Brutálisan megugrottak a szegedi gyáravatóra készülő BYD értékesítései Nagy-Britanniában

Szeptemberben éves bázison 880 százalékkal, 11 271 autóra nőttek a BYD eladásai az Egyesült Királyságban, ami főként a sportos Seal U DM-i plug-in hibrid SUV sikerének köszönhető – közölte a Szegeden építkező kínai autógyártó kedden.

A BYD Seal U DM-i SUV, amely mindent visz a briteknél / Fotó: Anadolu via AFP

A BYD SUV-ja lett a legnépszerűbb plug-in hibrid a brit piacon

Szintén segítette az áttörést, hogy egyrészt a brit Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) autóipari szövetség adatai szerint az elektromos járművek (EV) értékesítése szeptemberben általában is rekordot döntött Nagy-Britanniában, illetve másfelől az Egyesült Királyság az EU-val és az Egyesült Államokkal szemben nem vetett ki vámokat a kínai EV-kre.

A járműveit nyugati vetélytársainál olcsóbban árusító BYD azt is közölte, hogy a fellendülés nyomán szeptemberben 3,6 százalékra ugrott brit piaci részesedése.

Az egész harmadik negyedévben egyébként összesen 35 000 járművet szállított ki a BYD, a legkelendőbb modell ezen az időtávon is a Seal U DM-i SUV volt 7524 darabbal, amelyet a Sealion 7 követett 2599 eladott autóval. Emellett a vállalat közölte, hogy a Seal U DM-i az Egyesült Királyság legnépszerűbb plug-in hibridje volt az év első kilenc hónapjában.

A vállalat ezt követően sem ül a babérjain, a következő hónapokban további új hibrid és teljesen elektromos modelleket dob piacra egyre gyarapodó kiskereskedelmi hálózatán keresztül, amely nemrég nyitotta meg 100. üzletét az országban

– emelte ki Bono Ge, a BYD brit leányának vezérigazgatója.

A britek sem kényeztetik a kínai márkákat

Az SMMT szerint a tisztán akkumulátoros elektromos járművek (BEV) értékesítése összesen csaknem 73 000 autóra nőtt a Brit-szigeteken az év kilencedik hónapjában, ám a plug-in hibrid autók (PHEV) eladása gyorsabban bővült. Az eladott autók többsége azonban még mindig robbanómotoros volt.

A Kia Sportage, a Ford Puma és a Nissan Qashqai voltak a legkelendőbb autók Nagy-Britanniában szeptemberben, ám két kínai modell, a Chery Jaecoo 7-ese és a BYD Seal U DM-i is a top 10-be került.

A BYD a globális piacokon jócskán megelőzi amerikai riválisát, a Teslát, de nagyot ver európai versenytársaira, például a Jaguárra és a BMW-re is, annak dacára, hogy a kínai elektromos autókra brutális uniós és amerikai vámokat vetettek ki, valamint a kínai értékesítés lassulóban van.