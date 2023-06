A Spotify egy új, a Prémiumnál is drágább előfizetésen dolgozik, ami veszteségmentes, CD-minőségű (16 bites, 44,1 kilohertzes) zenehallgatást tesz lehetővé. A házon belül csak Supremium néven emlegetett csomagot várhatóan idén vezetik be, előbb az Egyesült Államokon kívül, majd októbertől a tengerentúlon is elérhető lesz több forrás egybehangzó állítása szerint.

Fotó: Daniel Krason / Shutterstock

A szolgáltatás kibővített hozzáférést biztosít a hangoskönyvekhez is: havonta meghatározott számú órán át lehet majd különböző műveket hallgatni, vagy minden hónapban más címek lesznek elérhetők díjtalanul – írja a Bloomberg. A svéd streamingszolgáltató 2021 februárban jelentette be a veszteségmentes zenehallgatást lehetővé tévő Spotify Hifit, amely azóta sem érkezett meg.

Ennek hátterében az állhat, hogy a riválisok (Apple Music, Amazon Music) nem kérnek felárat a funkcióért, így a cég attól tarthat, hogy a fejlesztés nem térülne meg, mert a felhasználók egyszerűen nem fizetnének érte.

Valószínűleg ezért kerültek a szolgáltatásba a hangoskönyvek, hogy növeljék a csomag vonzerejét. A lépés a befektetőket is megnyugtatná, akik régóta áremelést sürgetnek. A cég a fejlesztések mellett folyamatosan karcsúsít: januárban jelentették be 600 alkalmazottuk elbocsátását, ami közel 6 százalékos leépítésnek számít.

A hónap elején a podcastüzletág átalakítása miatt további 200 munkavállalónak mondtak fel. A 2006-ban alapított Spotify kezdetben csak a zenei streamingre koncentrált, majd 2015-ben bevezette a podcastokat, amelyekből mára több milliót kínál.

A podcastokra nem sajnálta a pénzt, és közel egymilliárd dollárt költött rájuk: egy időre leigazolták az Obama házaspárt, Meghan Markle-t és Harry herceget, illetve a legnépszerűbb podcastert, Joe Rogant is. Azóta pedig a hangoskönyvek világát is meghódították, 300 ezer művet elérhetővé téve a platformon.

A Spotify New York-i tőzsdén jegyzett részvényei egyéves csúcsra drágultak az újabb karcsúsítás hírére, idén ezzel már duplázta piaci értékét a vállalat.