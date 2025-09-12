Megvan a magyarázat a forint erejére, új szintet ostromol a kurzus

Az euró 1,1730 dollárra erősödött a csütörtöki hírekre péntek reggelre, s a lendületet a forint is elkapta. A hazai deviza péntek délelőtt 10 óra magasságában 391,60 körül mozog az euróval szemben, miután hajnalban 391 alá is bekukkantott az árfolyam. A forint utoljára 2024 júniusában volt ilyen szinten az euró ellenében, s nincs messze már a 390 forintos lélektani határ sem.
A dollárért pedig már csupán 333,8 forintot kell adni a bankközi devizapiacon, ám korábban 332,89-on is járt a kurzus, ami megint csak csúcs ráadásul több éves.
Bár az augusztusi amerikai infláció a várakozásoknak megfelelően a korábbi 2,7 százalékról 2,9 százalékra emelkedett, a maginfláció kitartott 3,1 százalékon. Ráadásul a tengerentúlon a múlt héten 263 ezer főt regisztráltak friss munkanélküliként. Ennél magasabb számra utoljára 2021 októberében volt példa – írja az MBH Bank.
Az Atlanti-óceán innenső oldalán eközben az Európai Központi Bank (EKB) tartotta csütörtökön kamatdöntő ülését, amelyen a kamatszint tartását jelentették be, így a betéti ráta továbbra is 2,00 százalékon áll. Az ülést követő sajtótájékoztatón Christine Lagarde EKB-elnök elmondta, hogy a növekedési kockázatok kiegyensúlyozottabbak, és a bizonytalanság is csökkent júniushoz képest. Az EKB friss gazdasági prognózisában pozitívabb növekedési pálya és továbbra is célérték közeli infláció szerepel.
Idehaza a KSH közlése szerint az építőipari termelés volumene 0,8 százalékkal nőtt júliusban az előző hónaphoz képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 4,9 százalékos volt a növekedés. A részletes ipari adatok megerősítették, hogy a termelés volumene 2,0 százalékkal bővült júniushoz képest.
A dollár gyengülése és a forint erősödése a leginkább a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok következménye, hiszen a tengerentúlon egyes befektetők már azt rebesgetik, hogy akár egy 75 bázispontos kamatvágásra is sor kerülhet a Fed jövő heti ülésén. A többség persze továbbra is 25 bázispontos csökkentést vár, de sokan esküsznek az 50 bázispontra is. Tartásra már senki sem számít.
Ha viszont csökkennek a dollárkamatok, az gyengíti a zöldhasút és jellemzően erősíti az eurót. A befektetők ráadásul az euró árfolyam-emelkedése esetén rendszerint az európai uniós országok egyéb devizáit, köztük a forintot is venni szokták, s mivel ezek devizapiaci forgalma jóval kisebb, a megnövekedett kereslet jobban kimozdítja a kurzusukat, mint az euróét. Mindezért az a furcsa helyzet áll ilyenkor elő, hogy az euró erősödik a dollár ellenében, ám a kisebb forgalmú európai devizákkal szemben veszít értékéből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.