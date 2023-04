Bármennyire is jól keresnek a leghíresebb zenészek, a cégalapítás általában még több pénzt hozhat a konyhájukra, elég csak Rihanna vállalkozásaira gondolni, de más sztárok is jól kerestek az üzleti életben, így Kim Kardashian és Kylie Jenner is sokat köszönhet a cégeinek. Kardashian tavaly magántőkealapot is létrehozott.

Fotó: AFP

Az ő sikereiket irigyelhette meg Drew Taggart és Alex Pall, akik a The Chainsmokers zenekar mellett kockázatitőke-alapot is létrehoztak Mantis VC néven 2020-ban, a szektorban működő befektetők segítségével. A kockázati tőke a Covidot követő fiskális és monetáris élénkítés és pénzbőség idején valósággal szárnyalt, így ők is

képesek voltak 110 millió dollárt összegyűjteni az alapjuk számára 2020-ban és 2021-ben.

A páros azonban már 2016-tól elkezdett angyalbefektetőként tevékenykedni saját forrásait használva, és mintegy 25 startupot támogatott. Az első befektetésük az önmelegítő kávéscsészét fejlesztő Ember Technologies volt. A kezdeti próbálkozások azonban azzal is segítették a The Chainsmokerst az üzleti életben, hogy felkeltették Jeffrey Evans és Milan Koch figyelmét, akik pont influenszereket kerestek egy kockázatitőke-alap létrehozására. Azonban a hírességeket nemcsak mint reklámarcot szerették volna megnyerni, hanem olyanokat kerestek, akik egyébként is gondolkoztak hasonló befektetésen.

A The Chainsmokers pedig jó választásnak bizonyult a tőkegyűjtés szempontjából, hiszen a páros hírneve olyan befektetőket hozott az alapba, mint a Dropbox vezérigazgatója, Drew Houston, a milliárdos Mark Cuban, aki egy TikTok-videójukban is szerepet kapott, vagy épp az Y Combinator ügyvezető igazgatója, Michael Seibel, aki kifejezetten biztatta is Taggartot és Pallt.

A Szilícium-völgy befektetői szerint már a zenekarral is gyakorlatilag alapítónak számítanak, és rengeteg értéket képesek biztosítani a portfóliójukba tartozó vállalataiknak. Ugyanakkor mindeddig a Mantis befektetései nem kifejezetten tértek el más kockázati tőkésekétől. Számos kriptocégbe fektettek, köztük a kriptopiac problémáinak kezdetét jelző, a Terra-Luna-séma mögött álló Terraform Labsba, melynek vezetőjét, Do Kvont a múlt hónapban tartóztatták le Montenegróban, és akit az Egyesült Államokban és Dél-Koreában is szeretnének felelősségre vonni.

A Mantis befektetései között megtalálható a játssz, hogy keress kriptojátékok legismertebbje, az Axie Infinityt fejlesztő Sky Mavis is, melyet egykor 3 milliárd dollárra értékeltek. Azóta a játék és a hozzá tartozó NFT-k körüli érdeklődés azonban jócskán lecsökkent, ráadásul észak-koreai hekkertámadás áldozatává is vált. Mindez nem akadályozta a The Chainsmokerst abban, hogy további NFT-ket dobjon piacra, melyek értékét az is növelheti, hogy a tulajdonosok időről időre találkozhatnak a zenekarral.

Azonban az NFT-k miatt gondjuk is támadhat, hiszen ők is szerepelnek abban a keresetben, amely Madonnát, Snoop Doggot, Justin Biebert és másokat vádol a Bored Ape Yacht Club hirdetésével, elhallgatva azt, hogy fizetett hirdetésről van szó.

A hírességeket a Moonpay nevű kriptofizetési szolgáltató segítségével fizették ki. Ebben szintén tulajdonos a Mantis, amely továbbra is hisz a kriptókban.

A The Chainsmokers befektetései között azonban természetesen több mesterséges intelligenciával foglalkozó cég is helyet kapott, melyek közül a Stable Diffusion képgenerálóról ismert Stability AI a leghíresebb – derül ki a Bloomberg írásából, mely szerint Taggart és Pall elérhető az általuk támogatott cégek alapítói számára is, annak ellenére, hogy közben folyamatosan fellépnek szerte a világban, Dubajtól Las Vegasig.

A páros időközben ráadásul tavaly újabb lemezt is kiadott, és sokak várakozásainál tovább volt képes a rivaldafényben maradni. Ez pedig nemcsak a zene, de a jelenleg számos gonddal küzdő kockázati tőke világában is előnyt jelenthet.