A Meta, a Facebook tulajdonosa, a Snap, a Snapchat birtokosa és a Google anyavállalata, az Alphabet is kiugró bevételről számolt be a héten a harmadik negyedévre vonatkozóan. A Meta nemcsak hogy rávert az elemzői várakozásokra, hanem további bevételemelkedést vár. Az Alphabet csúcsot döntött a keresési hirdetések terén és az egész bevételével is, az utóbbi egymilliárd dollárral haladta meg a becsléseket.

Ezek remek hírek az elmúlt évek után, amikor az online hirdetési piac gyengélkedett. Az üzletmenetet először a Covid–19 miatti bezárások és leállások zavarták meg, a járvány után pedig kitartott a gazdasági bizonytalanság, ami visszatartotta az online marketing felpörgését. Az Apple adatvédelmi irányelvének változása pedig az okostelefonok hirdetési hatékonyságát csökkentette.

A magasabb bevételt azonban nem csak a hirdetők visszatérésével érték el a technológiai vállalatok: megvágták a költségeiket, átszervezték a hirdetési üzletágukat, az új kiadásokat pedig a biztosabbnak tartott területekre, mint például a mesterséges intelligenciára és a kiterjesztett valóságra összpontosították.

Az izraeli háború visszaveti az online hirdetési piacot

A Snap a pénzügyi jelentésével egyidejűleg felhívta a figyelmet arra, hogy az izraeli háború kitörése óta több partnere a hirdetési kampányai szüneteltetését kérte. Éppen emiatt a vállalat nem adott ki hivatalos közlést az utolsó negyedéves várható eredményeiről. A szerdai bejelentés után a Snap részvényei 5,4 százalékot estek.

Angelo Zino, a CFRA Research elemzője azzal magyarázta a piac reakcióját a Bloombergnek, hogy a befektetők egyre jobban figyelemmel kísérik a makroökonómiai, a geopolitikai és a szabályozói környezetet, így a bizonytalanságokra gyorsan reagálnak.

Hiába a magas bevétel, zuhant az Alphabet árfolyama

Mint említettük, az Alphabet óriási bevételről adott számot a héten, szerdán mégis 9,5 százalékot estek a cég részvényei, amire 2020 óta nem volt példa. Mivel a technológiai óriás már érett hirdetési ágazattal rendelkezik, a befektetői nyitottak az újdonságok felé. Itt jön a képbe a vállalat felhővel foglalkozó üzletága, amely viszont gyászosan teljesített.

Összességében elmondható, hogy a befektetők azoknak a vállalatoknak a részvényeit keresik, amelyek a mesterséges intelligenciába és újdonságokba fektetnek, mint például a Microsoftét, amelyet díjazott a piac.