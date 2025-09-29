Újabb fordulat a devizapiacon, él-e a lehetőséggel a forint?

Folytatódott hétfőn is az amerikai dollár gyengülése , miután már pénteken is mintegy 0,5 százalékkal lejjebb került az euróval szemben, a közösségi deviza egysége kora délután 1,171 dollár körül ingadozik. A forint piacán is elhalt a reggeli lendület.

Stagnál a forint, pedig a dollár sem ralizik / Fotó: NurPhoto via AFP

A múlt héten – egészen péntekig – az enyhe amerikai inflációs adatok fújták a passzátszelet a devizapiacon, alábbhagytak a befektetők októberi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásai, s ezzel párhuzamosan emelkedtek a tengerentúli államkötvényhozamok is.

Péntektől azonban újra a gyengébb munkaerőpiaci konjunktúra kezdett a fókuszba kerülni.

Most, hogy a Fed határozottan kiállt amellett, hogy a gyengébb munkaerőpiac nagyobb kockázatot jelent, mint az infláció, a piac a foglalkoztatási adatok alakulásától várja a további monetáris lazításra utaló jeleket

– írta Chris Turner, a londoni ING Bank devizastratégiai vezetője befektetőknek szóló jegyzetében.

Ezzel függ össze, hogy a kétéves amerikai kincstárjegyek hozama 3,62 százalékra csökkent a pénteki 3,67 százalékos szintről, amely amúgy szeptember 2. óta a legmagasabb hozam volt.

A befektetőket aggasztja az amerikai kormányzati leállás fenyegető kockázata is, mivel ha ez bekövetkezne a héten, az késleltetné a pénteken esedékes gazdasági adatok, köztük a munkaerőpiaci adatok közzétételét is, ami újabb bizonytalanságot keltene a kamatcsökkentések kilátásaival kapcsolatban.

A forint a zöldhasú gyengülése dacára egyelőre nem tudott erősödni az euró ellenében. Sőt, az euró csekély mértékben, de izmosodott, délután 2 előtt megérkezve a 391,3 forintos szinthez.