Erőteljes növekedésről számolt be a 4iG

A 4iG Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált árbevétele az első fél évben 350,83 milliárd forint volt, 8,8 százalékkal magasabb 2024 azonos időszakához képest – közölte a vállalat péntek reggel.
Az eredményesség terén is kedvező folyamatok zajlottak: az IFRS szerinti EBITDA 11,1 százalékkal nőtt, és meghaladta a 122,55 milliárd forintot.
A pozitív eredményességhez mindhárom divízió hozzájárult: a távközlés árbevétele 7 százalékkal, az informatika 16 százalékkal, míg az űr és védelmi ipari 12 százalékkal növelte bevételeit az előző év azonos időszakához képest.
A nettó árbevétel megoszlása üzletágak szerint: 87 százalék telekommunikáció, 12 százalék informatika, 1 százalék űr- és védelmi ipar. Földrajzi bontásban a nettó árbevétel 87 százaléka Magyarországról, 9 százaléka Albániából, míg 4 százaléka Montenegróból származott.
Az év első felében a csoport konszolidált IFRS szerinti adózott vesztesége 1,1 milliárd forint volt, az eredményt ugyanakkor többségében a pénzkiáramlással nem járó tételek rontották.
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban az akvizíciók utáni vételár-allokációs hatás miatt 11,5 milliárd forint, a transzformációs program ráfordításai miatt pedig további 8,2 milliárd forint veszteséget számolt el a vállalat.
A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően ugyanakkor 7,7 milliárd forint nem realizált árfolyamnyereségről számolt be a cégcsoport.
A felsorolt tételektől megtisztítva a 4iG 10,8 milliárd forint adózott nyereséggel zárta az első fél évet.
A 4iG menedzsmentje az űr- és védelmi ipart látja a következő évek egyik legígéretesebb növekedési területének, amely stratégiai és üzleti szempontból egyaránt kiemelkedő piaci lehetőségeket kínál.
A 4iG SDT Zrt. leányvállalat előtt álló tőkeemelés és a tervezett akvizíciók megerősítik a társaság piaci pozícióját és technológiai képességeit, biztosítva a fenntartható növekedés alapját.
A 4iG SDT és a jelenleg portfóliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű szerződés- és megrendelésállománnyal rendelkeznek.
Így az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket.
A 4iG csoport a 4iG SDT köré építi űr- és védelmi ipari portfólióját, amely a jövőben a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt meghatározó szerepet kíván betölteni.
A vállalat célja, hogy globális szolgáltatásokat nyújtó és a nemzetközi piacokon is jelen lévő szereplővé váljon olyan területeken, mint a műholdgyártás és -üzemeltetés, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a klasszikus és digitális védelmi ipari megoldások. Ennek elérése érdekében a 4iG SDT-ben kétlépcsős, közel 96 milliárd forintos tőkeemelés zajlik.
A forrásbevonás a HUSAT műholdprogram megvalósítását, a martonvásári REMTECH gyár bővítését, a földi állomások kiépítését és célzott befektetések, illetve stratégiai projektek finanszírozását szolgálja.
A társaság növekedésében kiemelt lépést jelenthet a magyar állammal közösen tervezett N7 Defence Zrt. létrehozása is, amely az első állami–magán védelmi ipari holding lesz Magyarországon. Az N7 Defence portfóliója – a tulajdonosi hozzájárulások függvényében – kilenc hazai védelmi vállalatot foglalhat magában, lefedve a repüléstől a fegyver- és lőszergyártásig terjedő szegmenseket.
A 4iG SDT Zrt. mindemellett az űr- és a védelmi ipar területein is aktívan építi nemzetközi partnerségeit.
együttműködéseket kezdett. A csoport célja, hogy a védelmi iparban innovatív, exportképes megoldásokkal erősítse a hazai hadiipari kapacitásokat, miközben hosszú távon a nemzetközi színtéren is meghatározó szereplővé válik.
A harmadik negyedévben a hazai telekommunikációs kereskedelmi, valamint infrastruktúra vállalatok egyesítése jelentős további szinergiák kiaknázására biztosít majd lehetőséget. Az iparági szezonalitásnak megfelelően, az informatikai divízióban az első fél évben felfutott projektértékesítések jelentős része pedig a második fél évben biztosít nagyobb bevételt.
A 4iG részvényárfolyama június végére 1834 forintra nőtt, 98,5 százalékkal emelkedett 2024 év vége óta. A társaság piaci kapitalizációja 548,5 milliárd forint volt a fél év végén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.