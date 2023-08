A Visa júliustól leállíttotta a Binance-el közös kártya, a Binance Card kibocsátását Európában. A bejelentésre azután került sor, hogy tegnap este kiderült: a világ legnagyobb kriptotőzsjével a Mastercard teljesen megszünteti kártyaprogramját szeptember végén négy országban. Egész pontosan Argentínában, Brazíliában, Kolumbiában és Bahreinben. A MasterCard hangsúlyozta, hogy a döntés nem érinti a vállalat más kriptokártyaprogramjait.

Fotó: Shutterstock

A Binance kártyák lehetővé tették a felhasználóknak, hogy hagyományos valutában fizessenek, amit a börzén lévő kriptopénzállományukkal finanszíroztak. A Visa nem válaszolt a Bloomberg megkeresésére, így nem derült ki, hogy a vállalat hivatalos mivel indokolja a lépést. A Binance az elmúlt időszakban egyre nagyobb bajba kerül: az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) júniusban beperelte a kriptotőzsdét, valamint annak társalapítóját és vezérigazgatóját, Zsao Csangpenget.

A CZ néven ismert, 46 éves férfit és a börzét többek között azzal vádolja a SEC, hogy trükköztek az ügyfelek pénzével, valamint a megfelelő regisztráció és engedélyezés nélkül működik az országban. A Binance az amerikai ügyfeleknek létrehozott egy külön tőzsdét Binnace.US néven, ők hivatalosan csak ezen a platformon kereskedhettek. A felügyelet szerint azonban a pénzes amerikaiak a Binance-n keresztül is bonyolíthattak tranzakciókat és titokban a cég segítette őket a korlátozás megkerülésében.

Az is felmerült, hogy a színfalak mögött Zsao vezette a Binance.US működését is, így nem is működött olyan függetlenül, ahogy a cégvezér állította. Pénzmosás és az iráni szankciók megsértése is megfogalmazódott a vádak között. A kripropénzekből milliárdossá vált CZ és a cég tagadta a felvetéseket. A Visa és a MasterCard lépése azért kellemetlen, mivel a kriptotőzsde egyre inkább elszigetelődik a hagyományos pénzügyi rendszertől.

A börzét februárban elvágták az amerikai bankszektortól, így pénzt nem lehet beutalni az Egyesült Államokból. Igaz, hitelkártyával, Google Pay vagy Apple Pay alkalmazásokkal megoldható a kriptok vásárlása, de a pénz kiutalása nehézkessé vált. A banki tranzakciók egy részét Ausztráliában is korlátozták. Így aztán érthető, hogy a Visa és a MasterCard igyekszik elhatárolni magát a kriptotőzsdétől, ami a szabályozó hatóságok célkeresztjébe került.