Adósságcsapdában Franciaország: a befektetők már az olaszoknak is olcsóbban hiteleznek

Abszolút nem zavarta meg a francia részvénypiacot a párizsi politikai zűrzavar , ám az államkötvények érzékenyen reagáltak. A párizsi tőzsde vezető indexe, a CAC 40 0,78 százalékkal emelkedett hétfőn, és kedden is félszázalékos erősödéssel kezdte a kereskedést.

Egyre nő a francia államkötvények hozama / Fotó: Saiko3p / Shutterstock

A francia részvénypiac köszöni, jól van

Persze az igazsághoz tartozik, hogy a gall részvények idén eddig masszívan alulteljesítették európai és amerikai társaikat, hiszen a párizsi index mindössze 4,8 százalékkal került feljebb, miközben a német DAX 19 százalékkal, az Euro Stoxx 50 pedig 9,5 százalékkal nőtt.

Azaz a francia index már beárazta a rossz híreket, és egy tőzsdei megrázkódtatást csak a helyzet további jelentős romlása válthatna ki.

Bár Franciaországban egy év alatt már harmadszor bukott meg a kormány, és a parlament nem tud zöld ágra vergődni a költségvetési megszorításokról, mégis a bankok a CAC 40 idei legjobban teljesítő szereplői.

A Credit Agricole és a Société Générale hétfőn is több mint 1 százalékkal emelkedett, annak dacára, hogy napközben sem volt kétséges, mi lesz Francois Bayrou miniszterelnök kabinetjének a sorsa.

Az államkötvények piacán megremegtek a befektetők

A kötvénypiacon már közel sem ilyen szívderítő a helyzet, miután a bizalmi szavazás eredménye ismertté vált, a 10 éves lejáratú francia államkötvények hozama 3,4 százalékról 3,478 százalékra ugrott, kedden délelőtt pedig 3,6 százalékon is járt. Pedig a hosszú lejáratú hozamok már eddig is régen látott szinten álltak.

A befektetők egyre kevésbé bíznak benne, hogy Párizs megoldja a pénzügyi patthelyzetet.

Franciaországot tartják Európa legproblémásabb országának, ami a fiskális helyzetet illeti. A miniszterelnök azért bukott meg, mert nem tudta kordában tartani a rakoncátlan törvényhozókat, és a 44 milliárd eurós megszorításokat elfogadtatni – mondta az Euronewsnak Susannah Streeter, a Hargreaves Lansdown pénzügyi tanácsadó cég egyik vezetője.

A következmények pedig messze túlmutatnak az Élysée-palota aranyozott termein, mivel az euróövezet második legnagyobb gazdasága máris ingatag pénzügyi helyzetben van,

a 3300 milliárd eurós államadósság a GDP 114 százalékához közelít, az ez évi hiány pedig 5,8 százalék körül szárnyal, ami messze meghaladja az EU 3 százalékos előírását.

Ha a francia 10 éves államkötvényhozamok tovább emelkednek, akkor a különösen biztonságos német kötvényekkel szembeni különbség túl nagyra nő, ami

már a komplett euróövezet pénzügyi biztonságát is veszélyeztetheti.

Nincs pozitív forgatókönyv, nincs kiút, nincs olyan hiteles forgatókönyv, amely szerint megfelelő költségvetési konszolidációval zárulhatna a történet

– mondja Frederik Ducrozet, a Pictet Alapkezelő makrogazdasági kutatási vezetője.