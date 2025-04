Mikor váltsunk eurót a nyaralásra? A szakértők elmondják, lesz-e még 400 alatt az árfolyam - érdemes nagyon résen lenni

Rodic Ádám szerint az elmúlt napokban látott, 350 körüli dollár árfolyam inkább rendhagyó volt, mintsem megfelelő értékeltség, és ezt támasztja alá az is, hogy az árfolyam korrekciója relatíve gyorsan meg is kezdődött a forint kárára. A szakértő kiemelte, a dollár túladott volt az elmúlt hetek piaci turbulenciái közepette és most erőre kapott az euró, és áttételesen a forint ellenében is. Ahhoz, hogy a dollár hosszú távon érdemben gyengüljön az kellene, hogy megrendüljön a globális szerepébe vetett bizalom, és a nagy intézményi befektetők elkezdjék leépíteni a dollárban denominált eszközeiket. Ez nem tud néhány hét leforgása alatt megtörténni.

Természetesen Donald Trump egy-egy váratlan nyilatkozata vagy döntése még képes lehet 350 alá is taszítani a dollár-forint keresztet, azonban ez hosszabb távon nem lehet tartós.

Másképp látja ezt Varga Zoltán: a szakértő szerint a befektetői bizalom az elmúlt hetekben igenis megrendült már a dollárban, ennek következtében pedig a jegybankok is lassan elkezdték növelni az euró súlyát a tartalékokban. A dollár-forint árfolyama éppen a napokban tört le egy fontos, 2022. január óta tartó, hosszú távú trendvonalat, amennyiben nem kerül vissza a 361-es szint fölé, folytatódhat a dollárgyengülés, ez esetben 352-nél, majd 344-nél láthatóak fontosabb szintek – emelte ki az Equilor szenior elemzője.

Hasonló véleményen van Zakár Tivadar is, szerinte a dollárindex alapján az amerikai fizetőeszköz tud még gyengülni, ezért az euró erősödése várható, azonban jelentős támaszokat közelít már a dollár.

A 350 körüli dollárszintet bizonyos árfolyamsávok között tarthatónak látom, bár a kockázat itt is megvan, vagyis volatilitás biztosan lesz az dollár-forint keresztben is, ezért csak egy szélesebb range-el számolunk. A dollár kitettségeket, ahol lehet, csökkentjük még ezeken a szinteken

– emelte ki a szakértő.