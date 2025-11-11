Az OTP akkorát esett, hogy a teljes magyar tőzsde vörösbe borult miatta
Az OTP kivételével nem volt rossz napjuk a pesti parkett blue chipjeinek, ám a BÉT legnagyobb papírja magával rántotta a BUX indexet is a piros tartományba. A parkett mutatója végül 0,56 százalékkal, 107 229 pontig süllyedt a nap végére, igen magas, 29,5 milliárd forintos forgalom mellett.
Az OTP rántotta a mélybe a BÉT-et
Az OTP részvénye a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által bejelentett bankadóemelés hatására került lejtőre, az árfolyam 2,5 százalékos gödörben kezdte a napot, ebből pedig a zárógongszó környékére sem tudott igazán kimászni, és 32 ezer forinton fejezte be a napot.
A Richter és a Mol egyaránt jó napot tudhat maga mögött, a gyógyszeripari nagyvállalat 1,44 százalékkal, 9865 forintig, az olajipari cég pedig 1,68 százalékkal, 3020 forintig emelkedett a nap végére.
A gyorsjelentését a majd szerdán közzétevő Magyar Telekom 0,11 százalékkal, 1782 forintig süllyedt a nap végére.
A nyugat-európai tőzsdéken jó hangulatban telt a kereskedés, a német DAX 0,4, a francia CAC 1,2, a brit FTSE 0,9, az átfogó Euro Stoxx pedig 1 százalékos pluszban jár öt óra környékén. Az amerikai részvénypiacon ennél visszafogottabb a hangulat, a Dow ugyan 0,3 százalékos pluszban jár másfél óra kereskedés után, de az S&P 500 0,3, a Nasdaq pedig 0,7 százalékos mínuszban jár.
A forint egy nagyobb délelőtti gyengülést próbál éppen korrigálni mindkét fontosabb fronton, és a friss grafikonokat látva akár még sikerrel is járhat a nap végére. Az euróval szemben 0,4 százalékos már csak a napi mínusz, 386,4-ről 385,3-ig tudott javítani a kereszt.
A dollár ellenében pedig még ennél is meggyőzőbb a kép, a napi értékvesztés alig 0,2 százalékos, 333,8-ről már 332,2-ig tudott visszakapaszkodni a kereszt.