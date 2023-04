A tavaly története egyik legrosszabb évét futó technológiai szektor óriásai már a 2022-ben nekiláttak a dolgozói létszám drasztikus csökkentésének, amelynek szinte teljes egészét az Egyesült Államokban folytatták le.

Fotó: Getty Images

Az elmúlt másfél év alatt a tech szektor 334 ezer embert bocsátott el, a listát a Meta vezeti 21 ezer munkavállalóval, Zuckerbergéket a Google anyavállalata követi 12 ezer elbocsátással, míg a dobogó harmadik fokára az Amazon fért fel tízezer kirúgott munkatárssal. Az óriásvállalatok elbocsátási hullámai egyelőre látványosan az Egyesült Államokban élő munkavállalókra korlátozódtak, most pedig már az is tisztán látszik, miért:

a Google és az Amazon ugyanis megpróbálja leépíteni európai munkaerő-állományát is, de hatalmas pofonba szaladtak bele, amit munkavédelmi törvénynek hívnak.

A leépítésekkel kapcsolatos fennakadások főként Németországban és Franciaországban keserítik meg a költségcsökkentési hadjáratot folytató techcégek életét, ugyanis ez a két ország rendelkezik az öreg kontinens két, talán leginkább munkavállaló-központú jogrendszerével.

Az a fajta tömeges elbocsátás, amely Amerikában szinte mindennapossá vált – egyes esetekben több száz fős Zoom-videóhívásokon keresztül rúgni ki egyszerre mindenkit –, náluk egész egyszerűen nem lehetséges.

A munkavállalók elbocsátására, főleg ilyen volumenben, ugyanis a szakszervezetekkel való előzetes és mélyreható konzultáció nélkül nincs mód.

A Google anyavállalata, az Alphabet jelenleg éppen önkéntes távozásra próbálja rávenni a lapátra tenni kívánt munkavállalókat, a kollégák távozásáért pedig sok esetben akár tetemes végielégítést is hajlandó volna fizetni. Ezen a vonalon mozog az Amazon is: Jeff Bezos vállalata bizonyos értesülések szerint egyévnyi fizetést is hajlandó a menedzserek távozásáért kifizetni, sőt, még arra is teret ad, hogy a kollégák szabadságra menjenek addig, míg a juttatási csomagjuk részét képező részvénypakettek eladhatóvá válnak, és ezeket pénzzé tehetik.

A két vállalat a munkavállalók önkéntes felmondásra való rábeszélésén túl a kirúgásokkal kapcsolatosan a szakszervezetekkel is folyamatos tárgyalásokat folytat – azok bonyolultsága és hosszadalmassága miatt azonban kérdéses, hogy egyáltalán eredményre vezethetnek-e.

A Google sajtómegkeresésekre válaszul közölte, Romániában, Görögországban és Ausztriában nem tervezi leépíteni munkaerejét.

A kevésbé szigorú munkavédelmi törvényekkel bíró Egyesült Királyságban ötszáz, Dublinban 240, míg Zürichben 200 munkatársát tervezi elbocsátani a Google.

Az Európára is átterjedő elbocsátási hullámok jövőbeni hatásfokának csökkentésére az Alphabet munkavállalói egy nemzetközi érdekvédelmi szervezet kialakításába kezdtek, amely akár hat hónapon belül életbe is léphet – végleg bebetonozva a munkavállalók védelmét.