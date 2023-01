A Ken Griffin nevével fémjelzett Citadel fedezeti alap minden rekordot megdöntött tavaly: 16 milliárd dolláros profitot csináltak az ügyfeleiknek a 2022-es év során.

Kevés fedezeti alap fialt jelentős profitot, a legtöbbjük hatalmasat bukott.

Fotó: Getty Images

Az eddigi csúcsra egymilliárd dollárt vert rá az alap, ez pedig kifejezetten nagy szó, lévén azt a 2007-es John Paulson-teljesítményt a szakma a valaha volt legnagyobb kereskedési bravúrnak tartja a mai napig. Paulson akkor az ingatlanpiaci buborékot shortolta nagy téttel, most viszont valami egészen másra volt szükség.

A 20 legsikeresebb hedge fund 22,4 milliárd dollár tiszta nyereséget generált tavaly, a többiek együtt 208 milliárdot vesztettek.

Az LCH Investments felmérése szerint a felső húszban végző fedezeti alapok vezetői átlagosan 3,4 százalékos hozamot tudtak összehozni 2022-ben, míg a kevésbé szerencsés túlnyomó többség átlagosan 8,2 százalékos veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

Az LCH elnöke elmondta: a tavalyi év nagy nyertesei az ún. multi-strategy fedezeti alapok voltak, a náluk megfigyelhető kiemelten széles körű diverzifikáció hozta el számukra a sikert.

Ezek az alapok általában nem csak a tradicionálisan vett értéknövekedés-alapú, részvény-kötvény vonalon mozognak. Portfóliójukban rendszeresen szerepelnek rövidebb-hosszabb távú vételi és eladási pozíciók egyaránt, de szerepeltetnek olyan papírokat is, amelyek árfolyamát bizonyos események drasztikusan befolyásolhatják.

Az ilyen alapok portfólióépítési gyakorlata általában jócskán eltér egymástól, így ha nagyot nyer is az egyikük, mások hatalmasat tudnak bukni.

Az LCH elnöke hozzátette: a fedezeti alapok a szektor megalapítása óta 1,4 ezermilliárd dollárnyi nyereséget tudtak biztosítani ügyfeleik részére. A húsz legjobban teljesítő menedzser pedig ennek több mint feléért volt felelős, 692 milliárd dollárnyi profit szerepel a nevük mellett.

Az öt legjobban teljesítő alap eredményei között is nagy a szórás

A nagy profitok tavaly ritkaságszámba mentek, nem véletlenül: a 2022-es esztendő során a részvénypiacok a magyar GDP közel százszorosát elnyelték, a kriptopiac is katasztrofális évet hozott, és még a hagyományosan biztos pontnak vett 60/40 részvény-kötvény megosztási stratégia is jókora bukást hozott a követőinek.

Az idei befektetési portfóliók összeállítása kifejezetten nehéz feladatnak bizonyul, a kiszámíthatatlan piaci folyamatok ugyanis a legtapasztaltabb befektetők pénztárcáját is alaposan meg tudják tépázni. Az OTP privátbanki elemzői is nehéz évre számítanak, ilyenkor a defenzív szektor papírjait tartják általánosságban jó vételnek, de akár az arany is érdekes befektetés lehet.