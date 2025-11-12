Oda a forint ereje, a pesti tőzsde viszont új csúcson – ralit indított a Magyar Telekom a gyorsjelentés előtt

Folytatódik a korrekció a forint piacán szerda délután. A hazai fizetőeszköz előző nap került lejtőre a főbb devizákkal szemben, ma délután pedig kissé tovább gyengült a dollárral és az euróval szemben egyaránt.

Gyengül a forint az euróval, a dollárral és a régiós devizákkal szemben is / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a nap eleji 385-ös szintről 385,8 forintig szaladt fel délutánra, három óra előtt pár perccel pedig 385,3 forintot kértek a közös európai pénz egységéért. Ez 0,1 százalékos forintgyengülésről árulkodik.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a magyar pénz. A keresztárfolyam ezzel ismét alulról súrolja a 333 forintot. Korábban napon belül 333,4 forintnál is járt a váltási árfolyam.

A régiós devizák is megléptek a forinthoz képest: a cseh koronát 0,2 százalékkal drágábban, 15,9 forinton váltják, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékkal kerül többe, 91,07 forintba.