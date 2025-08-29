Erőteljes növekedésről számolt be a 4iG

A 4iG Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált árbevétele az első fél évben 350,83 milliárd forint volt, 8,8 százalékkal magasabb 2024 azonos időszakához képest – közölte a vállalat péntek reggel.

Az űr- és védelmi ipar a 4iG növekedésének a következő motorja / Fotó: Shutterstock

Nagyot nőtt a 4iG EBITDA-ja

Az eredményesség terén is kedvező folyamatok zajlottak: az IFRS szerinti EBITDA 11,1 százalékkal nőtt, és meghaladta a 122,55 milliárd forintot.

A pozitív eredményességhez mindhárom divízió hozzájárult: a távközlés árbevétele 7 százalékkal, az informatika 16 százalékkal, míg az űr és védelmi ipari 12 százalékkal növelte bevételeit az előző év azonos időszakához képest.

A nettó árbevétel megoszlása üzletágak szerint: 87 százalék telekommunikáció, 12 százalék informatika, 1 százalék űr- és védelmi ipar. Földrajzi bontásban a nettó árbevétel 87 százaléka Magyarországról, 9 százaléka Albániából, míg 4 százaléka Montenegróból származott.

Az év első felében a csoport konszolidált IFRS szerinti adózott vesztesége 1,1 milliárd forint volt, az eredményt ugyanakkor többségében a pénzkiáramlással nem járó tételek rontották.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban az akvizíciók utáni vételár-allokációs hatás miatt 11,5 milliárd forint, a transzformációs program ráfordításai miatt pedig további 8,2 milliárd forint veszteséget számolt el a vállalat.

A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően ugyanakkor 7,7 milliárd forint nem realizált árfolyamnyereségről számolt be a cégcsoport.

A felsorolt tételektől megtisztítva a 4iG 10,8 milliárd forint adózott nyereséggel zárta az első fél évet.

Az űr- és védelmi ipar a növekedés következő motorja

A 4iG menedzsmentje az űr- és védelmi ipart látja a következő évek egyik legígéretesebb növekedési területének, amely stratégiai és üzleti szempontból egyaránt kiemelkedő piaci lehetőségeket kínál.

A 4iG SDT Zrt. leányvállalat előtt álló tőkeemelés és a tervezett akvizíciók megerősítik a társaság piaci pozícióját és technológiai képességeit, biztosítva a fenntartható növekedés alapját.

A 4iG SDT és a jelenleg portfóliójába tartozó leányvállalatok nettó 1,37 milliárd euró értékű szerződés- és megrendelésállománnyal rendelkeznek.

Így az új szegmensből származó bevételek érdemben hozzájárulnak majd a cégcsoport pénzügyi eredményességéhez, és tovább növelik a részvényesi értéket.