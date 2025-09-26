Trump újabb vámbombát dobott le, szakad a gyógyszergyártók árfolyama - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Esett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a gyógyszercégeket különösen súlyosan érintette Donald Trump amerikai elnök újabb büntetővámjainak bejelentése, és a kereskedők mérsékelték az amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaikat a vártnál erősebb gazdasági adatok után.

Elbizonytalanodott a részvénypiac Trump újabb vámbombája és az amerikai kamatkilátások miatt / Fotó: AFP

Trump közölte, hogy az Egyesült Államok

100 százalék vámot vet ki az importált gyógyszerekre,

25 százalékot a nehéz teherautókra, valamint

50 százalékot a konyhabútorokra, továbbá szintén

50 százalék vám terheli október 1-jétől a fürdőszobai mosdószekrényeket,

a kárpitozott bútorokra pedig 30 százalékos vámteher vonatkozik.

Részvénypiac: újabb vámbizonytalanság, szakad a gyógyszergyártók árfolyama

A gyógyszercégek részvényei Ázsia-szerte zuhantak a bejelentés után:

Japánban a Topix gyógyszeripari alindexe 1 százalékkal esett,

a hongkongi innovatív gyógyszergyártói index 2,8 százalékkal csökkent.

A dél-koreai SK Biopharmaceuticals részvényei 2,7 százalékkal estek,

az ausztrál CSL biotechnológiai vállalat papírjai pedig 1,6 százalékkal kerültek lejjebb; a kereskedés elején több mint 3 százalék esésben voltak.

A kínai bútoripari vállalatokat követő index is 1,1 százalékkal csökkent.

Khoon Goh, az ANZ ázsiai kutatási vezetője a Reutersnek elmondta, hogy

számítottunk a gyógyszeripari szektorra kivetett vámokra… a részletek egyelőre kevéssé ismertek, de úgy tűnik, hogy a vámok csak a márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerekre vonatkoznak. Ez különösen fontos India szempontjából.

Hozzátette: „az első piaci reakció valószínűleg az lesz, hogy folytatódik a részvénypiac gyengélkedése, mivel a befektetők óvatos álláspontra helyezkednek.”

A tágabb indexek is mínuszban voltak:

a japán Nikkei 0,13 százalékkal,

a hongkongi Hang Seng Index 0,9 százalékkal,

a kínai CSI300 blue-chip index 0,3 százalékkal,

az MSCI Ázsia–Csendes-óceán indexe több mint 1 százalékkal esett.

Tony Sycamore, az IG piaci elemzője így kommentálta az új vámokat:

az amerikai elnök bejelentése tovább rontja a már amúgy is ingatag hátteret, amelyet a kockázatos eszközök körül látunk.

Az amerikai Nasdaq határidős jegyzése 0,12 százalékkal,

az S&P 500 futures 0,02 százalékkal csökkent.

Az európai határidős indexek viszont enyhe emelkedést mutattak: az EUROSTOXX 50 futures 0,4 százalékkal,

a londoni FTSE futures 0,3 százalékkal erősödött.

Kamatcsökkentési kérdőjelek

A részvényekre nehezedő további nyomást az is okozta, hogy a befektetők visszafogták a jelentős Fed-kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásaikat, miután a csütörtöki adatok erős amerikai gazdasági teljesítményt jeleztek. A Wells Fargo közgazdászai szerint:

az adateső új lendületet adott az amerikai gazdaságnak. Az új GDP-adatok pedig egyértelműen azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság rendkívül ellenálló volt az év első felében, annak ellenére, hogy az USA kereskedelempolitikája hol szigorított, hol lazított.

A piaci árazások szerint decemberig mindössze 39 bázispontnyi kamatcsökkentés várható, szemben a hét eleji több mint 40 bázisponttal. A befektetők figyelme most a pénteken érkező PCE (a Fed által erősen figyelt fogyasztási kiadások árindexe) adatokra irányul, amelyek újabb támpontot adhatnak a kamatkilátásokhoz. Sycamore hozzátette:

„Korábban négy és hat közötti kamatcsökkentést árazott a piac, most azonban legfeljebb négyre számítunk, de még ez is túlzottan optimistának tűnik 2026 végéig.”