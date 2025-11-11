Keményen nekiment a kormánynak a bankszövetség: szerintük a gazdaság minden bajának az ő adóztatásuk az oka

Éles kritikával illette a banki extraprofitadó megemelésére vonatkozó terveket a Magyar Bankszövetség, mondván, a banki extra terhek emelése az egész magyar gazdaságot sújtja, és a gazdasági növekedést is fékezi, miközben rontja hazánk megítélését is.

A Magyar Bankszövetség szerint az extraprofitadó fékezi a gazdasági növekedést / Fotó: Northfoto

Az iparági szervezet emellett értetlenségét is kifejezte az újabb adóemeléssel kapcsolatban, hiszen szerintük a pénzügyi közvetítőrendszer eddigi súlyos túladóztatásának következményei világosan látszanak Magyarország kedvezőtlen gazdasági mutatóin.

Eredetileg 2022-ben két évre tervezték az extraprofitadót

A Magyar Bankszövetség keddi közleménye arra is emlékeztet, hogy a 2022-ben bevezetett extraprofitadó eredetileg két évre szólt volna, ráadásul a bevezetésekor a kamatszint is 18 százalék volt, szemben a mostani 6,5 százalékkal, így az indokoltsága is megszűnt, ezért nem emelni, hanem kivezetni kellene. Arra is felhívták a figyelmet, hogy

az extra teher több százmilliárd forint hagyományos adóra rakódik, mélyen és károsan beavatkozva a pénzügyi közvetítőrendszer piaci folyamataiba.

A bankok szerint ez rontja a szektor hatékonyságát és nemzetközi versenyképességét, valamint a magyar gazdaságba vetett befektetői bizalmat is aláássa.

A lobbiszervezet szerint az elmúlt évek kedvezőtlen gazdasági folyamatai a beruházások alacsony szintjétől a tartósan magas infláción át a növekedés elmaradásáig közvetlenül visszavezethetők a bankokra vonatkozó adó- és szabályozórendszerre, valamint annak gyakori változásaira.

A bankok már így is rengeteg különadót fizetnek

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a magyarországi bankok már 2025-ben is a hagyományos adókon kívül 842 milliárd forintot fizetnek az államkasszába különadó, extraprofitadó és tranzakciós illeték formájában a költségvetési előirányzat szerint. Ebben az összegben ráadásul olyan tételek költségei nem is szerepelnek, mint a többször meghosszabbított kamatstop, az ATM-telepítési kötelezettség és a tervek szerint jelentősen emelkedő ingyenes készpénzfelvételi limit.

A bankok úgy vélik, hogy a gazdasági növekedés serkentése egyetemes érdek, ehhez szükséges a hitelállomány növelése,

ezért is vesznek részt a hazai bankok az állami támogatott programok lebonyolításában.

A Magyar Bankszövetség szerint a most tervezett intézkedés azonban ellentétes a hazai gazdasági szereplők és a lakosság érdekeivel, rontja hazánk megítélését, emellett újabb indokolatlan előnyben részesíti a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtókat, ezért határozottan ellenzik.