Kötvény: most kiugróan magas hozamok érhetőek el ezekkel a papírokkal

Az SPB Befektetési Zrt. olyan vállalati kötvényeket és állampapírokat ajánlott a figyelmünkbe, amelyek nem kifejezetten ismertek a hazai befektetők körében, mégis jó hozampotenciállal rendelkeznek. Mivel a kamatcsökkentés gyakran a gazdasági lassulás előjele lehet, ezért a piac ilyenkor újra árazza a (főleg gyenge minősítésű) vállalati kötvények kockázatát, így ebben az időszakban a befektetésre ajánlott hitelminősítésű papírokra érdemes fókuszt helyezni.
Ilyenek például különböző dél-amerikai országok kötvényei is, amelyek kibocsátói – például Chile vagy Uruguay – viszonylag stabil gazdasággal rendelkeznek, miközben államkötvényeik akár két számjegyű hozampotenciált is kínálnak euróban vagy dollárban
– mondja Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgatóhelyettese.
A 2024‑ben körülbelül 2,6 százalékos GDP‑növekedést produkáló Chile államkötvényei közül az euróban kibocsátott, 2035-ben lejáró, 3,80 százalékos kamatozású papír lehet vonzó célpont a névérték körüli árfolyamának is köszönhetően.
Az amerikai dollárban befektetni szándékozók három, magasabb kamatozású dél-amerikai államkötvény közül is választhatnak.
Uruguay 5,10 százalékos, 2050-ben lejáró fix kamatozású kötvénye névértéke alatt, 97 százalék körüli árfolyamon érhető el az igen likvid másodpiaci kereskedésben – az árfolyam-növekedési potenciálja 25 százalék körüli is lehet.
Az SPB private banking igazgatóhelyettese két perui kötvényt is említ, azonban azt is kiemeli, hogy mivel Peruban gyakoriak a politikai feszültségek, továbbá az amerikai dollárban denominált kötvényekkel devizakockázatot is vállalt az ország, ezért ezek a papírok kifejezetten a spekulatív befektetők számára ajánlottak. Az 5,50 százalékos kamatozással rendelkező, 2036-ban lejáró államkötvény kicsivel névértéke felett kereskedhető, míg a 6,20 százalékos kamatozású, 2055-ben lejáró kötvény árfolyamoldali hozampotenciálja kiemelkedő lehet, akár a 15-20 százalékot is elérheti, ha a Fed tovább csökkenti az alapkamatot.
Az eurós vállalati kötvények piaca ugyancsak számos jó beszállási pontot kínál az SPB private banking igazgatóhelyettese szerint.
Beschenbacher Kornél az euróban kibocsátott papírok közül kiemeli a 2024‑ben rekordszintű, 5,16 milliárd eurós nyereséget elérő holland Rabobank 6,50 százalékos kamatozású Perpetual kötvényét, melyet jelenleg 116-117 százalék körüli árfolyamszinteken lehet megvásárolni a másodpiacon, ám a 125 százalékos árfolyamszint egy éven belül is elérhető lehet. A kötvény 25 / 25 eurós minimum kereskedési mennyisége jó lehetőséget kínál a hazai kisbefektetők számára is.
A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari cége, a svájci Nestlé S.A. 3,50 százalékos kamatozású, 2045-ben lejáró, AA- hitelminősítéssel rendelkező kötvénye a következő években kiemelkedő, bőven két számjegyű árfolyamoldali hozampotenciált kínálhat, ráadásul jelenleg a névértéke alatti, 97 százalék körüli árfolyamszinteken érhető el az értékpapír.
Az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgatóhelyettese szerint az amerikai dollárban denominált vállalati kötvények között is lehet attraktív célpontokat találni.
A holland Aegon biztosító kötvényét a rutinos kötvénybefektetők már ismerhetik, hiszen az örökjáradék típusú instrumentumot 2004-ben bocsátották ki. A változó kamatozású kötvény egy meghatározott kamatkörnyezethez igazodó – dollárban jelenleg 4,23 százalékos – kamatot fizet a befektetőknek. Befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik, és negyedévente visszahívható 100 százalékon, melynek az elkövetkezendő évben igen komoly jelentősége lehet, és ebben az esetben az árfolyam-potenciál a több mint 20 százalékot is elérheti.
A DNO ASA olaj- és gázipari vállalat Norvégia legrégebbi olajtársasága. Az olajcég 8,50 százalékos kamatozású, 2030-ban lejáró kötvénye kicsivel névérték felett, 103 százalék körül elérhető a másodpiaci kereskedésben, és lejárati hozama 7,70 százalék körül alakul.
A légiiparban tevékenykedő, brazíliai székhelyű Embraer S.A. holland leányvállalata, az Embraer Netherlands B.V. – amely főként az anyacég európai kereskedelmi, képviseleti és logisztikai funkcióit látja el – 2025-ben 5,98 százalékos kamatozással bocsátotta ki 2035-ös lejáratú kötvényét, melynek lejárati hozama jelenleg 5 százalék körüli.
