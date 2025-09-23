Vár a forint az újabb ugrással, Varga Mihály szavait emészti a piac

Kisebb gyengüléssel reagált a forint Varga Mihály jegybankelnök kedd délután elhangzott beszédére, az euró és a dollár árfolyama is kisebb mértékben feljebb került délután három óra után.
Az euró jegyzése 389,3 forintnál jár, ami 0,1 százalékkal magasabb az előző napi záróárfolyamnál. A dollár ellenében kissé rontott a magyar pénz, a jegyzés 0,1 százalékkal, 329,9 forintra emelkedett.
Az MNB elnöke a monetáris tanács kamatdöntő ülése után tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az idei év hátralévő részében a gazdasági aktivitás lassú élénkülése várható. Varga jelezte, hogy várakozása alapján az inflációt felfelé, a növekedést lefelé mutató kockázatok övezik.
Az MNB ezzel lényegében továbbra is fenntartotta a szigorú kommunikációját.
A jegybank keddi kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően nem módosított az alapkamat 6,5 százalékos szintjén, ezzel pedig megmaradt a forint kamatelőnye az euróval és a dollárral szemben, jelentős hátszelet adva a hazai fizetőeszköznek.
A kamatelőny a közeljövőben tovább nőhet az előző héten kamatot csökkentő Fedtől ugyanis idén még két vágása számítanak a piacok. Itthon az MNB előtt ugyanakkor csekély a tér a monetáris kondíciók lazítására, tekintve, hogy még az előző hónapban is relatíve magas, 4,3 százalékos inflációt mért a statisztikai hivatal, ami így továbbra is magasabb az MNB célsávjánál.
