Kötvény: most kiugróan magas hozamok érhetőek el ezekkel a papírokkal

Az amerikai jegybank 25 bázispontos kamatcsökkentésének köszönhetően akár két számjegyű hozamokat is el lehet majd érni a nemzetközi kötvénypiacon – hívta fel a figyelmet rá Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgatóhelyettese. Vállalati kötvények és dél-amerikai állampapírok a legígéretesebb befektetések között.
VG
2025.09.24, 11:05
Frissítve: 2025.09.24, 11:27

Az SPB Befektetési Zrt. olyan vállalati kötvényeket és állampapírokat ajánlott a figyelmünkbe, amelyek nem kifejezetten ismertek a hazai befektetők körében, mégis jó hozampotenciállal rendelkeznek. Mivel a kamatcsökkentés gyakran a gazdasági lassulás előjele lehet, ezért a piac ilyenkor újra árazza a (főleg gyenge minősítésű) vállalati kötvények kockázatát, így ebben az időszakban a befektetésre ajánlott hitelminősítésű papírokra érdemes fókuszt helyezni.

kötvény, fed
A FED kamatvágása után akár két számjegyű hozampotenciál rejlik a nemzetközi kötvényekben / Fotó: Anadolu via AFP

Akár 15-20 százalék körüli hozampotenciált is kínálhatnak a dél-amerikai állampapírok

Ilyenek például különböző dél-amerikai országok kötvényei is, amelyek kibocsátói – például Chile vagy Uruguay – viszonylag stabil gazdasággal rendelkeznek, miközben államkötvényeik akár két számjegyű hozampotenciált is kínálnak euróban vagy dollárban

– mondja Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgatóhelyettese.

A 2024‑ben körülbelül 2,6 százalékos GDP‑növekedést produkáló Chile államkötvényei közül az euróban kibocsátott, 2035-ben lejáró, 3,80 százalékos kamatozású papír lehet vonzó célpont a névérték körüli árfolyamának is köszönhetően.

Az amerikai dollárban befektetni szándékozók három, magasabb kamatozású dél-amerikai államkötvény közül is választhatnak.

Uruguay 5,10 százalékos, 2050-ben lejáró fix kamatozású kötvénye névértéke alatt, 97 százalék körüli árfolyamon érhető el az igen likvid másodpiaci kereskedésben – az árfolyam-növekedési potenciálja 25 százalék körüli is lehet. 

Az SPB private banking igazgatóhelyettese két perui kötvényt is említ, azonban azt is kiemeli, hogy mivel Peruban gyakoriak a politikai feszültségek, továbbá az amerikai dollárban denominált kötvényekkel devizakockázatot is vállalt az ország, ezért ezek a papírok kifejezetten a spekulatív befektetők számára ajánlottak. Az 5,50 százalékos kamatozással rendelkező, 2036-ban lejáró államkötvény kicsivel névértéke felett kereskedhető, míg a 6,20 százalékos kamatozású, 2055-ben lejáró kötvény árfolyamoldali hozampotenciálja kiemelkedő lehet, akár a 15-20 százalékot is elérheti, ha a Fed tovább csökkenti az alapkamatot. 

Az eurós és dolláros vállalati kötvények piacán is látható két számjegyű hozampotenciál

Az eurós vállalati kötvények piaca ugyancsak számos jó beszállási pontot kínál az SPB private banking igazgatóhelyettese szerint. 

Beschenbacher Kornél az euróban kibocsátott papírok közül kiemeli a 2024‑ben rekordszintű, 5,16 milliárd eurós nyereséget elérő holland Rabobank 6,50 százalékos kamatozású Perpetual kötvényét, melyet jelenleg 116-117 százalék körüli árfolyamszinteken lehet megvásárolni a másodpiacon, ám a 125 százalékos árfolyamszint egy éven belül is elérhető lehet. A kötvény 25 / 25 eurós minimum kereskedési mennyisége jó lehetőséget kínál a hazai kisbefektetők számára is. 

A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari cége, a svájci Nestlé S.A. 3,50 százalékos kamatozású, 2045-ben lejáró, AA- hitelminősítéssel rendelkező kötvénye a következő években kiemelkedő, bőven két számjegyű árfolyamoldali hozampotenciált kínálhat, ráadásul jelenleg a névértéke alatti, 97 százalék körüli árfolyamszinteken érhető el az értékpapír.

Az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgatóhelyettese szerint az amerikai dollárban denominált vállalati kötvények között is lehet attraktív célpontokat találni. 

A holland Aegon biztosító kötvényét a rutinos kötvénybefektetők már ismerhetik, hiszen az örökjáradék típusú instrumentumot 2004-ben bocsátották ki. A változó kamatozású kötvény egy meghatározott kamatkörnyezethez igazodó – dollárban jelenleg 4,23 százalékos – kamatot fizet a befektetőknek. Befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik, és negyedévente visszahívható 100 százalékon, melynek az elkövetkezendő évben igen komoly jelentősége lehet, és ebben az esetben az árfolyam-potenciál a több mint 20 százalékot is elérheti.

A DNO ASA olaj- és gázipari vállalat Norvégia legrégebbi olajtársasága. Az olajcég 8,50 százalékos kamatozású, 2030-ban lejáró kötvénye kicsivel névérték felett, 103 százalék körül elérhető a másodpiaci kereskedésben, és lejárati hozama 7,70 százalék körül alakul.

A légiiparban tevékenykedő, brazíliai székhelyű Embraer S.A. holland leányvállalata, az Embraer Netherlands B.V. – amely főként az anyacég európai kereskedelmi, képviseleti és logisztikai funkcióit látja el – 2025-ben 5,98 százalékos kamatozással bocsátotta ki 2035-ös lejáratú kötvényét, melynek lejárati hozama jelenleg 5 százalék körüli.

