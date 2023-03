Az európai bankszektort is elérte az Amerikából kiinduló bankpánik, a magyar, a német és a svájci ágazat is hatalmas nyomás alatt fejezte be a hetet.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az európai részvények teljesítményét követő Stoxx 600 index értéke a mai nap folyamán 1,4 százalékkal csökkent, heti viszonylatban azonban minimális pluszban jár, a hét elején elkönyvelt ralija nyomán. A kontinens bankjait követő SX7P index azonban 3,8 százalékos mínuszba került a mai nap folyamán, harmadik hete vesztve értékéből.

A mai esés mögött elsősorban a Deutsche Bank körüli félelem áll: a bank kötvényeire felvehető csődbiztosítás (CDS) ára hatalmasat ugrott, négyéves csúcsra emelve ezzel a prémiumát, miközben részvényárfolyama 8,5 százalékos mínuszban zárta a napot – vezetve a mai legnagyobb vesztesek listáját.

A negatív hangulat az OTP-t is utolérte, részvényárfolyama 5,35 százalékos mínuszban zárt.

Kékkel az OTP, míg sárgával a Deutsche zuhanása.

A svájci parkett sem úszta meg a napot: mind a Credit Suisse, mind az őt kényszerből felvásárló UBS kurzusa esésen állt, az előbbi 5,2, az utóbbi 3,6 százalékos értékcsökkenést szenvedett el. A két nagybank árfolyamának az sem tett jót, hogy kitudódott: az amerikai Igazságügyi Hivatal nyomoz utánuk orosz oligarchák pénzeinek tiltott és titkos, szankciók alóli állítólagos kimentése miatt. A két bank kurzusa az elmúlt három nap során már 10 százaléknál is jóval nagyobbat esett.

Kékkel a Credit Suisse, sárgával az UBS kurzusa.

Az osztrák Raiffeisen Bank kurzusa 7,9 százalékot esett, miután kiderült: az Európai Központi Bank nyomást gyakorol rá, hogy számolja fel oroszországi érdekeltségeit.