Örömöt okoz a bankadó: profitot lehetett aratni a forinton – Orbán amerikai sikere azonban helyre teheti

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn este beszélt a költségvetésről és a bankadó megemeléséről. A meghatározó devizákkal szemben kedden jelentősen gyengült a forint.
Murányi Ernő
2025.11.11, 14:09
Frissítve: 2025.11.11, 14:36

Visszavonulóra fogta kedden délelőtt a forint az elmúlt napok brutális erősödését követően. A globálisan is meghatározó devizákkal és a régiós fizetőeszközökkel szemben is számottevő gyengülés bontakozott ki, pedig az euró némileg erőre kapott a dollárral szemben. Erősödési hullámot gyakran követ ilyen korrekció: a forintot vásárló befektetők egy része alig várt valamilyen negatívnak tekinthető hírt, amely segít learatni a magyar devizán elért profitot.

forint Economic downturn, conceptual illustration
Meddig gyengül a forint? /  Fotó: Science Photo Library via AFP

Az euró 0,7 százalékkal, egészen 386,2 forintig, míg a dollár 0,6 százalékkal, 333,7 forintig hajrázott a délelőtti órákban. Hasonló mértékben gyengült a magyar pénznem a cseh koronával és a zlotyval szemben is. A svájci frank még jobban, 0,9 százalékkal izmosodott. Egyedül az angol font erősödése maradt el némileg, hiszen a font-forint devizapárnál csupán 0,3 százalékos volt az elmozdulás, persze ez esetben sem a forint javára.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385.3565 +0.46%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő este jelentette be, hogy a költségvetési hiány mértékét idén és jövőre is – az eddig becsültnél magasabbra – 5 százalékra várja. A tárcavezető közölte továbbá, hogy tetemesen megemelné a bankokat terhelő extraprofitadót, ám erről a kabinet még nem döntött. Jövő év elején pedig devizakötvény-kibocsátásra is sor kerülhet.

Erőteljesen gyengültek a magyar pénzügyi instrumentumok, miután a kormány feladta korábbi költségvetési céljait, és jelezte, hogy megemeli a bankokra kivetett extraprofitadót – írja a Bloomberg.
 

A forint négynapos emelkedés után váltott zuhanórepülésbe, az euróhoz képest a legnagyobb mértékben gyengülve október eleje óta, amikor Orbán Viktor miniszterelnök kabinetje sikertelenül gyakorolt nyomást a központi bankra a kamatcsökkentés érdekében.

A forint mellett az OTP részvényei is 3 százalékkal gyengültek. Ezenkívül a 10 éves forintkötvények hozama több mint 10 bázisponttal emelkedett a reggeli kereskedés során, ami az egyik legnagyobb ugrás a feltörekvő piacokon.

A magyar dollárkötvények hozama is emelkedett a további kínálatról szóló hírek hatására, hiszen a kormány azt is bejelentette, hogy 2026 elején devizakötvényeket tervez kibocsátani a további kiadások finanszírozására.

Forintárfolyam: várták ezt, ideje volt profitot aratni, aztán jöhet az újabb erősödés

A Bloomberg ugyanakkor idézi a forint erősödésével nagyot nyerő Citigroup elemzőit is, akik szerint a forint felértékelődése továbbra is folytatódhat az Orbán Viktor magyar miniszterelnök,  és Donald Trump amerikai elnök között a múlt héten kötött megállapodások után, s ez nem hoz „lényeges változást” az MNB politikájában.

Az amerikai nagybank szerint

a Nemzeti Bank monetáris tanácsánál tisztában vannak vele, hogy a jövő év első negyedének végéig további fiskális lazításokra lehet számítani.

Hozzátehetjük, már csak ezért sem opció a kamatvágás.   

Az euró-dollár keresztárfolyam nagyjából 0,1 százalékkal, 1,1575-re nőtt. Az amerikai kormányzati leállás végének közeledtével beköszöntő optimizmus növelte a kockázatvállaló kedvet a piacokon, ami a zöldhasú ellen hatott. Mindazonáltal az euró sem tud markánsan emelkedni, mivel egyelőre bizonytalan, hogy az Egyesült Államok jegybankja, a Fed, illetve annak kamatdöntésre jogosult nyílt piaci bizottsága folytatja-e a monetáris lazítást a következő, decemberi ülésén is.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
332.3363 +0.1%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Mint ismert, az amerikai szenátus hétfőn megszavazta az átmeneti finanszírozási törvényjavaslatot, amely véget vethet a kormányzati leállásnak. Szerdán a javaslat a képviselőház elé kerül végleges jóváhagyásra, és Donald Trumpnak is alá kell még írnia. 

Ha a folyamat végigfut, és a kormányzat finanszírozása újra biztosított lesz, egy valóságos adatcunamira kell felkészülni, hiszen a leállás ideje alatt közzé nem tett, kulcsfontosságú adatok, például a fogyasztói árindex, a munkaerőpiac és a GDP számai, egymás után kerülhetnek nyilvánosságra. Ha ez megmozgatja a dollárt, annak a forintra is lehet hatása: hüvelykujjszabály-szerűen a dollár erősödése az euró ellen is gyengíti a forintot, a gyengülése pedig fordítva.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1336 cikk

 

