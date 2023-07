Felkorbácsolhatja a magyar piacokat, ha megint meglep a Standard and Poor’s Az idén másodjára mond ítéletet hazánkról a Standard and Poor’s New York-i székhelyű nemzetközi hitelminősítő vállalat, amely januárban a legnagyobb meglepetésre leminősítette Magyarországot. Ha most is így döntenek a tengerentúlon, azzal hazánk 7 év után ismét bóvli, azaz befektetésre nem ajánlott kategóriába kerülne valamelyik hitelminősítőnél.