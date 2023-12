Csányi Sándor nem tett könnyelmű kijelentést augusztus végén, mikor a VG arról kérdezte, hogy eléri-e az OTP csoport idén az 1000 milliárd forintos nettó nyereséget, azt azonban, hogy legalább 100 milliárd euróra rúg majd a bank mérlegfőösszege év végén, bátran bevállalta . A pénzintézet elnök-vezérigazgatója bizakodóan nyilatkozott a román leánybank eladásáról, az esetleges emelését pedig attól tette függővé, hogy rövid távon felbukkan-e egy kecsegtető befektetési lehetőség.

Csányi Sándor óvatosan nyilatkozott augusztusban a VG-nek. Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Bejött Csányi Sándor prognózisa a mérlegfőösszegről

Időközben kijött a csoport 3. negyedéves gyorsjelentése is, amiből kiderült, hogy az év első 9 hónapjában közel 858 milliárd forint profitot termeltek, a bank mérlegfőösszege pedig már szeptember végén meghaladta a 39,5 ezermilliárd forintot, azaz a 382 forintos kerekített euró árfolyammal számolva már akkor simán megvolt a 100 milliárd eurós év végi cél.

Sokan olvasták a forint erősödéséről szóló hírünket is, a KSH javuló inflációs adatainak közzététele után ugyanis augusztus 8-án 386,4 euró/forintig erősödött a hazai devizánk, miután a megelőző hétvégén még 394 forint közelében tetőzött a kurzus.

A hónap közepén természetesen a Szigetről is írtunk. A cikk egyebek között kifejtette, hogy a fesztivál már egy amerikai magántőkealap, a Providence Equity médiaszektorbéli befektetései között szerepel, a Superstruct portfólióban. Az 1989-ben alapított Providence a 9 zászlóshajó alapjában 35 milliárd dollárt kezel, s észak-amerikai és európai befektetésekre fókuszál a média, a kommunikáció, az oktatás és a technológiai területén.

Bármilyen kiemelkedőnek tűnik is tehát a hazai fesztiválpiacon a Sziget, a Balaton Sounddal és az erdélyi terjeszkedéssel együtt, az amerikai tulajdonos portfóliójában alig több mint egy kerekítési hiba.

Az év első felében két kézzel zsákolták a rövid távú megtakarítást keresők a diszkontkincstárjegyeket (DKJ) – írtuk a hónap vége felé a lakossági állampapírokkal kapcsolatban. A hozamok viszont addigra nagyon lejöttek, akkor már inkább az Egyéves Magyar Állampapírból volt érdemes bevásárolni a DKJ-k helyett rövid távra.

Több mint hatszorosára nőtt a Waberer’s profitja

Augusztus derekán kezdte meg videójáték-streaming szolgáltatása tesztelését a Netflix. A piacra lépés megingathatja a Microsoft és a Sony pozícióját a születőben lévő felhőalapú játékiparban – állapítottuk meg.

Több mint hatszorosára nőtt a Waberer’s nettó profitja az első fél évben, ráadásul a cég markánsan megemelte éves üzemieredmény-célját is, s akkor még a kartellező teherautó-gyártótól befolyó kártérítésről nem is esett szó – foglaltuk össze az évközepi gyorsjelentést.

Az ANY nyomdavállalat második negyedéve is pozitív értékelést kapott összességében, az árbevétele 28 százalékkal, 15 milliárd forintra nőtt, s hasonló dinamikával bővült az EBITDA is, 2,27 milliárd forintra. Jelentősen, 86 százalékkal emelkedett a nettó profit, kicsivel meghaladva az egymilliárd forintot. Az osztalékrészvény ennél fogva az állampapír-befektetések feletti hozamot kínált.

Augusztus 12-én is a forint erősödésének örülhettünk, hiszen a hetet nagyot ralizva 381,82-nél zárta az EUR/HUF.

Nagyot bukott a BlackRock Kínában

Az már kevésbé volt örömteli – legalábbis az érintett befektetők számára –, hogy a BlackRock kínai befektetései az idei első fél évben 47 százalékot apadtak, azaz rosszabbul teljesített, mint a referenciának számító kínai CSI 300 index, amely a sanghaji és a sencseni tőzsdén jegyzett legnagyobb részvényeket tartalmazza, s ugyanebben az időszakban mínusz 16 százalékot produkált. A CNBC is foglalkozott a témával.

Bár a referenciahozamok 2008 végén voltak a jelenlegihez hasonló szinteken, ennek ellenére manapság is érdemes kötvénybefektetésekben gondolkodni, rövid, illetve hosszú lejáratú értékpapírok segítségével, van élet az állampírokon túl is – írtuk augusztus 10-én. Ez volt a pénz- és tőkepiac rovatunk 10. legolvasottabb cikke az év nyolcadik hónapjában.