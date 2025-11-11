Az OTP akkorát esett, hogy a teljes magyar tőzsde vörösbe borult miatta

Az OTP kivételével nem volt rossz napjuk a pesti parkett blue chipjeinek, ám a BÉT legnagyobb papírja magával rántotta a BUX indexet is a piros tartományba. A parkett mutatója végül 0,56 százalékkal, 107 229 pontig süllyedt a nap végére, igen magas, 29,5 milliárd forintos forgalom mellett.

Az OTP rántotta a mélybe a BÉT-et / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP rántotta a mélybe a BÉT-et

Az OTP részvénye a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által bejelentett bankadóemelés hatására került lejtőre, az árfolyam 2,5 százalékos gödörben kezdte a napot, ebből pedig a zárógongszó környékére sem tudott igazán kimászni, és 32 ezer forinton fejezte be a napot.