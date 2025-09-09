Adósságcsapdában Franciaország: a befektetők már az olaszoknak is olcsóbban hiteleznek

Abszolút nem zavarta meg a francia részvénypiacot a párizsi politikai zűrzavar , ám az államkötvények érzékenyen reagáltak. A párizsi tőzsde vezető indexe, a CAC 40 0,78 százalékkal emelkedett hétfőn, és kedden is félszázalékos erősödéssel kezdte a kereskedést.
Persze az igazsághoz tartozik, hogy a gall részvények idén eddig masszívan alulteljesítették európai és amerikai társaikat, hiszen a párizsi index mindössze 4,8 százalékkal került feljebb, miközben a német DAX 19 százalékkal, az Euro Stoxx 50 pedig 9,5 százalékkal nőtt.
Azaz a francia index már beárazta a rossz híreket, és egy tőzsdei megrázkódtatást csak a helyzet további jelentős romlása válthatna ki.
Bár Franciaországban egy év alatt már harmadszor bukott meg a kormány, és a parlament nem tud zöld ágra vergődni a költségvetési megszorításokról, mégis a bankok a CAC 40 idei legjobban teljesítő szereplői.
A Credit Agricole és a Société Générale hétfőn is több mint 1 százalékkal emelkedett, annak dacára, hogy napközben sem volt kétséges, mi lesz Francois Bayrou miniszterelnök kabinetjének a sorsa.
A kötvénypiacon már közel sem ilyen szívderítő a helyzet, miután a bizalmi szavazás eredménye ismertté vált, a 10 éves lejáratú francia államkötvények hozama 3,4 százalékról 3,478 százalékra ugrott, kedden délelőtt pedig 3,6 százalékon is járt. Pedig a hosszú lejáratú hozamok már eddig is régen látott szinten álltak.
A befektetők egyre kevésbé bíznak benne, hogy Párizs megoldja a pénzügyi patthelyzetet.
Franciaországot tartják Európa legproblémásabb országának, ami a fiskális helyzetet illeti. A miniszterelnök azért bukott meg, mert nem tudta kordában tartani a rakoncátlan törvényhozókat, és a 44 milliárd eurós megszorításokat elfogadtatni – mondta az Euronewsnak Susannah Streeter, a Hargreaves Lansdown pénzügyi tanácsadó cég egyik vezetője.
A következmények pedig messze túlmutatnak az Élysée-palota aranyozott termein, mivel az euróövezet második legnagyobb gazdasága máris ingatag pénzügyi helyzetben van,
a 3300 milliárd eurós államadósság a GDP 114 százalékához közelít, az ez évi hiány pedig 5,8 százalék körül szárnyal, ami messze meghaladja az EU 3 százalékos előírását.
Ha a francia 10 éves államkötvényhozamok tovább emelkednek, akkor a különösen biztonságos német kötvényekkel szembeni különbség túl nagyra nő, ami
már a komplett euróövezet pénzügyi biztonságát is veszélyeztetheti.
Nincs pozitív forgatókönyv, nincs kiút, nincs olyan hiteles forgatókönyv, amely szerint megfelelő költségvetési konszolidációval zárulhatna a történet
– mondja Frederik Ducrozet, a Pictet Alapkezelő makrogazdasági kutatási vezetője.
További súlyosbító körülmény, hogy a francia GDP csupán 0,4 százalékkal nőtt idén az első fél évben, azaz Franciaország nem tudja kinőni az adósságterhét, amely ugyan nem éri el
ám az utóbbi két ország – Franciaországgal ellentétben – tetemes elsődleges költségvetési többlettel rendelkezik, amit csak a kamatterhek rontanak le.
A francia adósságtörlesztések 2029-re meghaladják az évi 100 milliárd eurót – szemben a tavalyi 59 milliárddal.
Ha ez bekövetkezik, ez lesz a legnagyobb tétel a büdzsében – figyelmeztetett az év elején a Cour des Comptes számvevőszék. Arról nem is beszélve, hogy a franciák az adósság miatt már most sem tudják felvenni a versenyt a német védelmi ipari befektetésekkel.
A helyzet mindenhol javul, kivéve Franciaországot, amely némiképp egy csúnya kiskacsává vált
– mondta Leo Barincou, az Oxford Economics közgazdásza.
„Az örökös lassú növekedés és a hatalmas adóssága miatt Olaszország volt Európa problémás gyermeke, de mára Franciaországé lett ez a kétes dicsőség” – tette hozzá.
Érthető tehát, hogy Franciaország – amely pénteken a Fitch hitelminősítésére vár – már most is többet fizet a hosszú lejáratú adósságáért, mint Görögország vagy Spanyolország, a 2011-es adósságválság két legnagyobb eurózónás vesztese.
Sőt, a Bloomberg szerint az euróövezet megalakulása óta először a francia tízéves kötvényhozam meghaladja az olaszt is, holott másfél éve még az olasz hozam több mint egy százalékponttal volt magasabb, mint a francia.
