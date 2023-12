Lecövekelt a forint a 380-as régióban, folytatódtak az izgalmak az állampapírpiacon – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Olyan méretű nemzetközi felfordulások idején, mint az októberben kirobbanó izraeli háború, gyakran válnak nagyon ingadozóvá a nemzetközi piacok. Ami a forint árfolyamát illeti, a globális félelmek ellenére a nyár vége óta mégis ekkor tesztelte legerősebb szintjeit az euróval szemben. Pedig voltak aggodalmak, nem is akármilyenek.

A PMÁP továbbra is messze a legnépszerűbb lakossági kötvénybefektetés volt októberben

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

PMÁP: folytatódott a koncentráció

Izgalmasnak ígérkezett az október második fele az állampapírpiacokon, a lakossági állományokban egy nagyobb átrendeződésre lehetett számítani. Két népszerű kötvénynek is e hónapban változott az aktuális kamata, a bankközi kamatok és a diszkontkincstárjegy-aukciós hozamok alakulása alapján erősen lefelé. Ez tovább fokozta a lakossági kötvénymegtakarítások koncentrálódását a Prémium Magyar Állampapírokban , hiszen ezek kamata nem csökken, hanem éppen hogy emelkedni fog 2024-ben.

Egy másik cikkben ismét előkerült a probléma, amely valamennyi PMÁP-befektetőt foglalkoztathat. A PMÁP továbbra is messze a legnépszerűbb lakossági kötvénybefektetés volt, noha a nyártól elérhető sorozat az elődnél alacsonyabb kamatprémiumot és hosszabb futamidőt hozott.

A kötvény vesztett valamennyit azért a vonzerejéből, de még így is heti 20-40 milliárdnyit lejegyeztek belőle a magánbefektetők.

De már gondolni kellett a jövőre is, hamar kiderült, aki lejáratig szeretné tartani Prémium Magyar Állampapírját, könnyen csalódhat a végén.

Mesterséges intelligencia: már jövőre kidurranhat a lufi

Bár idén a generatív mesterséges intelligencia (MI) az egyik legforróbb technológiává vált, elemzők attól tartanak, hogy a befektetői és a felhasználói izgalom elhalványulása, a fejlesztés növekvő költségei és a szigorúbb szabályozásról szóló igények miatt már 2024-ben is behúzhatja a kéziféket az MI-szektor – írta a CNBC.

Októberben már másodszor kényszerült éves terveinek felülírására a Levi Strauss & Co., de a legendás farmergyártó részvényeseit ez nem is lepte meg igazán, az árfolyam a negyedéves gyorsjelentéssel együtt érkező bejelentésre szerény 1,3 százalékot esett a New York-i tőzsdén.