Deviza
EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.83 +0.13% CHF/HUF415.45 +0.79% PLN/HUF91.12 +0.61% RON/HUF75.8 +0.47% CZK/HUF15.9 +0.67% EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.83 +0.13% CHF/HUF415.45 +0.79% PLN/HUF91.12 +0.61% RON/HUF75.8 +0.47% CZK/HUF15.9 +0.67%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,136.73 -0.65% MTELEKOM1,780 -0.22% MOL3,006 +1.2% OTP31,990 -2.59% RICHTER9,880 +1.57% OPUS530 +0.75% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,432.88 -0.12% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,339.78 +0.06% BUX107,136.73 -0.65% MTELEKOM1,780 -0.22% MOL3,006 +1.2% OTP31,990 -2.59% RICHTER9,880 +1.57% OPUS530 +0.75% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,432.88 -0.12% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,339.78 +0.06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
részvény
forint
OTP

Az OTP akkorát esett, hogy a teljes magyar tőzsde vörösbe borult miatta

A hazai nagybank részvényét a bankadó emelése rántotta a mélybe, fundamentálisan ugyanakkor még mindig hatalmas potenciált látnak az elemzők a cég papírjában. A BÉT többi nagyjának messze nem volt ilyen rossz napja.
Mészáros Gergő
2025.11.11, 17:08
Frissítve: 2025.11.11, 17:19

Az OTP kivételével nem volt rossz napjuk a pesti parkett blue chipjeinek, ám a BÉT legnagyobb papírja magával rántotta a BUX indexet is a piros tartományba. A parkett mutatója végül 0,56 százalékkal, 107 229 pontig süllyedt a nap végére, igen magas, 29,5 milliárd forintos forgalom mellett.

20251105_bet_021_VZ, bét,
Az OTP rántotta a mélybe a BÉT-et / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP rántotta a mélybe a BÉT-et

Az OTP részvénye a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által bejelentett bankadóemelés hatására került lejtőre, az árfolyam 2,5 százalékos gödörben kezdte a napot, ebből pedig a zárógongszó környékére sem tudott igazán kimászni, és 32 ezer forinton fejezte be a napot.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény16:59:58
Árfolyam: 31,990 HUF -830 / -2.59 %
Forgalom: 19,692,375,260 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter és a Mol egyaránt jó napot tudhat maga mögött, a gyógyszeripari nagyvállalat 1,44 százalékkal, 9865 forintig, az olajipari cég pedig 1,68 százalékkal, 3020 forintig emelkedett a nap végére. 

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény16:59:54
Árfolyam: 9,880 HUF +155 / +1.57 %
Forgalom: 1,164,606,120 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A gyorsjelentését a majd szerdán közzétevő Magyar Telekom 0,11 százalékkal, 1782 forintig süllyedt a nap végére. 

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény16:59:54
Árfolyam: 1,780 HUF -4 / -0.22 %
Forgalom: 250,260,274 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nyugat-európai tőzsdéken jó hangulatban telt a kereskedés, a német DAX 0,4, a francia CAC 1,2, a brit FTSE 0,9, az átfogó Euro Stoxx pedig 1 százalékos pluszban jár öt óra környékén. Az amerikai részvénypiacon ennél visszafogottabb a hangulat, a Dow ugyan 0,3 százalékos pluszban jár másfél óra kereskedés után, de az S&P 500 0,3, a Nasdaq pedig 0,7 százalékos mínuszban jár.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint egy nagyobb délelőtti gyengülést próbál éppen korrigálni mindkét fontosabb fronton, és a friss grafikonokat látva akár még sikerrel is járhat a nap végére. Az euróval szemben 0,4 százalékos már csak a napi mínusz, 386,4-ről 385,3-ig tudott javítani a kereszt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385.3565 +0.46%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár ellenében pedig még ennél is meggyőzőbb a kép, a napi értékvesztés alig 0,2 százalékos, 333,8-ről már 332,2-ig tudott visszakapaszkodni a kereszt.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
332.3363 +0.1%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1336 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu