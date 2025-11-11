Örömöt okoz a bankadó: profitot lehetett aratni a forinton – Orbán amerikai sikere azonban helyre teheti

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő este jelentette be, hogy a költségvetési hiány mértékét idén és jövőre is – az eddig becsültnél magasabbra – 5 százalékra várja. A tárcavezető közölte továbbá, hogy tetemesen megemelné a bankokat terhelő extraprofitadót, ám erről a kabinet még nem döntött. Jövő év elején pedig devizakötvény-kibocsátásra is sor kerülhet.

Erőteljesen gyengültek a magyar pénzügyi instrumentumok, miután a kormány feladta korábbi költségvetési céljait, és jelezte, hogy megemeli a bankokra kivetett extraprofitadót – írja a Bloomberg.



A forint négynapos emelkedés után váltott zuhanórepülésbe, az euróhoz képest a legnagyobb mértékben gyengülve október eleje óta, amikor Orbán Viktor miniszterelnök kabinetje sikertelenül gyakorolt nyomást a központi bankra a kamatcsökkentés érdekében.

A forint mellett az OTP részvényei is 3 százalékkal gyengültek. Ezenkívül a 10 éves forintkötvények hozama több mint 10 bázisponttal emelkedett a reggeli kereskedés során, ami az egyik legnagyobb ugrás a feltörekvő piacokon.

A magyar dollárkötvények hozama is emelkedett a további kínálatról szóló hírek hatására, hiszen a kormány azt is bejelentette, hogy 2026 elején devizakötvényeket tervez kibocsátani a további kiadások finanszírozására.