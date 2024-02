Elképesztő, 75 százalékos emelkedést produkált percek alatt Amerika legnagyobb növényi műhúsgyártója: a Beyond Meat a keddi amerikai tőzsdezárás után kiadott gyorsjelentésében az közölte, hogy egyfelől az erősödő keresletre válaszul emelni fogja az árait, amivel a bevételeit növelheti meg, másfelől pedig erős költségcsökkentési programot hirdetett, amellyel a veszteségeit tudja csökkenteni. A minirali harmadik mozgatórúgója az volt, hogy a növényi alapanyagokból különleges eljárással nyert húspótló készítmények amerikai piacvezetője az elemzői várakozásoknál jobb eredményeket közölt a legutóbbi negyedévről.

A gyenge eredményekre, a Beyond Meat megroppanására fogadó spekulánsok szomorkodhattak emiatt, ők a cég részvényeinek 40 százalékára kötöttek short-ügyleteket, de ez most nem igazán jött be. De később még bejöhet, a növényi alapú műhús iránti igények ugyanis rapszodikusabb változnak, rengetegen próbálják ki és kapnak rá, de sokan vissza is térnek az eredetihez, noha az ízesítéssel már annyira előre haladtak, hogy vakteszten nem is lehet könnyen megkülönböztetni például a kétféle húspogácsát.

Enyhén nőtt a kereslet az év végén

A Beyond Meat a decemberrel zárult három hónapban az egy évvel korábbinál nyolc százalékkal több terméket értékesített, a 7,89 ezer tonnás mennyiséggel együtt a tavalyi teljes értékesítés 35,4 ezer tonnára rúgott.

Ez is nyolcszázalékos változás, csakhogy mínuszban. A kereslet megoszlása is érdekesen alakul, jelenleg az amerikai és a nemzetközi értékesítés egymás közti aránya 54–46 százalékos, míg hazai pályán a kiskereskedelmi eladás háromszorosa az étterminek, ami azt jelzi, hogy az amerikaiak inkább otthon pepecselnek a húspogácsákkal, minthogy készre sütve egyék meg a McDonalds’ban, a Pizza Hutban, a Taco Bellben vagy a KFC-ben.

Otthon is elkészíthető a Beyond Meat növényi hamburgere.

Fotó: Shutterstock

Merthogy ezek a láncok is forgalmaznak Beyond Meat alapanyagok felhasználásával készített gyorsételeket. Külföldön viszont az éttermi megrendelések kétharmados túlsúlya a jellemző, ennek a hátterében az áll, hogy nagyobb tételben olcsóbban tudnak a láncoknak műhúst szállítani.

A Beyond Meat negyedéves bevétele 73,68 millió dollár, az éves 343,38 millió dollár volt. Ehhez képest a nettó veszteség 155, illetve 335 millió dollárt tett ki. Az üzlet tehát viszi a pénzt rendesen,

a tőzsdén 2019-ben debütált cég eddig egyetlen üzleti évében sem termelt profitot részvényeseinek.

Így nem is csoda, hogy a Beyond Meat a mémrészvények kategóriájába tartozik, árfolyamában minden egyes változást nagy kilengéseket okoz bármelyik irányba.

A klímaváltozás besegíthet

A cég vezetői abban reménykednek, hogy a nagyüzemi állattenyésztéssel járó károsanyag-kibocsátás meredek csökkentése a klímabarát növényi hústermesztésnek kedvez, bár az átállás, az életmódváltás sebessége nem mondható túl meggyőzőnek, 2030-ban a növényi hústermékek arányát a teljes húsfogyasztásban fél százalékosra becsüli globálisan a Good Food Institute legfrissebb elemzése.

Kérdés, hogy a Beyond Meat meddig húzza. A cég a második negyedévtől emeli árait, a különböző értékesítési csatornáknál és termékvonalaknál más-más arányban. Bár az újdonság varázsa már elszállt, remélik, hogy az alternatívákat kereső fogyasztók a magasabb árat is hajlandók lesznek kifizetni a termékeikért.

Meglehet, a most durván tízezer forintos kilóként ár feljebb srófolása visszaüt,

azonban Ethan Brown alapító-vezérigazgató optimista, szerinte az elmúlt évek nehézségei után némi mozgásteret teremtettek magunknak ahhoz, hogy ismét növekedési pályára álljanak. A múltban egyébként a vállalat inkább csökkentette az árait, hogy áthidalja a műhús és a hagyományos fehérje közötti szakadékot és megnyerje magának az amerikai fogyasztókat.

A Beyond Meat nemet mondott a hústenyésztésre

Az idei év várható bevételét Brown a 315–345 millió dolláros sávba teszi, azaz a tavalyit optimális esetben is pár millióval szárnyalhatja túl. Jelentős fordulat jöhet viszont azzal, ha az üzemi árrést valóban át tudják lökni a pozitív tartományba, s azt a tavalyi mínusz 24,1 százalékról az év végére az 5–8 százalékosra javítják.

Szingapúr után az Egyesült Államok üzleteinek hűtőpultjaiban is megjelentek az állati műhúsok.

Fotó: Shutterstock

Ebben a közelebbről nem részletezett költségcsökkentő intézkedéseknek nagy szerepe lesz. Egy változást már bejelentettek: megszüntetik a szárított növényi hústermékek gyártását.

Az állati szövetekből tenyésztett műhús gyártásával is kacérkodott a Beyond Meat, de a negatív fogyasztói hozzáállás miatt letettek erről

– mondta John Oh, a Third Bridge piackutató cég elemzője a Reutersnek, helyesnek minősítve a döntést. A témában Nagy István agrárminiszter is többször és határozottan megnyilvánult, letéve voksát a mesterséges sejtszaporítással, laboratóriumi körülmények között készített műhús gyártásának és fogyasztásának uniós szintű betiltása mellett. Ez a júliustól kezdődő magyar uniós elnökség egyik sarkalatos pontja a mezőgazdaság területén.

Csirájában elfojtanák a kísérletezgetést

Az olaszok egyébként az unióban elsőként már novemberben betiltották az állati műhús gyártását és fogyasztását. Miközben a hollandok elsőként engedélyezték 2023 júniusában.

A műhús gyártást és fogyasztást Szingapúrban legalizálták először, tavaly nyáron pedig két amerikai cég – GOOD Meat és az Upside Foods – is engedélyt kapott a tevékenységre a szakhatóságoktól. E cégek nem szerepelnek a tőzsdén, de

aki a műhús forradalom befektetési oldalát is meg szeretné játszani, az is találhat magának társat.

Igaz, az ezzel foglalkozó tőzsdén kereskedett alapok (ETF) közül a legmerészebb, a Global X AgTech & Food Innovation ETF is csak 1,66 százalékban tart a portfóliójában műhúsos részvényeket – nyilvánvaló kockázatosságuk miatt.

Betiltották Olaszországban a műhúst Az olaszoknál egy novemberben kihirdetett törvény megtiltja „a gerinces állatok sejttenyészeteiből vagy szöveteiből származó” élelmiszerek és takarmányok felhasználását, értékesítését, behozatalát és kivitelét. A tilalmat megszegő üzemek akár 150 ezer eurós bírsággal és elzárással sújthatók, a tulajdonosok pedig maximum három évre elveszíthetik az állami támogatáshoz való jogukat.