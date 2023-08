Az arany mindig is jó befektetés volt, de ez az aranybányászattal foglalkozó társaságokról is elmondható. Nem mindegyikről persze, de az idei év tőzsdei üstököséről, az Amman Mineral Internasionalról feltétlenül. Az indonéziai vállalat egyike annak a 32 cégnek, amelyek 500 millió dollár feletti elsődleges tőzsdei részvénykibocsátás (IPO) részesei voltak 2023-ban. Az Amman Mineral az éllovasok közül is kitűnik a maga eddig elért 153 százalékos tőzsdei ralijával.

Az Amman Mineralé a második legnagyobb indonéziai arany- és rézbánya. Fotó: Shutterstock

Teljesítményével kiemelkedik az iparági versenytársak közül is, mivel a bányarészvényeket az emelkedő globális infláció és kamatlábak, valamint a kínai gazdaság visszaesése erős nyomás alá helyezte. A Bloomberg World Mining Index idén például 7 százalékot veszített értékéből.

A Bloomberg összeállításából kiderül, hogy a délkelet-ázsiai ország második legnagyobb arany- és rézbányáját üzemeltető Amman Mineral július 7-én debütált a jakartai börze parkettjén, s részvényeinek értékesítéséből 713 millió dollár értékű friss forráshoz jutott, amit részben adósságai törlesztésére, részben több projektjének finanszírozására akar fordítani. Az utóbbiak között szerepel egy 980 millió dolláros helyi rézkohászati üzem megépítése, amely a tervek szerint 2024 májusára készülhet el.

Az Amman Mineral tőzsdei bevezetése volt a legnagyobb a GoTo Gojek Tokopedia technológiai holding 2022. áprilisi, 1,1 milliárd dolláros bevételt hozó IPO-ja óta. A GoTo 2021-ben, Indonézia akkori legnagyobb fúziójaként jött létre a két legértékesebb startup, a Gojek fuvarmegosztó és a Tokopedia e-kereskedelmi óriás egybeolvadásával. A mézesheteknek azonban hamar végük lett, az árfolyam is lejtőre állt, s eddig a GoTo piaci értékének a 75 százaléka veszett oda.

Az Ammannál nem tartanak hasonló mélyrepüléstől. Alexander Ramlie vezérigazgató az IPO kapcsán a Reutersnek megjegyezte, hogy vállalatának üzleti kilátásai szilárdak, fejlődési potenciálja erős és megalapozott, s ebben a réz iránti globális kereslet dinamikus növekedése kitüntetett szerepet játszik.

Az Amman a tavalyi üzleti évében megháromszorozta adózott eredményét, az 1,1 milliárd dolláros profit

elérését Arief Budiman, a Ciptadana Sekuritas vezető elemzője idén is lehetségesnek tartja, de figyelmeztet, hogy a jövő évtől a termelés és a vele jegyben járó profit is visszaeshet.

A réz kulcsfontosságú fém a megújuló energiatermeléshez szükséges eszközök gyártásában és az autóipari elektromos átállásban egyaránt. A stratégiai fontosságú réz iránti fokozott keresletre utal, hogy a napokban a kínai Zijin Mining Group is bejelentette: 3,8 milliárd dolláros beruházás keretében fejleszteni kívánja a szerbiai Bornál lévő rézbányáját.

Ráadásul az Amman nincs is a külpiacokra szorulva termékeinek eladásához, hiszen Indonézia önmagában is hatalmas felvevőpiac: Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdasága pedig igen komolyan gondolja a megújuló energiatermelésre való áttérést, s támogatja a vállalkozások ez irányú törekvéseit.

A jakartai tőzsde idén a befektetői érdeklődés középpontjában áll a privatizációs hullám miatt. Fotó: Shutterstock

A Refinitiv adatai szerint az első fél évben a jakartai IPO-k összesen 2,2 milliárd dollárt hoztak, ezzel az összeggel pedig az ország a második helyre futott be: az ázsiai csendes-óceáni térségben csak Kína előzi meg, Hongkongot viszont maga mögé utasítja. S hogy ez így is maradjon,

az indonéz kormány aktívan dolgozik a tőzsde „felturbózásán”.

Kevesen hinnék, de jelenleg ez az ország befektetői szempontból az egyik legforróbb helyszínnek számít, főként amiatt, hogy a privatizációs hullám keretében sorra viszik tőzsdére az állami vállalatokat. Közte az állami olaj- és gáztermelő társaságot, a Pertamina Hulu Energit, amely 1,33 milliárd dolláros IPO-jával újabb rekordot állíthatna fel.

Csakhogy az eredetileg késő nyárra, kora őszre tervezett IPO-t indoklás nélkül jövő évre halasztották, miután a témafelelőst, Pahala Mansury privatizációsminiszter-helyettest felmentették, egyúttal külügyminiszter-helyettessé nevezték ki.

Azért marad még pár gyöngyszem a kínálatban, köztük az állami Pupuk Kalimantan Timur műtrágyagyártó és a PalmCo pálmaolaj-termelő vállalat, melyek részvénycsomagjáért 500-500 millió dollárt kasszírozhat az állam.