Szeptemberben megszenvedte az Apple az iPhone kínai tilalmát, ráadásul a cég zsinórban háromszor publikált csökkenő forgalmat. Bár nálunk devizahatás támogatja az iPhone 15 bolti bevezetését, ám az Apple-menedzsment globális értékesítési félelmeit ez aligha oszlatja el. Az amerikai cég most a mobiltársaságokban bízik: a partnerek ugyanis jelentős forgalmat generálhatnak, ha kedvezményes csomagokkal rábeszélik ügyfeleiket a régi kütyük lecserélésére.

Fotó: Nic Coury / AFP

A Verizon például olyan konstrukciókat kínál a prémium-mobilcsomag előfizetőinek, hogy a régi iPhone leadása esetén az új készülék vételárát három év alatt halasztva fizethetik ki. A T-Mobile is hasonló ajánlatot lengetett be:

a komolyabb készülékkedvezményt prémiumcsomaghoz kötötte.

Ennek keretében a kétévenkénti készülékcserét ösztönzik, míg a Dish Network a havi 60 dolláros csomagjában az évi cserét ígéri. Szükség is van a felhasználók ösztökélésére, mert az átlagemberek általában elégedettek a régi készülékeikkel. Arról nem is szólva, hogy a The Wall Street Journal például

csak a csinos burkolatot és az új csatlakozókat emelte ki

az iPhone 15 erényei közül.

Ma minden telefon egy üveglap, alig van különbség, s ez folyamatosan rontja a készülékcsere-mutatókat

– mondta Jeff Moore, a Wave7 Research elemzője, hozzátéve: az Apple 2007 óta szorosan együttműködik a mobilszolgáltatókkal, és az agresszív készülékcsere-stratégia ennek része.

A Consumer Intelligence Research Partners felmérése szerint a második negyedévben

minden öt amerikai iPhone-eladásból négy a mobil zolgáltatók akcióihoz kötődött.

A telefonszolgáltatók részesedése 2016 óta nem volt ilyen magas, bár mindig jelentős volt, hiszen a 2021-es mélyponton is 48 százalékot tett ki az előfizetéshez kötött értékesítés.

A Counterpoint Research szerint az iPhone-é volt az új amerikai telefonok eladásának 55 százaléka a második negyedévben, szemben a hat évvel korábbi 28 százalékkal. Mindezek ellenére a mobilszolgáltatók is lassuló bevételnövekedésről számoltak be az elmúlt években, s ezen a készülékcserék sem segítenek, mert az amerikai fogyasztók hosszabb ideig ragaszkodnak ugyanazokhoz a kütyükhöz.

A készülékcserék üteme lassú

– mondta Sowmyanarayan Sampath, a Verizon fogyasztói részlegének vezetője, aki szerint a következő néhány hétben az iPhone 15 piaci debütálása fontos teszt lehet.

A három vezető amerikai mobilszolgáltató előzetes költség nélkül biztosítja az eszközöket az ügyfeleknek, ha egy régebbi okostelefont becserélnek, s három évre elkötelezik magukat, ám az előfizetői stabilitás ellene hat az évenkénti készülékcserének. A mobiltársaságok és az Apple üzleti ciklusa eltérő, amíg az Apple számára a készülékeladás az elsődleges, addig a mobilszolgáltatók az előfizetők megtartásában érdekeltek. Ami nem feltétlen új készülékekhez kötődik, mert a régebbi modellekkel és a hozzájuk kapcsolt diszkont-előfizetésekkel is kiválóan lehet új ügyfeleket toborozni.