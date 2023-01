Nem a Tesla és Elon Musk éve volt 2022, annak ellenére sem, hogy a villanyautó-gyártó újabb csúcsot döntött az eladások és a legyártott személygépkocsik számában az év során. A hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint ugyanis

a Tesla nem tudta teljesíteni az év elején meghatározott, több mint 50 százalékos növekedésről szóló célját,

mivel tavaly csak 1,31 millió járművet adott el, ami azonban így is nagyjából 40 százalékos forgalombővülés.

Fotó: Patrick Pleul / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Elon Musk cége ugyan már októberben jelezte, hogy nem tudja tartani az eredetileg kitűzött 1,4 millió járműnél több értékesítést, ám végül az ezt követően született, visszafogottabb, 1,34 millió járműről szóló elemzői vállalkozásokat is alulmúlta, noha az év végén számos kedvezménnyel is igyekezett pörgetni a keresletet.

Talán még baljósabb jel, hogy a korábbi, masszív hátralékos keresletről árulkodó szállítási idő is számottevően csökkent,

jelezve, hogy a versenytársak megjelenésével kezd elpárologni a kereslet az elektromos autózás úttörő vállalatának modelljei iránt. A cég így az elmúlt évben mintegy 69 százalékot veszített értékéből, ám Elon Musk aligha fog most viccelődni egyik kedvenc számának feltűnésén.

Igaz, a milliárdos több mint 39 milliárd értékben adott el az általa vezetett cég részvényeiből a 2021-es novemberi csúcs óta, ám ennek tetemes részét felemészthette a Twitter felvásárlása, ami ennél többe, 44 milliárd dollárba került. Azonban ezt az összeget nem teljes egészében Musk fizette, mintegy 13 milliárd dollárnyi hitelt a Morgan Stanley által vezetett bankok egy csoportja nyújtotta, de üzlettársai között van a szaúdi Bin Talal herceg alapja, a katari állami befektetési alap és kockázati tőkések egy csoportja is.

A Twitter felvásárlása nem csupán lekötötte a Tesla-vezér figyelmét, de az autói iránti keresletet is visszafoghatta,

valamint rombolta azt a zseniális üzletemberi képet is, melyet Musk korábban felépített magáról. Az árfolyam mélyrepülésével párhuzamosan Musk már nem számít a világ leggazdagabb emberének, miután egy év alatt vagyona közel felét elvesztette a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint.

A növekedési ütem lassulása ellenére a negyedik negyedév újabb rekordot hozott a Teslának: a Model 3 és Model Y típusokból 1,25 milliót szállított le tavaly, ebből mintegy 388 ezer az év utolsó negyedére esett, míg a Model S és a Model X típusokból közel 67 ezer kelt el, ebből több mint 17 ezer az év utolsó három hónapjában. A vállalat 1,37 millió járművet gyártott le tavaly, 47 százalékkal többet az egy évvel korábbinál – írja a The Wall Street Journal.

A növekedés lassulása ellenére az elemzői konszenzus a bevételek több mint 50 százalékos bővülését, 82 milliárd dollárt meghaladó forgalmat vár a villanyautó-gyártótól, míg a profit terén több mint kétszeres növekedésről, közel 13 milliárd dollárról szólnak a várakozások. Hogy ezek mennyiben felelnek meg a valóságnak, azt a cég január 25-én közli majd, amikor nyilvánosságra hozza tavalyi negyedik negyedéves eredményeit.

Noha a Tesla a tavalyi harmadik negyedévben még mindig az amerikai elektromos autók piacának 61 százalékát birtokolta

az S&P Global Mobility adatai szerint, előnye csökkent versenytársaival szemben, és a nagyobb európai és kínai villanyautó-piacon részesedése ennél jóval csekélyebb. Az igazi próbát azonban az idei év hozhatja el Musk cége számára, hiszen az egyre több versenytárs, a gazdasági bizonytalanság és az emelkedő kamatok egyaránt nehezíthetik a növekedési ütem fenntartását – igaz, az Egyesült Államokban számos vásárló részesülhet a tavaly elfogadott klímacsomag nyomán a 7500 dolláros kedvezményben.

Kínában viszont pont az állami ösztönzők kivezetésével kell megküzdenie a vállalatnak, amely továbbra is a világ legértékesebb autógyártójának számít, és egyelőre nem adta fel azt a célját sem, hogy 2030-ra évi 20 millió járművet dobjon a piacra. Az idei évben talán már tényleg megérkezhet a régóta várt Cybertruck is, így a Tesla az elektromos pickupok piacának megszerzéséért is versenybe szállhat. Az elemzői konszenzus az idei évre közel kétmillió autó eladását várja a cégtől.