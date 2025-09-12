Megvan a magyarázat a forint erejére, új szintet ostromol a kurzus

Megugrott az amerikai munkanélküli-kérelmek száma

Bár az augusztusi amerikai infláció a várakozásoknak megfelelően a korábbi 2,7 százalékról 2,9 százalékra emelkedett, a maginfláció kitartott 3,1 százalékon. Ráadásul a tengerentúlon a múlt héten 263 ezer főt regisztráltak friss munkanélküliként. Ennél magasabb számra utoljára 2021 októberében volt példa – írja az MBH Bank.

Az Atlanti-óceán innenső oldalán eközben az Európai Központi Bank (EKB) tartotta csütörtökön kamatdöntő ülését, amelyen a kamatszint tartását jelentették be, így a betéti ráta továbbra is 2,00 százalékon áll. Az ülést követő sajtótájékoztatón Christine Lagarde EKB-elnök elmondta, hogy a növekedési kockázatok kiegyensúlyozottabbak, és a bizonytalanság is csökkent júniushoz képest. Az EKB friss gazdasági prognózisában pozitívabb növekedési pálya és továbbra is célérték közeli infláció szerepel.

Idehaza a KSH közlése szerint az építőipari termelés volumene 0,8 százalékkal nőtt júliusban az előző hónaphoz képest, az előző év azonos időszakához viszonyítva pedig 4,9 százalékos volt a növekedés. A részletes ipari adatok megerősítették, hogy a termelés volumene 2,0 százalékkal bővült júniushoz képest.

A forintnak áll a zászló

A dollár gyengülése és a forint erősödése a leginkább a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok következménye, hiszen a tengerentúlon egyes befektetők már azt rebesgetik, hogy akár egy 75 bázispontos kamatvágásra is sor kerülhet a Fed jövő heti ülésén. A többség persze továbbra is 25 bázispontos csökkentést vár, de sokan esküsznek az 50 bázispontra is. Tartásra már senki sem számít.