Két és fél százalékot ereszkedtek csütörtök kora délutánig az EasyJet részvényei a londoni börzén, annak ellenére, hogy az európai diszkont-légitársaság rekordszintű adózás előtti eredményt jelentett harmadik üzleti negyedévéről.

Fotó: AFP

A brit fapados az elemzői becsléseket is felülmúló, 203 millió font adózás előtti eredménnyel zárta az időszakot, köszönhetően a nyári utazási kereslet folyamatos fellendülésének, no meg annak, hogy a folyamatos sztrájkok csupán kisebb fennakadásokat okoztak a légi közlekedésben. Az április–június közötti időszak teljesítménye 317 millió fonttal javult a tavalyi veszteséges negyedév után. Az egy ülőhelyre vetített bevételek eközben 23 százalékkal ugrottak meg.

A foglalási trendek alapján a légitársaság a negyedik üzleti negyedévre, azaz a júliustól szeptemberig tartó turisztikai főszezont lefedő időszakra is rekordszámba menő adózás előtti nyereséget vár, mivel a stabilan magas kereslet mellett az egy ülőhelyre jutó költségek 2 százalékkal csökkentek az olajárak stabilizálódásával.

Azzal együtt is, hogy a gatwicki repülőtéren július vége és augusztus eleje közöttre tervezett sztrájk miatt Európa második legnagyobb diszkont-légitársasága 1700 járatot törölt a következő három hónapban a második legnagyobb londoni reptérről, ami több mint 180 ezer utast érinthet.

Továbbra is lendületben vagyunk, a negyedik negyedévben több mint 160 ezer járatot fogunk üzemeltetni, és arra számítunk, hogy újabb adózás előtti csúcseredményt érünk el. Ezen a télen több mint 15 százalékkal bővítjük kapacitásainkat, a foglalások száma pedig meghaladja a tavalyi év hasonló időszakáét

– mondta a kilátásokat illetően Johan Lundgren vezérigazgató.

A cégvezető a jelentést követően azt is bejelentette, hogy a flotta nyolc géppel bővül még a folyó pénzügyi évben, a következő esztendőben pedig további 18 repülőt állítanak forgalomba. A légitársaságnak összesen 163 gépre vonatkozó rendelése van, ezeket 2028-ig kapják kézhez.

Az európai légitársaságoktól is erős negyedéves eredményre számít a piac, mivel a járvány utáni élénk utazási kedv továbbra is a 2019-eshez hasonló szinten mozgatja a foglalásokat kontinensszerte, a keresletbővülés pedig a télen is folytatódhat az előrejelzések alapján.

Az EasyJet közvetlen versenytársai közül az ír Ryanair jövő hétfőn, a magyar hátterű Wizz Air pedig augusztus 3-án teszi közzé negyedéves számait.