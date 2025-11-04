Deviza
Forint: Orbán Viktor és Donald Trump bejelentéseire várnak a befektetők

Vajon milyen bejelentéseket tesznek pénteken Orbán Viktor kormányfő és Donald Trump amerikai elnök találkozója után? Ezt szeretnék tudni a forintpiaci befektetők.
Murányi Ernő
2025.11.04, 12:56
Frissítve: 2025.11.04, 13:58

Kedd reggel némi gyengüléssel indított a magyar deviza: 388 forintnál járt az euró jegyzése – írja az Erste, hozzátéve, hogy a carry trade, azaz alacsonyabb kamatozású devizában felvett hitelösszeg forintban történő fialtatása továbbra is a hazai fizetőeszköz malmára hajtja a vizet. Azóta a közösségi deviza tovább erősödött, jelenleg 388,2 körül ingadozik a kurzusa.

Orbán Trump forint
A forint piacán is Orbán Viktor kormányfő és Donald Trump amerikai elnök találkozójára várnak / Fotó: AFP

Fontos hatást gyakorolhatnak ugyanakkor a hazai fizetőeszköz árfolyamának alakulására Orbán Viktor miniszterelnök pénteki washingtoni látogatása Donald Trump amerikai elnöknél és az azt követően várható bejelentések is 

– emelik még ki a bank elemzői.

Az Equilor Befektetési Zrt. devizapiaci stratégái szerint amúgy a fontos rövid távú ellenállás 388,50-nél húzódik, melynek áttörése esetén a 30 napos mozgóátlag lehet a következő akadály 389,68-nál. Alul 385-nél látható a következő támasz.

Eközben az amerikai dollár szép csendben megközelítőleg háromhavi csúcsára emelkedett az euró ellenében, momentán 1,1508 körül jár az euró-dollár keresztárfolyam. A tengerentúli kormányzati leállás végével kapcsolatos hírek mentén jobbára a kivárásé lehet a főszerep.

Emellett az amerikai jegybank, azaz a Fed kamatdöntő testületének tagjai által a további monetáris lazításról tett óvatos megjegyzések is erősítik a dollárt. Austan Goolsbee, a Chicago Fed elnöke hétfőn kijelentette, hogy nem tartaná helyesnek a kamatcsökkentések előrehozatalát, Mary Daly, a San Francisco Fed elnöke pedig megjegyezte, hogy nyitottan áll a decemberi monetáris politikai üléshez.

A dollár erősödés persze a hazai devizánkat sem kímélte, a bankközi devizapiacon már 337,4 forintra tartják a zöldhasút.

Hétfőn a feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek végleges számait közölték, az eurózónában és Németországban nem változtak az értékek, az Egyesült Államokban viszont felfelé revideálták a mutatót, 52,5 pontra. Amerikában ugyanakkor az ISM feldolgozóipari index némi visszaesést mutatott, hiszen 49,1 pontról 48,7 pontra csökkent – írja az MBH Bank. 

Vegyesen mozogtak tegnap a hazai állampapírpiaci hozamok. A 10 éves hozam 1 bázisponttal 6,82 százalékra emelkedett. Ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 418 bázispontos felár látható.

