A bankok köszönik, most is jól vannak – talán jobban, mint valaha, ha emelkedik is a bankadó

Miközben a lakosság és a vállalkozások a hitelek megdrágulását érezték meg, a bankok a kamatemelési ciklus nyertesei közé kerültek. A korábbi, alacsony kamatkörnyezet után 2021 és 2022 összességében hatalmas kamatemelései precedens nélküli méretű extra bevételi forrást teremtettek. A hitelállományok jelentős része változó kamatozású volt, így a kamatnövekedés azonnal megjelent a bevételi oldalon, miközben a betéti kamatokat a bankok nagy része csak mérsékelten emelte meg. A bankok tehát a kamatkülönbözetből, az úgynevezett nettó kamatmarzsból profitáltak a legtöbbet. Ez a mutató a jegybank szerint 2023-ban a nagy pénzügyi válság óta nem látott szintre, 4-5 százalék környékére emelkedett, ami uniós viszonylatban is nagyon magasnak számított.

A bankok köszönik, most is jól vannak – talán jobban, mint valaha / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kamatemelések hatása: dráguló hitelek, de vastag nyereség

A 2022–2024 közötti időszak a magyar bankrendszer történetében az egyik legnyereségesebb volt.

A jegybanki alapkamat 13 százalékos csúcsa, valamint a pénzpiaci kamatok 15–18 százalék közötti szintje hatalmas bevételt hozott a hitelintézeteknek.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint

a szektor 2022-ben még 839 milliárd forint nettó, auditált tárgyévi eredményt ért el,

2023-ban azonban ez az összeg 1869 milliárdra nőtt,

2024-ben pedig már elérte az 1986 milliárd forintot.

Ez a látványos növekedés döntően a kamateredmény ugrásszerű emelkedéséből fakad: a bankok a hitelek magas kamatszintje és a betéti kamatok viszonylagos visszafogottsága miatt kivételes marzsot realizálhattak.

Nemzetközi szinten is az élvonalban

Nagy Márton korábbi nyilatkozata szerint a magyar bankszektor tőkearányos megtérülése az egyik legmagasabb Európában: csak Ciprus és Litvánia előzte meg Magyarországot. Ez jól mutatja, hogy a hazai bankok mennyire profitáltak a magas kamatkörnyezetből. Ennek az árát a bakok ügyfelei, a háztartások és a vállalatok fizették meg.

Míg számos nyugat-európai országban a hitelállomány zsugorodott, addig Magyarországon a vállalati hitelezés és a lakossági szegmens is viszonylag stabil maradt, köszönhetően az állami garanciaprogramoknak és a támogatott konstrukcióknak.