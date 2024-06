OMV: megrántotta az árfolyamot az új stratégia

Június 13-án tette közzé 2030-as stratégiájának frissítését az OMV, majd jó egy héttel ezt követően az 51 százalékban birtokolt leányvállalata, a Petrom is publikálta frissített stratégiai céljait, melyek érthető okokból gyakorlatilag megegyeztek az anyavállalatéval. A OMV azért látta a frissítést szükségesnek, mivel a 2022-es első publikálása óta nagyban megváltozott a gazdasági és üzleti környezet.

Az OMV a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt frissített stratégiájában / Fotó: Shutterstock

Az orosz–ukrán konfliktus jelentősen megnövelte a geopolitikai kockázatokat, megélhetési válságot okozott Európában, a magas infláció negatívan érinti a beruházási terveket, az energiaszegmens a ciklus csúcsán van, míg a vegyipar a mélyponton, továbbá jelentős LNG importra szorul Európa.

A jövőben a vállalatcsoport növekedésének két motorja a petrolkémiai tevékenységet magában foglaló Borealis lesz, valamint a Petrom Neptun Deep gázmezőjének a termelésbe állítása 2027-től. A 2030-as Clean CCS EBIT célt 6 milliárd euróról 6,5 milliárd euróra emelte a cégcsoport.

A hozamcélból nem enged az OMV

Az energia szegmens várható hozzájárulását az EBIT-hez 30 százalékról 45 százalékra emelték, míg a petrolkémiai szegmens várható hozzájárulását 50 százalékról 35 százalékra csökkentették.

2030-ra a működési cash flow 20 százaléka már várhatóan fenntartható beruházásokból fog származni.

Mindkét cég megemelte a fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseit. Az OMV ambiciózusabb célokat tett közé az újrahasznosított alapanyagból készült petrolkémiai termékek terén.

A Petrom és rajta keresztül az OMV is jelentős beruházásokat tervez a megújuló energiatermelés területén, ahol a szél és napenergia mellett új szereplőként a geotermikus energiatermelés is teret kap majd. Emellett a cégcsoport elkötelezett abban, hogy növelje a fenntartható repülőgép-üzemanyag (SAF) gyártását a Petrom finomítójában.

A föld alatti széndioxid tárolás is felmerült az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését célzó intézkedések között. Ezekhez a beruházásokhoz a cég jelentős mennyiségű európai uniós támogatást is fel fog használni. Valamint hangsúlyozta, hogy ezen projektek mellett is tartja 12 százalék feletti könyv szerinti hozamcélját.