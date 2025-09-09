Fontos lélektani határt lépett át a forint árfolyama

Nem sokáig tartott kedden a korrekció a forint piacán, miután reggel a KSH közzétette az augusztusi inflációs adatokat.
Az euró árfolyama a közzétételt követő percekben egészen 393,6 forintig emelkedett, főként mivel a maginfláció hónapok óta először került az MNB toleranciasávjába, éves bázison 3,9 százalékra csökkenve. Szintén pozitívum volt, hogy júliushoz képest stagnáltak a fogyasztói árak Magyarországon.
Délutánra azonban újfent erőre kapott hazai pénznemünk, s az euró egészen 392,9 alá csökkent. Eközben a dollár erősödött némileg, mintegy 0,1 százalékkal; fél 4 körül már 334,57 forinton állt a zöldhasú.
A dollár következő potenciális támasza 331 közelében látható, mely a technikai kép alapján a következő időszakban elérhető lehet – írja az Equilor Befektetési Zrt. befektetőknek szóló jegyzetében.
A régiós devizákhoz és a svájci frankhoz viszonyítva amúgy erősödött, míg az angol fonthoz képest gyengült a forint.
Az euró a zöldhasú ellenében is leszálló ágba került, bár még a mindig relatíve magas 1,1744-nél jár a keresztárfolyam, miután kora reggel 1,177 fölé is bekukkantott.
Hétfőn tartották a bizalmi szavazást Francis Bayrou francia miniszterelnökkel szemben, aki el is bukta azt. Ezután a francia elnöknek kell eldöntenie, hogy új miniszterelnököt nevez ki, vagy új választást ír ki. Ezenkívül az eurózónában a vártnál rosszabb lett a befektetői hangulat szeptemberben, a Sentix intézet közlése szerint mínusz 9,9 pontra esett vissza a mutató a korábbi mínusz 3,7 pontról – írja a MBH Bank.
Technikai szempontból az euró-dollár keresztárfolyam lefelé mozgását az 1,1625-es támaszszint állíthatja meg, s ha ez nem tart ki, jöhet az 1,1617. Ha itt sem talál az euró megfelelő támaszra, akkor a devizapár 1,1581 felé veheti az irányt, ahol a devizapiaci tapasztalatok szerint valóban erős kereslet várható a közösségi devizára.
