Megállíthatatlan a Wizz Air – közel a 75 milliós cél, fontos piacra csapott le a fapados

Szeptemberben 6,265 millió utast szállított a Wizz Air, ez éves összehasonlításban 8,8 százalékos növekedés – derül ki a légitársaság friss, globális eredményközléséből. A magyar gyökerű fapados utaskapacitása 7,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest, ami 92,8 százalékos kihasználtsági rátát eredményezett, ez 1 százalékpontos növekedés az előző év azonos időszakához mérten.
Németh Tamás
2025.10.02., 13:01
Fotó: AFP

Növelve utasszámát, 8,8 százalékot javított tavaly szeptemberhez képest a Wizz Air, ezzel az előző hónapban 6,265 millió utast tudhatott magáénak a fapados, éves szinten egyébként 75 millió utasra számítanak , ebből Magyarországon 8 millióra. A cég utaskapacitása is pozitív irányba mozdult, úgy, hogy súrolja a 93 százalékos kihasználtságot – olvasható a szeptemberi eredménykimutatásban, amit a légitársaság csütörtökön hozott nyilvánosságra. A Wizz Air papírjai 2,5 százalékot ugrottak a mai nyitás óta, a cikk írásakor 1179,94 pennyn áll a részvény – arról, hogy milyen fordulat várható a papírokban itt írt a Világgazdaság bővebben. A Ryanair október 1-jén közölte szeptemberi eredményét, az ír légitársaság 19,4 millió utast szállított, 94 százalékos kihasználtság mellett. Michael O’Learyék 2 százalékos forgalomnövekedést produkáltak éves összevetésben. 

Riválisok: a Wizz Air és a Ryanair is növekedni tudott utasforgalomban, előbbi 6,2, utóbbi 19,4 millió utast szállított szeptemberben
Riválisok: a Wizz Air és a Ryanair is növekedni tudott utasforgalomban, az előbbi 6,2, az utóbbi 19,4 millió utast szállított szeptemberben / Fotó: Airlinephoto / Shutterstock

Az eredményközlésből kiderült az is, hogy a Wizz Air szeptemberben 49,8 gramm szén-dioxid-kibocsátást jelentett utaskilométerenként (RPK), ami a második egymást követő hónap, amikor az érték 50 gramm alatt maradt. Ez 4,8 százalékos csökkenés az augusztusi 49,6 grammos értékhez képest, amely 2,5 százalékkal volt alacsonyabb az előző évhez képest. A csökkenés az A321neo repülőgépekre való átállással és a magasabb terhelési tényezőkkel függ össze. Az elmúlt hét évben a Wizz Air három alkalommal, köztük 2023 februárjában is 50 gramm alatti kibocsátást regisztrált utaskilométerenként, összehasonlításként

  • a Rynairnél ez 65 gramm, 
  • de ha egy nagyobb légitársaságot nézünk, a Lufthansa 87,5-en áll. 

Wizz Air: a téli időszak óriási lökést hozhat, komoly piaci rést talált meg a cég

Az éves várt utasszámhoz képest nem mondható gyenge eredménynek a több mint 6,2 millió utas szeptemberben, azonban a téli időszak még sokat hozhat a légitársaság eredményén. A Wizz Air ugyanis azonnal reagált, és betölti a piaci rést azt követően, hogy a nagy rivális Ryanair kedden bejelentette, nem indítja újra járatait Tel-Avivba. A Wizz Air szerdán azt írta közleményében, hogy Izrael legnagyobb diszkont-légitársaságaként megerősíti elkötelezettségét az izraeli piac mellett, a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít az oda tartó és az onnan induló járatain. Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, ez az előző évhez képest több mint 240 százalékos bővülés.

Az újabb bővítés jól mutatja a Wizz Air elkötelezettségét a megbízható és megfizethető utazási lehetőségek biztosítása mellett, valamint hangsúlyozza a légitársaság Tel-Avivra és Izraelre vonatkozó, hosszú távú stratégiai terveit. A város legnagyobb nem izraeli légitársaságaként a Wizz Air a 2025-ös téli időszakban és azt követően is folytatja járatai üzemeltetését, Tel-Avivból közvetlenül az alábbi európai célállomásokra:

  • Budapest, Magyarország – heti akár 16 járat
  • Bukarest, Románia – heti 14 járat
  • Jászvásár (Iasi), Románia – heti akár 3 járat
  • Kolozsvár, Románia – heti akár 3 járat
  • Róma Fiumicino, Olaszország – heti akár 11 járat
  • Milánó Malpensa, Olaszország – heti akár 11 járat
  • Nápoly, Olaszország – heti 3 járat
  • Velence, Olaszország – heti akár 2 járat
  • Szófia, Bulgária – heti akár 8 járat
  • Várna, Bulgária – heti akár 3 járat
  • Larnaca, Ciprus – heti akár 8 járat
  • Athén, Görögország – heti 7 járat
  • Szaloniki, Görögország – heti 3 járat
  • London Luton, Egyesült Királyság – heti 7 járat
  • Bécs, Ausztria – heti akár 7 járat
  • Varsó, Lengyelország – heti 5 járat
  • Krakkó, Lengyelország – heti 5 járat
  • Vilnius, Litvánia – heti akár 5 járat

Rekordokat döntöttek – javuló tendencia a késések terén, bejött nekik a nyár

A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be szeptemberben, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult. Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 

12 ezer járaton 2,6 millió utast juttattak célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.

A Wizz Air bejelentette, hogy 2026 márciusáig bezárja bécsi bázisát, mivel az elmúlt években fenntarthatatlan vált a költségnövekedés. Két repülőgép november 14-ig, a téli szezonra átkerül az új, szlovákiai Pozsonyban megnyíló bázisra (a két repülőtér egymástól egyórányi utazási távolságra található). A Bécsben maradt három repülőgép pedig jövő márciusig a hálózat más részeire kerül át. Ezek a változások egyértelműen példázzák, hogy a menedzsment átalakítja a Wizz Air hálózatát az alacsonyabb költségű repülőtéri lehetőségek kiaknázása érdekében – mutat rá a Bloomberg. 

 

