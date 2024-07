Nem kamatozik, és csak keveset tarthatunk majd belőle: közeleg a digitális euró, mutatjuk mit lehet tudni róla

A digitális euró használatához az EKB szerint egyszer ugyan be kell majd látogatni a bankfiókba, hogy létrehozzuk a digitális tárcánkat, de a folyamat itt ezzel függetleníthetővé is válik a hitelintézetektől, hiszen a digitális tárcára nem csak bankkártyáról, de akár készpénzes befizetések útján is tölthetünk majd fel pénzt.