Megállíthatatlan a Wizz Air – közel a 75 milliós cél, fontos piacra csapott le a fapados

Növelve utasszámát, 8,8 százalékot javított tavaly szeptemberhez képest a Wizz Air, ezzel az előző hónapban 6,265 millió utast tudhatott magáénak a fapados, éves szinten egyébként 75 millió utasra számítanak , ebből Magyarországon 8 millióra. A cég utaskapacitása is pozitív irányba mozdult, úgy, hogy súrolja a 93 százalékos kihasználtságot – olvasható a szeptemberi eredménykimutatásban, amit a légitársaság csütörtökön hozott nyilvánosságra. A Wizz Air papírjai 2,5 százalékot ugrottak a mai nyitás óta, a cikk írásakor 1179,94 pennyn áll a részvény – arról, hogy milyen fordulat várható a papírokban itt írt a Világgazdaság bővebben. A Ryanair október 1-jén közölte szeptemberi eredményét, az ír légitársaság 19,4 millió utast szállított, 94 százalékos kihasználtság mellett. Michael O’Learyék 2 százalékos forgalomnövekedést produkáltak éves összevetésben.

Riválisok: a Wizz Air és a Ryanair is növekedni tudott utasforgalomban, az előbbi 6,2, az utóbbi 19,4 millió utast szállított szeptemberben / Fotó: Airlinephoto / Shutterstock

Az eredményközlésből kiderült az is, hogy a Wizz Air szeptemberben 49,8 gramm szén-dioxid-kibocsátást jelentett utaskilométerenként (RPK), ami a második egymást követő hónap, amikor az érték 50 gramm alatt maradt. Ez 4,8 százalékos csökkenés az augusztusi 49,6 grammos értékhez képest, amely 2,5 százalékkal volt alacsonyabb az előző évhez képest. A csökkenés az A321neo repülőgépekre való átállással és a magasabb terhelési tényezőkkel függ össze. Az elmúlt hét évben a Wizz Air három alkalommal, köztük 2023 februárjában is 50 gramm alatti kibocsátást regisztrált utaskilométerenként, összehasonlításként

a Rynairnél ez 65 gramm,

de ha egy nagyobb légitársaságot nézünk, a Lufthansa 87,5-en áll.

Wizz Air: a téli időszak óriási lökést hozhat, komoly piaci rést talált meg a cég

Az éves várt utasszámhoz képest nem mondható gyenge eredménynek a több mint 6,2 millió utas szeptemberben, azonban a téli időszak még sokat hozhat a légitársaság eredményén. A Wizz Air ugyanis azonnal reagált, és betölti a piaci rést azt követően, hogy a nagy rivális Ryanair kedden bejelentette, nem indítja újra járatait Tel-Avivba. A Wizz Air szerdán azt írta közleményében, hogy Izrael legnagyobb diszkont-légitársaságaként megerősíti elkötelezettségét az izraeli piac mellett, a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít az oda tartó és az onnan induló járatain. Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, ez az előző évhez képest több mint 240 százalékos bővülés.