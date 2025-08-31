Felfalja a mesterséges intelligencia a vállalati szoftverfejlesztőket?

Érdekes spekulációt taglal a The Wall Street Journal „azt beszélik” rovata: vajon a mesterséges intelligencia (MI) felfalja a szoftverfejlesztő cégeket? Egy 1200 milliárd dolláros iparágról van szó.

Mesterséges intelligencia versus szoftvercégek / Fotó: Shutterstock

Mesterséges intelligencia: veszélyben egy kövér költségsor

A Gartner piackutató cég előrejelzései szerint a világ vállalkozásai idén várhatóan 1200 milliárd dollárt költenek vállalati szoftverekre, ami 11 százaláékos növekedés lenne a tavalyi évhez képest.

A vállalatok szoftverkiadásai minden más technológiai költségsort felülmúlnak.

Ám a mesterséges intelligencia éppen ezt a kövér költségvetési sort veszélyezteti. Például a ChatGPT azzal kecsegteti a kezdő programozókat, hogy természetes nyelven megfogalmazva a problémájukat, könnyű szoftvereket készíthetnek az MI segítségével.

A „hangulati kódolás” elavulttá teheti az előre gyártott szoftvereket.

Ágazati aggodalom a Wall Streeten

Az igény szerinti szoftver ötlete a GPT-5-korszak egyik meghatározó jellemzője lesz

– mondta nemrégiben Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója. Az amerikai tőzsdei lap rosszmájú kommentárja szerint kissé megkésve, hiszen az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang már 2017-ben azt jövendőlte, hogy

az MI felfalja a szoftverfejlesztőket.

A kereskedelmi háborúk, a valódi háborúk, az inflációs kilátások és a globális bizonytalanság felhőzi a vállalati szoftverfejlesztők horizontját. Ráadásul, az MI-beruházások céges forrásokat vonnak el a szoftvermegrendelések elől. A Wall Streeten is terjed az ágazati aggodalom.



A vállalatirányítás nem középiskolai dolgozat

Az MI-eszközök minden bizonnyal szűkítik a szoftverfejlesztők játékterét

– hangsúlyozta Jeremy Barnum, a JPMorgan Chase pénzügyi igazgatója. Ám azt is hozzátette:

a kritikus feladatokat futtató, rendkívül összetett szoftveralkalmazásokat nem lesz egyszerű lecserélni.

Különösen azokat nem, amelyek érzékeny – és gyakran agyonszabályozott – területeken futnak. Ilyenek például a humán erőforrásokkal és a pénzügyekkel kapcsolatos adatok.

Ezt a vélekedést támasztják alá az MI-vállalatok botlásai, a pontatlanságokból adódó bakik és a kritikák özöne. Ugyanakkor az is érdekes, hogy olyan klasszikus szoftvercégek, mint a Workday vagy a Salesforce, maguk is beépítik a mesterséges intelligenciát a termékeikbe.