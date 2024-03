Noha közel sem mutatott be olyan lélegzetelállító ralit, mint a ám a múlt héten szép csendesen ismét történelmi csúcsa közelébe emelkedett az arany árfolyama, és bár hétfő délelőtt éppen lefelé tartott, még mindig az 1082–1092 dolláros sávban ingadozik a sárga fém unciánkénti ára.

A bitcoin is húzta, mégis csúcsközelben az arany

Felemás viszonyba került amúgy egymással a bitcoin és az arany, hiszen egyrészt egyikük sem kamatozik, így elvileg kedvezően hathat rájuk az amerikai jegybank, a Fed közelgő kamatcsökkentő ciklusa, másrészt egymással is versenyeznek, és a Bloomberg szerint az amerikai tőkepiacon az az összefüggés is megfigyelhető volt, hogy a bitcoin-ETF-ek engedélyezését követő raliban való részvétel érdekében a befektetők arany-ETF-eket dobtak piacra, ami fékezte az arany erősödését.

A legszebben csillogó nemesfém árszintje azonban ennek ellenére mégis a rekordszint környékére kapaszkodott, ami csupán azért nem keltett nagyobb feltűnést, mert

a világjárvány kitörése óta már többször is megközelítette az unciánkénti 2100 dollárt, ám aztán valamennyiszer gyorsan visszavonulót fújt.

A tartós emelkedés legfontosabb feltétele az lenne, ha egyértelművé válna, hogy a kamatlábak végre tényleg csökkenésnek indulnak az Egyesült Államokban. Az elmúlt években az arany kurzusa minden esetben akkor kezdett a 2100 dolláros szinttel kacérkodni, amikor úgy tűnt, hogy hamarosan elstartolhat a lefelé tartó kamatciklus.

Mivel pedig a legutóbbi adatok vegyes jelzéseket mutattak az inflációval kapcsolatban, némileg elbizonytalanodott a piac, még ha a túlnyomó többség még mindig inkább kamatcsökkentést vár is, mint kamatemelést.

Óvatosak maradnak a befektetők

Az Egyesült Államokban kamatdöntésre jogosult testület, a Fed nyílt piaci bizottsága egyébként éppen a jövő héten ülésezik, és elemzi a január óta eltelt időszak gazdasági adatait. A márciusi kamatcsökkentést már kiárazta a piac, ezért most már az a kérdés, hogy nő-e a valószínűsége az év későbbi szakaszában sorra kerülő lazításoknak.

Amint az arany árfolyama is jelezte, a múlt héten az optimisták, azaz a kamatfordulatban bízók aránya kerekedett felül, amit az váltott ki, hogy a Fed által árgus szemmel figyelt személyi fogyasztási kiadások árindexe (PCE) nem haladta meg a várakozásokat, jóllehet a Fed megítélése szerint még mindig túl magas volt.

A befektetők azonban a korábbi fals riadók után rájuk csapódó bikacsapdákban alaposan megütötték magukat, ezért óvatosak maradtak. Inkább alulsúlyozzák a kitettségüket, sőt sokuk áresésre játszik

– mondta a Bloombergnek Daniel Ghali, a TD Securities elemzője.

Harry Colvin, a Longview Economics szakértője szerint viszont egy esetleges áresés jó alkalom lenne a bevásárlásra, hiszen a tavaly decemberi „habzsolást” már megemésztette a piac, és az arany konszolidálta az árfolyamnyereségét.

Több körülmény is az arany mellett szól

Colvin hozzáfűzte, hogy álláspontját több indok is alátámasztja. Egyfelől cégük időzítési modellje feloldotta az eladásjelzést, másrészt a Fed kamatcsökkentése hamarosan visszaárazódik a piacokon, végül a legfontosabb piaci szereplők, mint például a jegybankok, de mások is, továbbra is veszik a fizikai aranyat.

Végül az elemző eleresztett még egy meglepő gondolatmenetet arra az esetre is, ha mégsem indulna meg a lazítás. Úgy véli, ha a Fed makacsul ragaszkodik a 2 százalékos inflációhoz a fordulat feltételeként, könnyen stagfláció lehet a móka vége, és éppen az 1970-es évek végén kialakult stagfláció közepette fújták a történelem legnagyobb aranybuborékát, ergo ebben a forgatókönyvben sem kell leírni az aranyat.

Mike McGlone, a Bloomberg Intelligence munkatársa szerint az arany árának emelkedése ugyan továbbra is valószínű, de a befektetők jól teszik, ha vásárlásaikat kombinálják némi bitcoinvétellel, különben lemaradhatnak a potenciálisan paradigmaváltó digitalizációs trendről. Az arany elmúlt napokban tapasztalt ralija különben McGlone szerint is a monetáris lazítással kapcsolatos általános optimizmusra utal.