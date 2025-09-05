Deviza
Állampapír: döntő változások jöhetnek a lakossági piacon – sejtelmes nyilatkozatot tett az ÁKK vezérigazgatója

A Közgazdász Vándorgyűlés pénteki szekciójában szólalt fel Hoffmann Mihály. Az ÁKK elnök-vezérigazgatója szerint az inflációkövető állampapírok magas aránya miatt ugrottak meg a lakossági állampapírok kamatkiadásai 2023–2024-ben.
VG
2025.09.05, 14:29
Frissítve: 2025.09.05, 14:34

A lakossági állampapírpiacon a konzekvenciák levonásáról és a szükséges lépések megtételéről beszélt Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) elnök-vezérigazgatója Veszprémben, a Közgazdász Vándorgyűlés pénteki szekciójában a Portfolio helyszíni tudósítása szerint.

LUS_3794 állampapír
Hoffmann Mihály, az ÁKK elnök-vezérigazgatója / Fotó: Kallus György

Hoffmann Mihály elmondta, hogy a korábbi 10 százalékról 27 százalékra nőtt az állampapírok aránya a lakosság likvid megtakarításain belül, emellett a befektetési alapokban elhelyezett vagyon is növekedett, miközben a bankbetétek részaránya nagyot csökkent.

A növekedésen belül jelentősen bővült a lakossági állampapírok termékpalettája – tette hozzá.

A lakossági állampapírok kamatkiadásai 2023–2024-ben jócskán megugrottak, megterhelve a költségvetést. Ennek oka az inflációkövető papírok magas aránya volt – mondta Hoffmann. Azóta az inflációs nyomás enyhült, ugyanakkor a változó-fix arány eltolódott a változó papírok irányába a lakossági tulajdonon belül. Kiemelte még, hogy az inflációkövető állampapírok magas felárai már csökkenni kezdtek a közelmúltban.

A fentiekkel kapcsolatban érdemes levonni a tanulságokat, és megtenni a szükséges lépéseket

– hangsúlyozta az ÁKK vezére.

A kormányzat a költségvetési hiány kordában tartásával hozzájárult az adósságpálya stabilizálásához, a növekedés viszont elmaradt a régiós országokkal összevetve – hangsúlyozta Hoffmann. Hozzátette, hogy a kockázati felárunk és a finanszírozási költségünk is csökkent, de van még tér a javulásra.

Minden egyes részpiacnak megvannak a sajátosságai, a lakossági és az intézményi papírok stabilitást jelentenek, ugyanakkor a devizapiacon érhető el a leghosszabb futamidő és a legalacsonyabb költség

– szögezte le az ÁKK elnök-vezérigazgatója.

Hoffmann Mihály kiemelte, hogy „történelmi kontextusban vizsgálva a devizaadósság 30 százalékos aránya nincs kőbe vésve”, hanem ez egy optimalizációs folyamat eredménye. A devizában való eladósodásnak vannak előnyei és hátrányai, az adósságkezelő feladata minden helyzetben az optimális stratégia megtalálása – tette hozzá.

 

