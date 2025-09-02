Deviza
Csomagküldés: nagy változások jönnek, átrendeződhet a piac a kínai beszerzési források szűkülése miatt

Az e-kereskedelem nélkülözhetetlen tartozékait, a csomagautomatákat üzemeltető cégeknél árgus szemmel figyelik a forgalmuk jelentős részét adó kínai küldemények sorsának alakulását. Ők az olcsó beszerzési forrás megdrágulásán garantáltan vesztenek, de a legnagyobbakat, így a piacvezető InPostot ez nem rengeti meg.
Kriván Bence
2025.09.02., 14:34

Nagyon beindult Európa legnagyobb csomagautomata-üzemeltető cége, az InPost, amely hétfőn egy portugál cégben szerzett kisebbségi részesedéséről, kedden pedig 12,6 százalékkal, 999,5 millió zlotyra, azaz 92,9 milliárd forintra ugró második negyedéves üzemi nyereségéről tájékoztatta a közvéleményt. 

InPost
Az InPost a kínai AliExpress csomagjait kezelő Cainiao logisztikai társasággal közösen is üzemeltet automatákat / Fotó: Imaginechina via AFP

Noha az InPost minden piacán növekedést tudott felmutatni, és megerősítette idei üzleti évére vonatkozó nyereségtervét, a friss gyorsjelentés mellé csatolt kitekintésében haszonkulcsának várható szűküléséről informálta a befektetőket, akiknek több se kellett, 5,5 százalékkal verték le az amszterdami tőzsdén jegyzett lengyel társaság részvényárfolyamát. 

A profit marad, de az InPost haszonkulcsa laposabb lesz

Amely egyébként az idén eddig sem teljesített acélosan, sőt: 30 százalékkal gyengült. A bruttó haszonkulcs a 31,9 százalékról 25,8 százalékra esett, a nyereségtermelő képességben a közeljövőben javulás nem várható, a cég a piacszerzéssel kapcsolatos kiadások finanszírozásával van most elfoglalva, a profitszempontok ezúttal kissé háttérbe szorulnak. A bruttó haszonkulcs az év egészében a 20–25 százalékos sávba csúszhat vissza.

Az InPost bevétele a júniussal zárult negyedévben 2,62 milliárd zlotyról 3,53 milliárdra emelkedett, ehhez 324 millió csomag kézbesítése szükségeltetett az egy évvel korábbi 264,4 millióhoz képest.

 

A lengyel piacon 180,9 millió csomagot juttattak célba (plusz 6 százalék), míg az euróövezeti országokban 10 százalékos volt a bővülés és 77,7 milliós a csomagszám. A legnagyobb előrelépést, 177 százalékosat az Egyesült Királyságban érték el, ahol részben a sokmilliós lengyel kolóniának és a Yodel csomagkézbesítő felvásárlásának köszönhetően 65,4 millió csomagot helyeztek az automatákba vagy adtak le az átvevőhelyeken. A folyó negyedévben a csomagküldő piac bővülése óvatosabb tempóra vált, a cég a küldeményeknél 25-30 százalékos pluszforgalommal számol úgy, hogy a 

legnagyobb, lengyel piacán tíz százalék alá mérséklődik a növekedés dinamikája.

Rafal Brzoska alapító-vezérigazgató közleményében a terjeszkedés fontosságát hangsúlyozta, aminek köszönhetően a nemzetközi üzletág bevétele most először haladta meg a lengyelét. Ez a trend várhatóan folytatódik, a cég az idén 14 ezerről 15 ezerre növeli az újonnan üzembe helyezett csomagautomatáinak számát. Már most több mint 54 ezernél járnak, ezekben 6,8 millió fiók nyeli el és adja ki a küldeményeket.

InPost Become A Major Sponsor Of The Polish Football Association
Rafal Brzoska alapító-vezérigazgató a nemzetközi terjeszkedés feltétlen híve /  Fotó: NurPhoto via AFP

Az InPost új technológiához is hozzáfér azután, hogy meg nem határozott mértékű kisebbségi részesedést szerzett a portugál Bloq.it nevű, csomagautomatákat fejlesztő társaságban. A vételárat sem közölték a felek. A Bloq.it fő profilja a moduláris és akkumulátoros működésű csomagautomaták fejlesztése szoftveres támogatással, ezek könnyen telepíthetők vezetékes áramellátás nélküli helyszíneken is. 

Mi lesz a kínai küldeményekkel?

Ez hatalmas új piaci lehetőséggel kecsegtet, az InPost például azonnal 20 ezer ilyen átvevőhellyel akarja bővíteni a hálózatát olyan helyeken, amelyek eddig a folyamatos áramigényük miatt nem kerültek fel a térképre, noha igény lenne rájuk.

Az InPost magyarországi riválisai egyelőre nyugodtan alhatnak,

  • a lengyel,
  • az olasz,
  • a brit,
  • a francia,
  • a spanyol,
  • a portugál,
  • a belga,
  • a holland
  • és a luxemburgi

piacon tevékenykedő társaság terjeszkedési térképén fehét folt marad a magyar piac. Nagy kérdés, hogy a kínai csomagküldők uniós szintű megregulázása milyen mértékben érinti a csomagautomata-piacot. A pluszköltségek Temura, Sheinre, AliExpressre és társaikra való terhelésével a távol-keleti olcsó lakossági beszerzési források megdrágulnak, garantáltan kevesebb csomag érkezik majd a kontinens országaiba. 

Az InPost automatái a Shein küldeményeit közvetítik az európai vevők felé, 12 ezer helyen lehet átvenni a kínai cég csomagjait. A Temuval viszont nem állnak szerződéses kapcsolatban.

Európa meghódítására indul új partnerével a Vinted

Összeállt a lengyel–litván duó. A varsói tőzsdén jegyzett InPost és a vilniusi Vinted Nagy-Britanniától Spanyolországig közös erővel venné be az európai piacokat. A partnerség révén 2027 végéig az InPost átveszi a Vinted kézbesítési szolgáltatásait.

