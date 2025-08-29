Deviza
Erőteljes növekedésről számolt be a 4iG

A növekedést a távközlési, illetve az informatikai üzletágak javuló működési hatékonysága hajtotta. A 4iG cégcsoport a védelmi iparágban több jelentős stratégiai akvizíció előtt áll.
Murányi Ernő
2025.08.29, 08:46
Frissítve: 2025.08.29, 09:14

A 4iG Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált árbevétele az első fél évben 350,83 milliárd forint volt, 8,8 százalékkal magasabb 2024 azonos időszakához képest – közölte a vállalat péntek reggel. 

Modern,Space,Communications,And,Telecommunications,Satellites.,Broadcasting 4ig
Az űr- és védelmi ipar a 4iG növekedésének a következő motorja / Fotó: Shutterstock

Nagyot nőtt a 4iG EBITDA-ja 

Az eredményesség terén is kedvező folyamatok zajlottak: az IFRS szerinti EBITDA 11,1 százalékkal nőtt, és meghaladta a 122,55 milliárd forintot. 

A pozitív eredményességhez mindhárom divízió hozzájárult: a távközlés árbevétele 7 százalékkal, az informatika 16 százalékkal, míg az űr és védelmi ipari 12 százalékkal növelte bevételeit az előző év azonos időszakához képest. 

A nettó árbevétel megoszlása üzletágak szerint: 87 százalék telekommunikáció, 12 százalék informatika, 1 százalék űr- és védelmi ipar. Földrajzi bontásban a nettó árbevétel 87 százaléka Magyarországról, 9 százaléka Albániából, míg 4 százaléka Montenegróból származott.

Az év első felében a csoport konszolidált IFRS szerinti adózott vesztesége 1,1 milliárd forint volt, az eredményt ugyanakkor többségében a pénzkiáramlással nem járó tételek rontották. 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban az akvizíciók utáni vételár-allokációs hatás miatt 11,5 milliárd forint, a transzformációs program ráfordításai miatt pedig további 8,2 milliárd forint veszteséget számolt el a vállalat. 

A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően ugyanakkor 7,7 milliárd forint nem realizált árfolyamnyereségről számolt be a cégcsoport. 

A felsorolt tételektől megtisztítva a 4iG 10,8 milliárd forint adózott nyereséggel zárta az első fél évet.

Az űr- és védelmi ipar a növekedés következő motorja

A 4iG menedzsmentje az űr- és védelmi ipart látja a következő évek egyik legígéretesebb növekedési területének, amely stratégiai és üzleti szempontból egyaránt kiemelkedő piaci lehetőségeket kínál. 

A 4iG SDT Zrt. leányvállalat előtt álló tőkeemelés és a tervezett akvizíciók megerősítik a társaság piaci pozícióját és technológiai képességeit, biztosítva a fenntartható növekedés alapját. 

A 4iG SDT és a jelenleg portfóliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű szerződés- és megrendelésállománnyal rendelkeznek. 

Így az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket.

A 4iG csoport a 4iG SDT köré építi űr- és védelmi ipari portfólióját, amely a jövőben a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt meghatározó szerepet kíván betölteni. 

A vállalat célja, hogy globális szolgáltatásokat nyújtó és a nemzetközi piacokon is jelen lévő szereplővé váljon olyan területeken, mint a műholdgyártás és -üzemeltetés, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a klasszikus és digitális védelmi ipari megoldások. Ennek elérése érdekében a 4iG SDT-ben kétlépcsős, közel 96 milliárd forintos tőkeemelés zajlik. 

A forrásbevonás a HUSAT műholdprogram megvalósítását, a martonvásári REMTECH gyár bővítését, a földi állomások kiépítését és célzott befektetések, illetve stratégiai projektek finanszírozását szolgálja. 

Kiemelt lépés lehet az N7 Defence létrehozása 

A társaság növekedésében kiemelt lépést jelenthet a magyar állammal közösen tervezett N7 Defence Zrt. létrehozása is, amely az első állami–magán védelmi ipari holding lesz Magyarországon. Az N7 Defence portfóliója – a tulajdonosi hozzájárulások függvényében – kilenc hazai védelmi vállalatot foglalhat magában, lefedve a repüléstől a fegyver- és lőszergyártásig terjedő szegmenseket. 

A 4iG SDT Zrt. mindemellett az űr- és a védelmi ipar területein is aktívan építi nemzetközi partnerségeit. 

együttműködéseket kezdett. A csoport célja, hogy a védelmi iparban innovatív, exportképes megoldásokkal erősítse a hazai hadiipari kapacitásokat, miközben hosszú távon a nemzetközi színtéren is meghatározó szereplővé válik.

A harmadik negyedévben a hazai telekommunikációs kereskedelmi, valamint infrastruktúra vállalatok egyesítése jelentős további szinergiák kiaknázására biztosít majd lehetőséget. Az iparági szezonalitásnak megfelelően, az informatikai divízióban az első fél évben felfutott projektértékesítések jelentős része pedig a második fél évben biztosít nagyobb bevételt.

A 4iG részvényárfolyama június végére 1834 forintra nőtt, 98,5 százalékkal emelkedett 2024 év vége óta. A társaság piaci kapitalizációja 548,5 milliárd forint volt a fél év végén.

 

