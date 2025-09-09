Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,576.41 -0.39% MTELEKOM1,854 -1.51% MOL2,890 +0.35% OTP29,710 -0.77% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,421.49 +0.9% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.82 -0.45% BUX102,576.41 -0.39% MTELEKOM1,854 -1.51% MOL2,890 +0.35% OTP29,710 -0.77% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,421.49 +0.9% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.82 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
euróárfolyam
forint árfolyam
deviza

Fontos lélektani határt lépett át a forint árfolyama

A délelőtti gyengülés után magára talált a magyar deviza. Lepattant a forintról az inflációs hír.
Murányi Ernő
2025.09.09, 16:20
Frissítve: 2025.09.09, 16:46

Nem sokáig tartott kedden a korrekció a forint piacán, miután reggel a KSH közzétette az augusztusi inflációs adatokat. 

ksh használtautó forint
A KSH inflációs hírére csak rövid  ideig gyengült a forint /  Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az euró árfolyama a közzétételt követő percekben egészen 393,6 forintig emelkedett, főként mivel a maginfláció hónapok óta először került az MNB toleranciasávjába, éves bázison 3,9 százalékra csökkenve. Szintén pozitívum volt, hogy júliushoz képest stagnáltak a fogyasztói árak Magyarországon. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
393.0818 -0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Délutánra azonban újfent erőre kapott hazai pénznemünk, s az euró egészen 392,9 alá csökkent. Eközben a dollár erősödött némileg, mintegy 0,1 százalékkal; fél 4 körül már 334,57 forinton állt a zöldhasú. 

A dollár következő potenciális támasza 331 közelében látható, mely a technikai kép alapján a következő időszakban elérhető lehet – írja az Equilor Befektetési Zrt. befektetőknek szóló jegyzetében.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
335.1206 +0.3%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós devizákhoz és a svájci frankhoz viszonyítva amúgy erősödött, míg az angol fonthoz képest gyengült a forint.

Az euró a zöldhasú ellenében is leszálló ágba került, bár még a mindig relatíve magas 1,1744-nél jár a keresztárfolyam, miután kora reggel 1,177 fölé is bekukkantott.

Hétfőn tartották a bizalmi szavazást Francis Bayrou francia miniszterelnökkel szemben, aki el is bukta azt. Ezután a francia elnöknek kell eldöntenie, hogy új miniszterelnököt nevez ki, vagy új választást ír ki. Ezenkívül az eurózónában a vártnál rosszabb lett a befektetői hangulat szeptemberben, a Sentix intézet közlése szerint mínusz 9,9 pontra esett vissza a mutató a korábbi mínusz 3,7 pontról – írja a MBH Bank.

Technikai szempontból az euró-dollár keresztárfolyam lefelé mozgását az 1,1625-es támaszszint állíthatja meg, s ha ez nem tart ki, jöhet az 1,1617. Ha itt sem talál az euró megfelelő támaszra, akkor a devizapár 1,1581 felé veheti az irányt, ahol a devizapiaci tapasztalatok szerint valóban erős kereslet várható a közösségi devizára. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1239 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu