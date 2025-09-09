Fontos lélektani határt lépett át a forint árfolyama

A régiós devizákhoz és a svájci frankhoz viszonyítva amúgy erősödött, míg az angol fonthoz képest gyengült a forint.

Az euró a zöldhasú ellenében is leszálló ágba került, bár még a mindig relatíve magas 1,1744-nél jár a keresztárfolyam, miután kora reggel 1,177 fölé is bekukkantott.

Hétfőn tartották a bizalmi szavazást Francis Bayrou francia miniszterelnökkel szemben, aki el is bukta azt. Ezután a francia elnöknek kell eldöntenie, hogy új miniszterelnököt nevez ki, vagy új választást ír ki. Ezenkívül az eurózónában a vártnál rosszabb lett a befektetői hangulat szeptemberben, a Sentix intézet közlése szerint mínusz 9,9 pontra esett vissza a mutató a korábbi mínusz 3,7 pontról – írja a MBH Bank.

Technikai szempontból az euró-dollár keresztárfolyam lefelé mozgását az 1,1625-es támaszszint állíthatja meg, s ha ez nem tart ki, jöhet az 1,1617. Ha itt sem talál az euró megfelelő támaszra, akkor a devizapár 1,1581 felé veheti az irányt, ahol a devizapiaci tapasztalatok szerint valóban erős kereslet várható a közösségi devizára.