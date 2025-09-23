Állampapír: tovább szakad a kereslet, egyre kevesebbet vesznek a magyarok - hol a vége?

Heti bontásban tovább csökkent a múlt héten értékesített lakossági állampapírok mennyisége az ÁKK friss tájékoztatása szerint: a 38. héten 39,7 milliárd forint értékben talált gazdára lakossági állampapír, ami továbbra is gyenge keresletet jelent a piacon. A friss adatok nem jelentenek felüdülést, mivel az ÁKK friss adatai szerint már az ezt megelőző, 37. héten is mindösszesen 41 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok itthon, ami nagymértékben alulmúlta nemcsak a július végi, közel 100 milliárd forintos heti forgalmat, de az elmúlt hetek lokális mélypontját jelentő 45,7 milliárdos értékesítést is.

A FixMÁP őrzi koronáját a hazai lakossági állampapírpiac csúcsán / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A FixMÁP őrzi koronáját a hazai lakossági állampapírpiac csúcsán

A 38. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 18,2 milliárd forint, hatszázmillió forinttal kevesebb, mint az előző héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 10,6 milliárd forint, kétszázmillió forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 6,5 milliárd forint, közel háromszázmillió forinttal kevesebb, mint a 37. héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 3,5 milliárd forint, kétszázmillió forinttal kevesebb, mint egy hete. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,56 milliárd forint, gyakorlatilag ugyanannyi, mint a megelőző héten.

Hozamban is bőséges a kínálat a hazai állampapírpiacon

Azt ugyanakkor továbbra sem lehet mondani, hogy a magyar lakossági állampapírpiacon ne lehetne erős vételeket találni: a FixMÁP-pal például három vagy öt évre tudják maguknak biztosítani a lakossági befektetők az évi 6,5 százalékos hozamot, ami a jelenlegi inflációs környezetben egyértelműen reálhozamot jelent a vevőknek. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, jelenleg 2874 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.

A BMÁP-ból pedig, amely jelenleg 2436 milliárd forintnyi tőkét tudhat magáénak, négy- és hatéves futamidejű sorozatok léteznek, melyek kamata változik: egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. A sorozatok e kamatbázis felett biztosítanak kamatprémiumot, melynek mértéke a négy- és a hatéves sorozat esetében jelenleg 1 százalék, a hatéves futamidejű sorozat esetében az utolsó két évben 1,5 százalék.