Az Amazon alapítója és korábbi vezérigazgatója, jelenlegi ügyvezető elnöke, Jeff Bezos péntek és hétfő között 12 millió darab Amazon-részvényt adott el mintegy 2 milliárd dollár (több mint 724 milliárd forint) értékben. Ez a múlt hét eleji, szintén 2 milliárd dollár értékű, 12 millió papír korábbi értékesítését követi. Így az elmúlt napokban eladott részvényeinek összértéke 4 milliárd dollárra (közel 1500 milliárd forint) emelkedett.

Fotó: Paul Ellis / AFP

A vállalat a hónap elején közölte, hogy Bezos a Morgan Stanley-n keresztül 2025. január végéig 50 millió Amazon-részvényt tervez értékesíteni. A milliárdos a közelmúltbeli tranzakciók után is a technológiai óriás legnagyobb részvényese marad, mintegy 9 százalékos részesedéssel – írja a Financial Times. Az üzletember mindenesetre jó időpontot választott az értékesítésre.

Az Amazon árfolyama az elmúlt egy hónapban 10 százalékkal nőtt a Nasdaqon, míg az elmúlt egy évben közel 70 százalékkal emelkedett a kurzus. A cég még 1997-ben lépett tőzsdére, akkor még 9 centtel kereskedtek a papírjaival, amihez képest a mai, több mint 168 dolláros ár tetemes emelkedésnek számít, bár a vállalat részvényeit időközben többször is feldarabolták.

A technológiai óriás a hónap elején rácáfolt az elemzőkre, amikor közzétette, hogy tavaly jócskán megnövelte a bevételét és a nyereségét is. A kiugró teljesítményt Andy Jassy vezérigazgató a negyedik negyedévben rekordbevételt hozó ünnepi vásárlási szezonnal és a költségek lefaragásával magyarázta. A költségcsökkentési programjának részeként az Amazon több mint 27 ezer embert bocsátott el 2022 vége óta.

Több alkalmazott azzal vádolta a vállalatot, hogy a csendes kirúgások módszerét használja, ami azt jelenti, hogy a munkavállalóknak olyan hátrányos feltételeket teremt, amelyek miatt előbb-utóbb maguktól felmondanak. Bezos 2021-ben lemondott az Amazon vezérigazgatói posztjáról, azóta ügyvezető elnökként tevékenykedik, utódja Andy Jassy lett. A lépését akkor azzal indokolta, hogy más vállalkozásokkal szeretne törődni,

többek között az űrkutatással foglalkozó Blue Originnal.

A The Washington Postot is birtokló üzletember a közelmúltban azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy Miamiba költözött. Luxuséletmódja ellentétben áll azzal a takarékosabb profillal, amelyet az Amazon gyors terjeszkedésének irányítása során fenntartott. Övé például a világ egyik legdrágább szuperjachtja, a tavaly vízre bocsátott Koru, amelynek az elkészítése becslések szerint nagyjából 500 millió dollárt emésztett fel.

A világ második leggazdagabb embere az elmúlt években szépen bővítette ingatlanbirodalmát: vásárolt többek között még 2020-ban Washingtonban egy kilenchektáros területtel övezett kúriát 165 millió dollárért, majd a Hawaiihoz tartozó Maui szigetén is beszerzett egy birtokot. Vannak ingatlanjai Manhattanben és Seattle-ben, de meglepte magát egy 300 ezer hektáros texasi farmmal is.