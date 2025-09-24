Kötvény: most kiugróan magas hozamok érhetőek el ezekkel a papírokkal

Az SPB Befektetési Zrt. olyan vállalati kötvényeket és állampapírokat ajánlott a figyelmünkbe, amelyek nem kifejezetten ismertek a hazai befektetők körében, mégis jó hozampotenciállal rendelkeznek. Mivel a kamatcsökkentés gyakran a gazdasági lassulás előjele lehet, ezért a piac ilyenkor újra árazza a (főleg gyenge minősítésű) vállalati kötvények kockázatát, így ebben az időszakban a befektetésre ajánlott hitelminősítésű papírokra érdemes fókuszt helyezni.

A FED kamatvágása után akár két számjegyű hozampotenciál rejlik a nemzetközi kötvényekben / Fotó: Anadolu via AFP

Akár 15-20 százalék körüli hozampotenciált is kínálhatnak a dél-amerikai állampapírok

Ilyenek például különböző dél-amerikai országok kötvényei is, amelyek kibocsátói – például Chile vagy Uruguay – viszonylag stabil gazdasággal rendelkeznek, miközben államkötvényeik akár két számjegyű hozampotenciált is kínálnak euróban vagy dollárban

– mondja Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgatóhelyettese.

A 2024‑ben körülbelül 2,6 százalékos GDP‑növekedést produkáló Chile államkötvényei közül az euróban kibocsátott, 2035-ben lejáró, 3,80 százalékos kamatozású papír lehet vonzó célpont a névérték körüli árfolyamának is köszönhetően.

Az amerikai dollárban befektetni szándékozók három, magasabb kamatozású dél-amerikai államkötvény közül is választhatnak.

Uruguay 5,10 százalékos, 2050-ben lejáró fix kamatozású kötvénye névértéke alatt, 97 százalék körüli árfolyamon érhető el az igen likvid másodpiaci kereskedésben – az árfolyam-növekedési potenciálja 25 százalék körüli is lehet.

Az SPB private banking igazgatóhelyettese két perui kötvényt is említ, azonban azt is kiemeli, hogy mivel Peruban gyakoriak a politikai feszültségek, továbbá az amerikai dollárban denominált kötvényekkel devizakockázatot is vállalt az ország, ezért ezek a papírok kifejezetten a spekulatív befektetők számára ajánlottak. Az 5,50 százalékos kamatozással rendelkező, 2036-ban lejáró államkötvény kicsivel névértéke felett kereskedhető, míg a 6,20 százalékos kamatozású, 2055-ben lejáró kötvény árfolyamoldali hozampotenciálja kiemelkedő lehet, akár a 15-20 százalékot is elérheti, ha a Fed tovább csökkenti az alapkamatot.