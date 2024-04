Húsvéthétfőn több mint 21 százalékot zuhantak a Truth Social anyavállalatának részvényei. Sőt, a zárás utáni kereskedésben még közel 5 százalékot estek. Miután Donald Trump republikánus elnökjelölt közösségimédia-cége nyilvánosságra hozta, hogy tavaly majdnem elfogyott a készpénze, s csak a tőzsdére lépéssel tudták elkerülni a csődöt.

Fotó: Shutterstock

Az egy hete még közel 10 milliárd dollárra értékelt társaság piaci kapitalizációja 6,7 milliárd dollárra olvadt, s az 57 százalékos tulajdonos

Trump is veszített 1 milliárd dollárt ezen a hétfőn.

Igaz, a idei teljesítménye még így is 178 százalékos, ha a Trump médiacégének tőzsdére lépését segítő biankó társaság fúzió előtti teljesítményét is nézzük. Amit elhanyagolni semmiképpen sem tanácsos, mert lelkes republikánusok napi vásárlásokkal és közösségi hájpokkal már az üres társaságból (SPAC) is felívelő mémrészvényt varázsoltak. Legalábbis ez derült ki az egyik, 8 ezer felhasználót tömörítő Truth Social fórum bejegyzéseiből. A lufi fújását, persze, a Wall Streeten is érzékelték, erre utalt az első napok tőzsdei szárnyalása idején halmozódott shortállomány.

A médiacég hétfőn egy hatósági beadványban hozta nyilvánosságra, hogy tavaly év végére szinte minden készpénzét elégette. Alig húzta ki a tőzsdei fúzióig. A Truth Social negyedik negyedéves eredményét is közölte hétfőn. Csökkenő értékesítésről számolt be, s a tavalyi egész éves nettó vesztesége 60 millió dollár volt.

Trumpnak a peres ügyei és az elnökválasztási kampánya miatt pénzre van szüksége. Ám féléves moratórium akadályozza, hogy a részvényeit eladja vagy letétbe helyezze. A múlt héten még közel 5 milliárd dollárra becsült részesedése most 3,8 milliárd dollárt érhet.

Az értékesítési tilalom alól az igazgatóság adhat felmentést Trumpnak.

A testületnek tagja a fia és az egykori elnöki kabinetjének három korábbi tagja is.

A tőzsdére lépést követő első napokban orbitális pályán mozgott az árfolyam, úgy tűnt, Trumpnak nem lesz anyagi gondja. A mostani zuhanás után azonban sürgetővé válhat a részvények értékesítése. Amin addig érdemes túladnia, amíg a mémrészvényt hájpolók fenn tudják tartani a kurzust az egyre súlyosabb shortos nyomással szemben.

Trump eleve pénzügyi hátránnyal fut neki az elnökválasztási kampánynak. Ennek oka, hogy sok republikánus adományozó még mindig ódzkodik a támogatásától. Február végén Biden kezében 155 millió dollár volt, míg Trump kampánykasszájában csak 74 millió dollár. Igaz, az adománygyűjtés még a kezdeti szakaszánál tart. Ráadásul a Trumpot kísérő ingyenes médiavisszhang kipótolhatja a pénzügyi hátrányt. Továbbá elemzők emlékeztetnek, hogy 2016-ban Hillary Clinton kampánycsapata kétszer annyit költött, mint a Trump-csapat, mégis veszített.