Vár a forint az újabb ugrással, Varga Mihály szavait emészti a piac

Kisebb gyengüléssel reagált a forint Varga Mihály jegybankelnök kedd délután elhangzott beszédére, az euró és a dollár árfolyama is kisebb mértékben feljebb került délután három óra után.

Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 389,3 forintnál jár, ami 0,1 százalékkal magasabb az előző napi záróárfolyamnál. A dollár ellenében kissé rontott a magyar pénz, a jegyzés 0,1 százalékkal, 329,9 forintra emelkedett.

Az MNB elnöke a monetáris tanács kamatdöntő ülése után tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az idei év hátralévő részében a gazdasági aktivitás lassú élénkülése várható. Varga jelezte, hogy várakozása alapján az inflációt felfelé, a növekedést lefelé mutató kockázatok övezik.

Az MNB ezzel lényegében továbbra is fenntartotta a szigorú kommunikációját.

A jegybank keddi kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően nem módosított az alapkamat 6,5 százalékos szintjén, ezzel pedig megmaradt a forint kamatelőnye az euróval és a dollárral szemben, jelentős hátszelet adva a hazai fizetőeszköznek.