640 forint környékén.

Milyen hatásai lesznek a bejelentésnek, húsbavágó a forint piacán is, hiszen befolyásolja az infláció, és ezen keresztül a magyar reálkamatok rövid, illetve hosszabb távú kilátásait, és az elemzőknek számba kell venniük a pozitív, illetve negatív hatásokat.

Erősödött a forint a bejelentést követően Forrás: Stooq.com

A forint azonnali reakciója: pozitívan várakozó

Az éjszaka valamivel 411 alatt igazgatták az euróval szembeni árfolyamot a kereskedő-automaták, majd miután maguk a dílerek is bekapcsolták a gépeiket, 411,4 körül forgott a forint. Ez még mindig 0,4 százalékos erősödés volt a keddi piaczárás után, amit követett az árstopdöntés bejelentése. Ezt követően a forint egészen 410,3-ig menetelt 10 óra környékén, és ez már több, mint félszázalékos erősödést jelent.

A forint már 3-4 hete küzd a 410-es vonal környékén, miután a megelőző hetekben nem tudta tartósan átütni a 400-as szintet. Szerdán annak ellenére nem indult el a gyengülésirányába, hogy a nemzetközi devizapiacon erősödött a dollár – ami a közép-európai devizáknak rossz ómen szokott lenni –, és nagyot fékezett a friss adatok szerint a magyar ipari termelés.

Ami az ipart illeti, bizakodó Virovácz Péter, az ING szenior közgazdásza, aki jegyzetében így kommentálta az adatokat:

Amennyiben ellátási sokkok nem érik az ágazatot, úgy 2023-ban ez lehet a gazdasági növekedés motorja, pontosabban vélhetően egyedüli érdemi pozitív hozzájárulója. A téli hónapokban azonban a visszafogottabb energiafelhasználás, az agrárium és élelmiszeripari gondok még okozhatnak negatív meglepetéseket.

Az árstop megszüntetése az üzleti szférát nem érinti, hiszen számára eddig sem volt olcsóbb a benzin, a lakossági fogyasztásra azonban lehet visszafogó hatással a döntés, ami annak ellenére hűtheti a gazdaságot, mérsékelve a növekedést és az inflációt, hogy az intézkedés azonnali, emelő hatással van az inflációs rátára.

Elemzők már a megszüntető döntés előtt fenntarthatatlannak mondták a Világgazdaságnak az árstopot. A lakossági ársapka kivezetése a teljes jövő évi infláció pályáját is feljebb tolhatja, de még így sem tűnik irreálisnak a jövő év végére a 10 százalék alá süllyedése a 20 százalék feletti szintekről. Az árstopok megszüntetését Matolcsy György, az MNB elnöke is sürgette, akinek hétfői kommentárjai – illetve a feszültség a kormánnyal – a forintot is gyengítették, de nem tartósan.

Az elmúlt hetekben a forintot visszatérően a gyengülés irányába indították el a Magyarországnak járó uniós pénzek befagyasztásáról szóló hírek, de ezek is csak rövid időre tudták áttolni a 415-ös vonalon, és mindig visszapattant 410-en túlra.

Az OTP szerda reggeli devizapiaci technikai jelentése szerint a forint az utóbbi két-három hétben semleges pozíciót vett fel, és kisebb az esélye, hogy ismét megcélozza a két hónapja az európai energiaválság közepette elért rekord mélypontokat 430-on túl.

A magas hozamlehetőség a forint mellett szól még, így árfolyamemelkedő szakaszokban a forint vételi pozíciókat érdemes keresni

Figyelik az MNB reakcióját

Matolcsy György jegybankelnök hétfőn azt is megerősítette, hogy a jegybank – bár alapkamata emelését már befejezte, továbbra is mindent elkövet az infláció leszorítására. Az árstop eltörléséről – amelyet a bank is sürgetett –, egyelőre nem érkezett kommentár a jegybanktól. A magyar reálkamatot ugyan az infláció megemelkedése rontja, az utóbbi évben emelkedő forgalomban vásárolt üzemanyag megdrágulása azonban monetáris szigorítással lehet egyenértékű.

Nem változtat az árstop megszüntetése – amit a kormány az Oroszország elleni energiapolitikai szankciók kínálaszűkítő hatásaival indokolt – azon, hogy folytatódik az energiaválság, megemelve Magyarország energiaszámláját és negatívban tartva a külső mérlegét, emellett nem zárul egyelőre az uniós pénzekről szóló vita sem Brüsszellel.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy február 5-én, amikor az újabb szankciós fordulók az orosz olajból készült termékek nemzetközi kereskedelmét is meggátolják, újabb sokk következik. Mindez azonban az árstop döntéstől független, és a megszüntetés akár csökkentheti is az ország energia importigényét, ami pozitív tényező a forint számára.

A dollár várhatóan nem fog segíteni

A nemzetközi devizapiaci „alapszél”, az euró-dollár árfolyamának alakulása nem lesz feltétlenül kedvező a forint számára a következő hónapokban. A Reuters friss havi elemzői előrejelzése szerint a dollár – amelynek gyengélkedése az elmúlt hetekben segítette a forintot – visszapattanhat a legtöbb deviza ellen, jövőre pedig menedékdevizává válhat, miközben a világgazdaság bajai nem csillapodnak.