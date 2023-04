A recessziós félelmek újbóli felerősödésével párhuzamosan további, sok esetben akár drasztikusnak is nevezhető költségcsökkentési megoldáshoz fordulnak az amerikai vállalatok, a kényelmi extrák eltörlésén túl már a munkavállalók juttatási csomagjait sem hagyják változatlanul.

Fotó: Shutterstock

A kényszerű kiadáscsökkentési hullámból a legnagyobb nevek sem maradnak ki, az immáron több mint 11 ezer munkavállalótól megváló Meta, az ingyenes étkezést korábban eltörlő Google és a videojáték-ipar egyik legnagyobb neve, a Unity Software is további spórolásra kényszerül.

A nadrágszíj meghúzása pedig a legnagyobb kiadást jelentő munkavállalói juttatásokkal folytatódik.

Az alapfizetés megnyirbálása helyett ugyanakkor a vállalatok egy sokkal szofisztikáltabb módon faragják lefelé kiadásaikat: a munkavállalók számára felajánlott részvénypakettek és a bónuszok esnek áldozatul a harcnak. Az ilyen formában megjelenő kiadásokat ugyanis két irányból is képesek csökkenteni a cégek – a jogosultak körének szűkítésével, illetve az összegük visszafogásával egyaránt.

A Unity szoftvergyártócég az utóbbi mellett tette le voksát: az eddig még a tech szektorban is kiemelkedőnek tartott részvénybeli juttatási csomagja keretében kiadott papírok számát tervezi csökkenteni, az újonnan felvett kollégák mellett a már náluk dolgozók számára egyaránt.

A Unity kétszáz munkavállalójától már megvált, az irodai kapacitását is csökkentette, de még így sem érte el a kitűzött célokat.

A januárban több mint nyolcezer embert elbocsátó Salesforce-nál is szükséges a további kiadáscsökkentés: a vállalat bevételeinek 10,5 százalékát fizeti ki részvények formájában a munkavállalóknak, év végére ezt a számot 9 alá szeretné nyomni. Ennek kivitelezése azonban könyvelési szempontból temérdek nehézségbe ütközik. A Salesforce emellett munkaerejének további karcsúsítását is napirenden tartja, ahogy teljes működésének újratervezése sincs kizárva a költségek csökkentése érdekében.

A luxuskiegészítőket gyártó Designer Brands a bónuszok kifizetéséhez szükséges célok megemelése mellett tette le a voksát. A vállalat vezetése azzal indokolta a döntést, hogy az idei évben a tavalyinál jóval alacsonyabb bevételre számítanak, így ez a munkavállalók kompenzációjában is meg kell hogy mutatkozzon.

A közösségimédia-óriás Meta a bónuszok összegének csökkentése mellett döntött.

Zuckerberg vállalata a bónuszok méreténék megvágása mellett a munkavállalók teljesítményének gyakoribb mérését is kilátásba helyezte. A Facebook atyja korábban már irodai kapacitásának drasztikus csökkentésén túl a vállalati utak költségét is megvágta, a több mint 11 ezer munkavállaló elbocsátásával járó leépítési hullámról nem is beszélve.