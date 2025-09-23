Deviza
Varga Mihály

Vár a forint az újabb ugrással, Varga Mihály szavait emészti a piac

Nem adott újabb lendületet a hazai fizetőeszköznek a jegybank keddi kamattartása és Varga Mihály szavai sem. A forint csekély mértékben gyengült a dollárhoz képest, az euróval szemben pedig oldalazik a kurzus.
K. T.
2025.09.23, 15:40
Frissítve: 2025.09.23, 15:49

Kisebb gyengüléssel reagált a forint Varga Mihály jegybankelnök kedd délután elhangzott beszédére, az euró és a dollár árfolyama is kisebb mértékben feljebb került délután három óra után.

20250918_euro_010_VZ
Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 389,3 forintnál jár, ami 0,1 százalékkal magasabb az előző napi záróárfolyamnál. A dollár ellenében kissé rontott a magyar pénz, a jegyzés 0,1 százalékkal, 329,9 forintra emelkedett.

Az MNB elnöke a monetáris tanács kamatdöntő ülése után tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az idei év hátralévő részében a gazdasági aktivitás lassú élénkülése várható. Varga jelezte, hogy várakozása alapján az inflációt felfelé, a növekedést lefelé mutató kockázatok övezik.

Az MNB ezzel lényegében továbbra is fenntartotta a szigorú kommunikációját. 

A jegybank keddi kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően nem módosított az alapkamat 6,5 százalékos szintjén, ezzel pedig megmaradt a forint kamatelőnye az euróval és a dollárral szemben, jelentős hátszelet adva a hazai fizetőeszköznek.

A kamatelőny a közeljövőben tovább nőhet az előző héten kamatot csökkentő Fedtől ugyanis idén még két vágása számítanak a piacok. Itthon az MNB előtt ugyanakkor csekély a tér a monetáris kondíciók lazítására, tekintve, hogy még az előző hónapban is relatíve magas, 4,3 százalékos inflációt mért a statisztikai hivatal, ami így továbbra is magasabb az MNB célsávjánál.

