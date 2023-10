Az erős első fél évet követően pesszimistábbra fordult a befektetői hangulat a tőzsdéken az elmúlt hónapokban, a vezető amerikai és európai részvényindexek sincsenek igazán jó formában, az év utolsó három hónapjára vonatkozó kilátásokat is át kell értékelniük a befektetőknek – hangzott el a KBC Equitas elemzőinek online előadásán.

A második fél évvel egyelőre nem lehetnek maradéktalanul elégedettek a tőzsdézők. Fotó: Angela Weiss / AFP

A brókerház korábban már jelezte, hogy a második fél évben várhatóan nem lesznek akkora hozamok, mint az év első felében, ezért nem is lepte meg őket a most látott visszafogottabb teljesítmény.

Idén tavaszig inkább az európai piac volt felülteljesítő, a részvényindexek itt vissza tudtak térni a korábbi, háború előtt látott csúcsokig, Amerikában ugyanakkor még nem történt meg ez. Az általános tőkepiaci klíma elől nem igazán lehet kibújni, és bár a magyar részvények valamelyest felülteljesítettek, az elmúlt napokban a hazai tőzsdén is korrekció indult – összegzett Cinkotai Norbert vezető elemző.

A szakértő szerint nem lett kedvezőbb a tőkepiaci környezet, és bár a KBC saját befektetői hangulatindexe alapján még több a derűlátó befektető, mint a pesszimista, ám számuk jócskán lecsökkent a nyár vége óta.

Az egyes vállalati szektorok teljesítménye igen vegyes, a technológiai, ingatlanos és közműcégek gyengén szerepeltek az utóbbi három hónapban, az energiacégek – az olaj drágulásától is hajtva – ugyanakkor felülteljesítenek a tőzsdén.

Aláfűthet a jegybankoknak a drága olaj

Az olaj így ismét a befektetők fókuszába kerülhet, és nem pusztán önmagában a hordónként száz dollár közeli ár miatt, hanem azért is, mert a magas infláció ellen küzdő jegybankoknak is fejtörést okozhat – hangsúlyozta Grébel Szabolcs szenior elemző. Az energiaárak emelkedése felfelé mutató inflációs kockázat, éppen akkor, amikor a piac többsége szerint mostanra az Európai Központi Bank és a Fed kamatemelési ciklusa is tetőzhetett, illetve közel lehet hozzá.

A kamatszintek gyors csökkenésére nem is érdemes számítaniuk a befektetőknek a KBC szerint, valószínűbb, hogy 2024 második feléig még velünk marad a magas kamatkörnyezet. Különösen akkor, ha az energiaárak újonnan tapasztalható, szűkülő kínálattól és növekvő igényektől is fűtött emelkedése tartósnak bizonyul.

Ez egyébként a piacok számára egyértelműen kedvezőtlen forgatókönyv lenne, kivéve a magas nyersanyagárakból egyértelműen profitáló energiacégeket.

Az utóbbiak az elmúlt pár hónapban, az olajárrali kezdete óta különösen jó formában vannak, de relatív erőt tudott mutatni a pénzügyi szektor is. A defenzívebb szektorok, valamint a ciklikus javakat előállítók a technológiai nagyágyúkkal együtt gyengébb teljesítményt mutatnak.

Varga Dániel elemző szerint a technológiai szektor már túlértékeltnek tűnik a 25 feletti P/E mutatóval, bár az ide tartozó vállalatok szinte mindig prémiummal forognak. Kifejezetten drágák az ingatlanos cégek is, a jellemzően 10-15-ös P/E mutatóval rendelkező energia-, pénzügyi és közműcégek árazása viszont még nem magas. A szakértő szerint az alacsonyabb értékeltségű, defenzívebb szektorok papírjai előtt lehet még tér az emelkedése.

Főként, ha igazolódnak a piaci eredményvárakozások, melyek alapján a harmadik negyedévben stagnáló árbevétel mellett enyhén emelkedhetett a tőzsdei cégek nyeresége, az év vége pedig további javulást hozhat ezen a téren. A jövő évben pedig a bázishatás is kedvez majd a vállalati eredménymutatóknak.

Biztosítók, MI és a zöldátmenet

A KBC szerint több szektort is érdemes figyelniük a következő időszakban a tőzsdézőknek, az egyik ilyen a fent már említett energiacégek. Ezen belül is a finomítással, feldolgozással foglalkozó vállalatok nyújtják eddig a legjobb teljesítményt a magas árréseknek köszönhetően. Az olajnál látott ártendencia a földgáznál egyelőre nem látható, ami korlátozhatja a növekedést – figyelmeztet Varga Dániel.

A pénzügyi vállalatok közül a biztosítók vannak kifejezetten kedvező pozícióban. A növekvő hozamok és széles marzsok is javíthatják az eredményüket, miközben a kedvezőtlen makrogazdasági fejlemények sem érintik annyira kritikusan őket, mint a bankokat. Az előbbiek mellett szól még az is, hogy az ide tartozó cégek közül szép számmal találni alacsony értékeltségen forgó papírt.

Hatalmas növekedési potenciál rejlik a mesterséges intelligenciában (MI) is, nem véletlenül ez az idei év meghatározó részvénypiaci témája.

A technológiai cégek hatalmas összegű befektetéseket hajtanak végre ezen a területen, a félvezetőgyártók közül pedig már jelenleg is felülteljesítők az MI-fejlesztések iránt elkötelezett vállalatok. Az innovációban élen járó technológiai óriások – az Nvidia, a Microsoft és a Meta – súlya viszont mostanra olyannyira megnőtt az S&P 500 indexben, hogy az már torzítja a piaci összteljesítmény képét is.

Ígéretesnek tűnnek a zöldátállásban szerepet vállaló, megújuló energiát hasznosító cégek is a KBC szerint. Bár az idei év nem kiemelkedő a szektor számára, a hosszú távú, bizakodásra okot adó kilátások nem sérültek. A költségek emelkedése láthatóan rontotta az érintett cégek árréseit, de bevételeiket ezzel együtt is tovább tudják növelni, miközben részvényeik alacsony árazásúak, ráadásul az ágazat tetemes állami támogatásokra, beruházásokra is támaszkodhat. Összességében tehát ezekre a cégekre is érdemes odafigyelni, izgalmas lehetőségeket rejthetnek ezek a papírok is, még ha a nagy fellendülés nem is a következő két-három hónap során várható tőlük.